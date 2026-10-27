Le duel mis en avant par l’EuroLeague avait de bons goûts de finales de Betclic ÉLITE. Élie Okobo vs Nadir Hifi, soit des retrouvailles entre un ex-monégasque et un parisien. Pourtant, ce ne sont pas vraiment ces joueurs qui ont fait ce match entre Dubaï et Paris. Hifi, de retour de deux semaines de blessure, a mis du temps à trouver son rythme (20 points mais à 4/15 aux tirs), tandis qu’Élie Okobo est passé à côté de son match (5 points, 4 turnovers, 5 d’évaluation).

Opposition de style

Pour la défense du dernier MVP du championnat français, toute l’équipe dubaïote semblait manquer d’automatismes, et ce des deux côtés du terrain. Malgré sa 6e place au classement d’EuroLeague et ses 6 victoires d’affilées toutes compétitions confondues, Dubaï était incapable de défendre le pick-and-roll parisien, et s’en remettait trop aux exploits individuels en attaque, sans liant collectif.

Ce dont les Parisiens ont parfaitement profité, avec un meilleur jeu offensif, et une adresse à 3-points à 39%. Le run de 24-3 scoré en première période fut déterminant. Le rythme de jeu rapide était aussi en leur faveur, alors que s'affrontaient la 4e et 19e Pace d'EuroLeague (= nombre de possessions jouées en 40 minutes).

Ce qui était le plan de jeu de l'équipe, comme l'a expliqué le MVP de la rencontre Jared Rhoden au micro de l'EuroLeague TV : « On savait que Dubaï était une des équipes les plus lentes en EuroLeague. On voulait accélérer le jeu, pour les fatiguer. Et au dernier quart-temps, on avait juste à exécuter. » Avant de conclure sur une formule dévoilant la mentalité parisienne : « Si on joue notre basket pendant 40 minutes, je pense qu’on peut battre n’importe qui. »

A 17-3 run from @ParisBasketball on @dubaibasket’s home court to take a commanding lead 😤



28-40 | 2nd Q#EveryGameMatters pic.twitter.com/PFPjbeY3T0 — EuroLeague (@EuroLeague) 27 octobre 2026

Retrouver la victoire

Pour cela, il est toujours mieux d'avoir le supersonique Nadir Hifi dans ses rangs. Après deux semaines d'absence suite à une blessure à la cheville, le maître à jouer parisien était enfin de retour. Au contraire de TJ Warren, Tyson Etienne et Frank Ntilikina, toujours absents.

Hifi a laissé jouer ses coéquipiers, avant de prendre ses responsabilités dans le clutch. Malgré du déchet, il aura marqué 9 points dans les deux dernières minutes (grâce notamment à un 10/10 aux lancers). Un choix voulu par le coach Maxime Lefèvre : « Nadir Hifi a mis des gros tirs en fin de match, c’est sa spécialité, c’est pour ça qu’on lui donne la balle. »

Well, welcome back Nadir 🤷‍♂️🗡️ pic.twitter.com/pPnwoigGU3 — Paris Basketball (@ParisBasketball) 27 octobre 2026

Avant lui, ce sont plutôt les 20 points d'un Jared Rhoden très bon (20 points), les shoots importants de Sebastien Herrera (12 points) ou les dunks de Mouhamed Faye (10 points, 5 rebonds) qui ont permis à Paris d'être dans la bataille. En face, Dwayne Bacon et Mfiondu Kabengele faisaient le show (27 et 25 d'évaluation), mais sans succès.

Les Parisiens signent enfin leur deuxième victoire européenne de la saison (93-99), un mois après celle contre Kaunas. Ils mettent fin à une série de 4 revers consécutifs. Le but est maintenant de « construire sur cette victoire », comme ils l'ont tous dit en chœur en interview d'après-match. Prochaine chance dans deux jours, chez le Maccabi Tel-Aviv. Ombre au tableau : Daulton Hommes est sorti sur protocole commotion après avoir pris un coup de coude dans la tempe.