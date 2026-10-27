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Où regarder le match Sabah BC - Nanterre 92 en BCL ce mardi ?

La Basketball Champions League (BCL) se poursuit ce mardi 27 octobre pour Nanterre, après son succès de marque face au tenant du titre. Le club francilien se déplace à plus de 4500 kilomètres de ses bases pour y défier Sabah, en Azerbaïdjan. La rencontre sera à suivre sur Courtside 1891 via DAZN, à 17 heures.
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Où regarder le match Sabah BC - Nanterre 92 en BCL ce mardi ?
Xavier Castañeda et les Nanterriens se déplacent à 4500 km, pour défier le BC Sabah
Crédit photo : FIBA
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Vers un bilan positif après trois matchs de BCL pour Nanterre ? Tombeurs du tenant du titre du Rytas Vilnius lors de la deuxième journée, après avoir trébuché en Turquie en ouverture, les Franciliens poursuivent leur campagne de Basketball Champions League ce mardi 27 octobre, avec le plus long déplacement de leur saison, en Azerbaïdjan.

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Une rencontre diffusée sur Courtside 1891, via DAZN, qui pourrait permettre aux coéquipiers de Xavier Castañeda de valider leur dynamique européenne, chez le BC Sabah, à 4500 kilomètres de Maurice-Thorez.

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Où regarder Nanterre en BCL ?

Pour leur retour sur la scène continentale, les Nanterriens bénéficient de la couverture mise en place cette saison par les diffuseurs de la compétition.

  • À 17h00 : Sabah BC – Nanterre 92, en direct sur Courtside 1891 via DAZN.

Courtside 1891, la plateforme numérique de la FIBA intégrée à l'offre DAZN, assure les retransmissions des clubs français engagés en Basketball Champions League pour cet exercice 2026-2027.

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Des dynamiques opposées après deux journées

Les hommes de Julien Mahé abordent cette confrontation continentale la tête haute. Après une défaite frustrante sur le parquet de Trabzonspor (93-83), les Franciliens ont frappé un grand coup à Maurice-Thorez en balayant les champions en titre du Rytas Vilnius (93-65).

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Une excellente dynamique confirmée ce week-end en Betclic ELITE, avec un succès autoritaire face à une autre écurie de Champions League, Cholet (86-69). Idéal donc.

À l'inverse, la formation azerbaïdjanaise de Sabah connaît un début de parcours européen plus délicat. Laborieux même. Le club de Bakou, capitale du pays, s'est incliné lors de ses deux premières sorties : d'abord sur le terrain du Rytas Vilnius (82-73), puis plus nettement encore face à Trabzonspor (100-83).

Sabah : un "maximum de miles" pour défier l'ambitieux projet azerbaïdjanais

Ce déplacement emmène Nanterre au bout de l'Europe, à 4500 kilomètres de l'Île-de-France. Une expédition qui faisait dire avec ironie à l'entraîneur, Julien Mahé, que son groupe allait accumuler un "maximum de miles" cette saison.

Considéré par certains comme le petit poucet du Groupe A, le club azerbaïdjanais compte pourtant des visages familiers et un budget à la hauteur de ses ambitions : grandissantes, dans toutes ses sections sportives. Le pôle de football de Sabah dispute, à titre d'exemple, la Ligue des Champions.

Si l'international français Jean-Marc Pansa a quitté Bakou pour la Liga Endesa après un titre de champion, Sabah s'est renforcé dans la peinture avec l'arrivée de Tajuan Agee, sacré champion d'EuroCup au printemps dernier avec la JL Bourg.

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Portés par le rendement de Xavier Castañeda et d'un J'Wan Roberts distingué dans le cinq de la semaine, les Nanterriens entendent bien faire valoir leur supériorité collective. En s'imposant en Azerbaïdjan, la JSF basculerait vers un bilan positif (2-1) et confirmerait la très bonne impression laissée face au champion en titre de Basketball Champions League.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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