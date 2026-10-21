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Parti en Espagne pour devenir kiné, ce jeune Français se révèle en Coupe d'Europe !

Exilé en Espagne depuis 2024 dans le cadre de ses études de kiné, Khory Brunot est aux portes de l'effectif de Gérone depuis le début de l'année. Le jeune Marseillais de 20 ans a même signé des débuts réussis en Coupe d'Europe mardi soir.
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Résumé
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Parti en Espagne pour devenir kiné, ce jeune Français se révèle en Coupe d'Europe !
Face à Gauthier Denis, Khory Brunot a vécu un baptême réussi en Coupe d'Europe
Crédit photo : FIBA
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C'est fou comme la volonté d'éviter la première année de médecine peut mener loin... Désireux de devenir kiné, Khory Brunot (20 ans) aurait dû mettre le basket entre parenthèses après l'obtention de son bac s'il était resté en France, face à l'obligation de sélection à l'entrée des instituts de formation en masso-kinésithérapie.

La Belgique ou l'Espagne après Venelles

Or, dans certains pays étrangers, la Belgique ou l'Espagne en tête, il est possible de démarrer directement ses études de kiné. D'où l'exil de Khory Brunot en 2024, à l'issue d'une saison partagée entre les U18 (18,1 points de moyenne) et la NM3 (1,9 point) dans le Sud.

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À l'époque, le Marseillais avait donc opté pour l'Espagne, en intégrant le campus de Salt, tout en se mettant à jouer en quatrième division espagnole.

Des U18 à la Coupe d'Europe en deux ans

Depuis, son double projet se porte bien, merci pour lui. Désormais engagé dans sa troisième année d'études, Khory Brunot est passé de la Tercera FEB à la Coupe d'Europe.

Une belle ascension, symbolisée la saison dernière par ses 5 points en moins de 8 minutes face au grand Real Madrid, alors qu'il n'avait jamais été dans les radars du basket français auparavant, lui qui a gravité dans les clubs de la région marseillaise tout au long de son enfance (Aubagne, SMUC, Pennes-Mirabeau, Venelles).

Récompensé de son éclosion par son premier stage avec les équipes de France jeunes, même s'il n'a pas été emmené à l'EuroBasket U20 par Mickaël Hay, Khory Brunot a encore deux ans à faire en Espagne afin d'obtenir son diplôme de kiné. Avec l'objectif de réellement intégrer la rotation de Moncho Fernandez à Gérone.

Un baptême du feu en Europe contre Gauthier Denis

Alors qu'il continue d'évoluer avec l'équipe U22 du club catalan, le Phocéen a déjà enregistré deux apparitions en Liga Endesa depuis le début de saison, mais sans grande importance, utilisé lors des garbage-time.

Mardi soir, en FIBA Europe Cup, c'était différent. Certes déjà envoyé au feu lors de certains grands matchs de Liga ACB l'an dernier (10 minutes de moyenne face à Vitoria, Madrid, Grenade et Valence), Khory Brunot a vécu son premier vrai moment fort de la saison 2026/27. Pour sa grande première en Coupe d'Europe.

Les trois matchs de Khory Brunot cette saison

Khory Brunot

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
38:552,32,30,300

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
20/1015:2674100V 109-68 vs ZIEFiba Europe Cup
18/106:1401000V 110-90 vs CORLiga Endesa
04/105:0402000D 118-78 @ BASLiga Endesa

Profitant de la faiblesse de Zielona Gora, l'équipe polonaise de Gauthier Denis (13 points à 5/12) balayée en Catalogne (109-68), Moncho Fernandez a ouvert son banc en faisant participer ses trois Espoirs à la fête, et surtout son jeune Français, particulièrement sollicité suite à la blessure de deux ailiers pros (Maxi Fjellerup et Pep Busquets).

Plusieurs de ses records battus

Lancé dès le premier quart-temps, avec des séquences de trois - quatre minutes lors des quatre périodes, le gaucher tricolore s'est mis en confiance en allant provoquer la faute de son compatriote Gauthier Denis dès son premier ballon.

Gauthier DENIS
Gauthier DENIS
13
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Fiba Europe Cup
GIR
109 68
ZIE

Deux lancers-francs qui l'ont bien lancé dans la rencontre puisque son agressivité offensive et son activité lui ont permis de signer son meilleur match en carrière professionnelle !

En 15 minutes, Khory Brunot a ainsi compilé 7 points à 2/4, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 10 d'évaluation.

Khory BRUNOT
Khory BRUNOT
7
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Fiba Europe Cup
GIR
109 68
ZIE

Utile pour prouver à son coach qu'il peut compter sur lui pour les prochaines échéances de FIBA Europe Cup et de Liga Endesa, et ce même avec l'arrivée annoncée ce jour d'un international (Gregor Glas) à son poste pour une pige médicale.

Et encore mieux pour pouvoir avoir des choses à raconter ce mercredi matin à ses copains étudiants kiné sur le campus de Salt...

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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