Parti en Espagne pour devenir kiné, ce jeune Français se révèle en Coupe d'Europe !

C'est fou comme la volonté d'éviter la première année de médecine peut mener loin... Désireux de devenir kiné, Khory Brunot (20 ans) aurait dû mettre le basket entre parenthèses après l'obtention de son bac s'il était resté en France, face à l'obligation de sélection à l'entrée des instituts de formation en masso-kinésithérapie.

La Belgique ou l'Espagne après Venelles

Or, dans certains pays étrangers, la Belgique ou l'Espagne en tête, il est possible de démarrer directement ses études de kiné. D'où l'exil de Khory Brunot en 2024, à l'issue d'une saison partagée entre les U18 (18,1 points de moyenne) et la NM3 (1,9 point) dans le Sud.

À l'époque, le Marseillais avait donc opté pour l'Espagne, en intégrant le campus de Salt, tout en se mettant à jouer en quatrième division espagnole.

Des U18 à la Coupe d'Europe en deux ans

Depuis, son double projet se porte bien, merci pour lui. Désormais engagé dans sa troisième année d'études, Khory Brunot est passé de la Tercera FEB à la Coupe d'Europe.

Une belle ascension, symbolisée la saison dernière par ses 5 points en moins de 8 minutes face au grand Real Madrid, alors qu'il n'avait jamais été dans les radars du basket français auparavant, lui qui a gravité dans les clubs de la région marseillaise tout au long de son enfance (Aubagne, SMUC, Pennes-Mirabeau, Venelles).

Récompensé de son éclosion par son premier stage avec les équipes de France jeunes, même s'il n'a pas été emmené à l'EuroBasket U20 par Mickaël Hay, Khory Brunot a encore deux ans à faire en Espagne afin d'obtenir son diplôme de kiné. Avec l'objectif de réellement intégrer la rotation de Moncho Fernandez à Gérone.

Un baptême du feu en Europe contre Gauthier Denis

Alors qu'il continue d'évoluer avec l'équipe U22 du club catalan, le Phocéen a déjà enregistré deux apparitions en Liga Endesa depuis le début de saison, mais sans grande importance, utilisé lors des garbage-time.

Mardi soir, en FIBA Europe Cup, c'était différent. Certes déjà envoyé au feu lors de certains grands matchs de Liga ACB l'an dernier (10 minutes de moyenne face à Vitoria, Madrid, Grenade et Valence), Khory Brunot a vécu son premier vrai moment fort de la saison 2026/27. Pour sa grande première en Coupe d'Europe.

Les trois matchs de Khory Brunot cette saison

Khory Brunot Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 8:55 2,3 2,3 0,3 0 0 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 20/10 15:26 7 4 1 0 0 V 109-68 vs ZIE Fiba Europe Cup 18/10 6:14 0 1 0 0 0 V 110-90 vs COR Liga Endesa 04/10 5:04 0 2 0 0 0 D 118-78 @ BAS Liga Endesa

Profitant de la faiblesse de Zielona Gora, l'équipe polonaise de Gauthier Denis (13 points à 5/12) balayée en Catalogne (109-68), Moncho Fernandez a ouvert son banc en faisant participer ses trois Espoirs à la fête, et surtout son jeune Français, particulièrement sollicité suite à la blessure de deux ailiers pros (Maxi Fjellerup et Pep Busquets).

Brunot, Sanmartín i Juher, de l'equip U22, van gaudir de minuts en la victòria del FIATC Girona! A més, va ser el debut europeu d'en Sergi! Enhorabona! 🔥 pic.twitter.com/guli0K2t5c — FIATC Girona (@BasquetGirona) 21 octobre 2026

Plusieurs de ses records battus

Lancé dès le premier quart-temps, avec des séquences de trois - quatre minutes lors des quatre périodes, le gaucher tricolore s'est mis en confiance en allant provoquer la faute de son compatriote Gauthier Denis dès son premier ballon.

Deux lancers-francs qui l'ont bien lancé dans la rencontre puisque son agressivité offensive et son activité lui ont permis de signer son meilleur match en carrière professionnelle !

En 15 minutes, Khory Brunot a ainsi compilé 7 points à 2/4, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 10 d'évaluation.

Utile pour prouver à son coach qu'il peut compter sur lui pour les prochaines échéances de FIBA Europe Cup et de Liga Endesa, et ce même avec l'arrivée annoncée ce jour d'un international (Gregor Glas) à son poste pour une pige médicale.

Et encore mieux pour pouvoir avoir des choses à raconter ce mercredi matin à ses copains étudiants kiné sur le campus de Salt...