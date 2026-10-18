Paris - Boulazac : David Kahn fait son mea culpa, Antoine Eito n'a pas digéré

Le calendrier a réservé des retrouvailles particulières au Paris Basketball et à Boulazac. Ce dimanche 18 octobre, à 16h30, le club de la capitale accueille le BBD à l'Adidas Arena, moins d'un mois après la polémique déclenchée par son président David Kahn. Le dirigeant américain avait pris Boulazac pour exemple afin de dénoncer les contraintes du championnat de France pour les équipes engagées en EuroLeague.

Vendredi soir, Paris s'est incliné à Belgrade (90-81) en EuroLeague. Moins de 48 heures plus tard, les Parisiens retrouvent donc la Betclic ELITE face à un adversaire qui les avait battus à deux reprises en trois confrontations la saison dernière. Un enchaînement qui illustre précisément les difficultés soulevées par David Kahn, même si ses propos sur Boulazac ont provoqué une réaction dépassant largement le Périgord.

David Kahn présente ses excuses à Boulazac, mais pas au championnat

Tout était parti d'une intervention sur RMC, le 20 septembre dernier. David Kahn avait notamment déclaré : « C'est difficile pour un club comme le nôtre de jouer dans le championnat, semaine après semaine. Vous jouez à un tel niveau en EuroLeague, puis le dimanche, par exemple, vous allez jouer à Boulazac. »

La réponse du club périgourdin avait été immédiate, avec un communiqué ironique intitulé « Pardon d'être en Betclic ELITE ». Le BBD avait rappelé que sa présence dans l'élite reposait sur ses résultats sportifs.

À la veille des retrouvailles, le président parisien a toutefois reconnu auprès de L'Équipe avoir été maladroit.

« Je me sens mal de les avoir mentionnés. Nous respectons tout le monde, surtout les clubs qui nous ont battus. Ce qu'ils ont fait deux fois sur trois la saison passée. »

Ce mea culpa ne remet pas en cause son analyse du championnat. David Kahn réclame toujours une réforme du calendrier afin d'alléger la charge des clubs européens, confrontés à des déplacements parfois difficiles à organiser.

« J'aimerais que la Ligue réinvente son format pour que ces clubs (dont Paris) jouent moins et que les autres jouent plus », explique-t-il à L'Équipe.

Antoine Eito : « C'est du sarcasme mal placé »

Du côté de Boulazac, la polémique a laissé des traces, particulièrement chez Antoine Eito. Le meneur périgourdin, qui avait vivement réagi sur les réseaux sociaux, a maintenu sa position dans les colonnes de Sud Ouest.

« Ce n'était même pas pour défendre mon club, mais notre basket. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des propos comme ça. Quand il a fait ça, il n'a pas touché qu'à nous, mais il touche aussi à Limoges, Chalon-sur-Saône, Le Mans, toutes ces équipes qui sont là depuis des années. C'est le roi qui chie sur ses bouffons. »

Le joueur a également peu apprécié la communication du Paris Basketball, qui a présenté cette rencontre comme un « nouveau clasico ».

« Il a fait n'importe quoi, c'est encore plus irrespectueux avec cette histoire de clasico. Tu nous chies dessus, c'est du sarcasme mal placé. »

Son entraîneur, Alexandre Ménard, préfère refermer le dossier. Toujours dans Sud Ouest, il estime que les déclarations de Kahn étaient « peut-être plus maladroites que malveillantes », avant d'ajouter : « C'est du passé. »

Demain 16h30 à la maison. Faudra être là. 👊 pic.twitter.com/Q7UJ1ZZOWI — Paris Basketball (@ParisBasketball) 17 octobre 2026

La Ligue nationale de basket condamne également la sortie de David Kahn

Les déclarations du président parisien ont aussi fait réagir les dirigeants du basket français. Dans Le Parisien, Philippe Ausseur, président de la Ligue nationale de basket (LNB), reconnaît à David Kahn le mérite d'ouvrir le débat sur l'évolution du championnat, tout en critiquant sa manière de procéder.

« Ces propos sont inappropriés par rapport à Boulazac, ses dirigeants, joueurs et supporters. C'est un club qui mérite sa place. Il faut dire aussi que chaque club est le Boulazac d'un autre. On trouve toujours plus puissant que soi. »

Le président de la LNB rappelle également que le développement du basket français ne doit pas opposer grandes métropoles et villes moyennes. Si la Ligue souhaite favoriser l'émergence de projets à Marseille, Toulouse ou Montpellier, elle entend préserver la place des clubs historiques implantés dans des territoires moins peuplés.

Les différences de moyens sont pourtant considérables. Paris dispose d'un budget de 30,8 millions d'euros cette saison, contre environ 4,2 millions pour Boulazac. Le quotidien évoque également des pertes annuelles parisiennes estimées autour de 10 millions d'euros, notamment liées à l'EuroLeague.

Boulazac veut répondre sur le parquet

Malgré cette agitation médiatique, Boulazac n'entend pas faire de la polémique une motivation supplémentaire. Alexandre Ménard a demandé à ses joueurs de se concentrer sur leur basket plutôt que sur les déclarations du président adverse.

Antoine Eito partage cette approche, même s'il n'a rien oublié des propos de David Kahn.

« J'ai passé l'âge. Je me suis beaucoup nourri de ça toute ma carrière, faire des petites choses pour des gros trucs. Je n'ai plus d'énergie pour ça », confie-t-il à Sud Ouest.

Avant de résumer l'objectif des Périgourdins à l'Adidas Arena : « On veut les faire chier avec nos armes et notre basket. Advienne que pourra. »

Après avoir battu Paris deux fois la saison passée, Boulazac aura l'occasion de répondre une nouvelle fois sur le terrain. Cette fois, sous une attention médiatique que les déclarations de David Kahn ont largement contribué à renforcer.