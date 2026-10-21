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Pas de NCAA finalement pour Aurèle Brena-Chemille, qui revient en France et en Betclic ÉLITE !

Betclic ÉLITE - Aurèle Brena-Chemille ne rejoindra finalement pas les États-Unis. L'ancien arrière de Poitiers s'engage avec Saint-Quentin comme pigiste médical de Paul Rigot, absent six semaines.
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Résumé
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Pas de NCAA finalement pour Aurèle Brena-Chemille, qui revient en France et en Betclic ÉLITE !
Aurèle Brena-Chemille est de retour
Crédit photo : Sébastien GRASSET
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Coup de théâtre dans le marché tricolore. Alors qu'il était attendu de l'autre côté de l'Atlantique après des excellents playoffs d’accession avec Poitiers, Aurèle Brena-Chemille va finalement rester en France. Et le comble : il va signer à… Saint-Quentin, qu’il a quasiment éliminé en mai dernier avec ses deux matchs à 18 points en quarts de finale.

Le staff et le GM Anthony Ottou avaient sûrement apprécié ses performances et l’avaient gardé dans un coin de leur tête.  “ABC” arrive en tant que pigiste médical de Paul Rigot, qui est annoncé absent pour 6 semaines. Ce qui signifie donc que son inscription en NCAASan Jose State, l'ancienne fac de Tariq Abdul-Wahad) n’a pas pu se faire. Son ancien coéquipier Narcisse Ngoy vient lui d'avoir le feu vert, près de... sept mois après son engagement avec Auburn.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Aurèle Brena-Chemille.jpg
Aurèle BRENA-CHEMILLE
Poste(s): Meneur
Taille: 192 cm
Âge: 22 ans (14/04/2004)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
10,4
#72
REB
2,8
#142
PD
2,9
#55

Le fit idéal ?

Les négociations et les points de règlement dans ces cas-là sont toujours difficiles, et ils ont dans ce cas fait défaut à Brena-Chemille. Cela lui permet en tout cas de faire son grand retour en France, après sa saison de la révélation avec le PB86. On peut considérer cette saison comme ses grands débuts en Betclic ÉLITE, puisqu'il n'avait disputé qu'une vingtaine de minutes en cumulé avec Nancy en 2022/23. Depuis, c'est en ÉLITE 2 qu'il a pris du galon, d'abord avec Angers puis Poitiers.

Cela arrive comme du pain béni pour le SQBB. Après deux bons matchs contre Bourg et Limoges, Paul Rigot n’avait plus marqué le moindre point lors des deux matchs suivants, ne passant que 7 et 3 minutes sur le parquet. Ce communiqué vient expliquer ce passage difficile pour l’ailier de 31 ans, qui « ressent des douleurs au tendon d’Achille, et observera une période de six semaines de repos et de soins » pour se rétablir. En attendant, ce n’est pas un poste 3/4 qui vient le remplacer jusqu'en décembre, mais bien un poste 1/2 JFL, puisque le secteur de la création est celui qui faisait défaut au SQBB.

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Avec trois défaites d’affilée, le club axonois pointe en 15e et avant-dernière position du classement de Betclic ÉLITE. L’équipe est pour l’instant la pire défense du championnat, avec 99 points encaissés en moyenne. En revanche, le style jeu ultra-rapide (2e équipe qui joue le plus de possessions derrière le MSB) pourrait clairement convenir à un jeune créateur comme Brena-Chemille. Reste à voir s’il sera qualifié à temps pour le prochain match qui arrive dès ce vendredi 20h, avec la réception des… leaders de la JDA Dijon.

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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