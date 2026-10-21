Coup de théâtre dans le marché tricolore. Alors qu'il était attendu de l'autre côté de l'Atlantique après des excellents playoffs d’accession avec Poitiers, Aurèle Brena-Chemille va finalement rester en France. Et le comble : il va signer à… Saint-Quentin, qu’il a quasiment éliminé en mai dernier avec ses deux matchs à 18 points en quarts de finale.

Le staff et le GM Anthony Ottou avaient sûrement apprécié ses performances et l’avaient gardé dans un coin de leur tête. “ABC” arrive en tant que pigiste médical de Paul Rigot, qui est annoncé absent pour 6 semaines. Ce qui signifie donc que son inscription en NCAA (à San Jose State, l'ancienne fac de Tariq Abdul-Wahad) n’a pas pu se faire. Son ancien coéquipier Narcisse Ngoy vient lui d'avoir le feu vert, près de... sept mois après son engagement avec Auburn.

PROFIL JOUEUR Aurèle BRENA-CHEMILLE Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 22 ans (14/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10,4 #72 REB 2,8 #142 PD 2,9 #55

Le fit idéal ?

Les négociations et les points de règlement dans ces cas-là sont toujours difficiles, et ils ont dans ce cas fait défaut à Brena-Chemille. Cela lui permet en tout cas de faire son grand retour en France, après sa saison de la révélation avec le PB86. On peut considérer cette saison comme ses grands débuts en Betclic ÉLITE, puisqu'il n'avait disputé qu'une vingtaine de minutes en cumulé avec Nancy en 2022/23. Depuis, c'est en ÉLITE 2 qu'il a pris du galon, d'abord avec Angers puis Poitiers.

Cela arrive comme du pain béni pour le SQBB. Après deux bons matchs contre Bourg et Limoges, Paul Rigot n’avait plus marqué le moindre point lors des deux matchs suivants, ne passant que 7 et 3 minutes sur le parquet. Ce communiqué vient expliquer ce passage difficile pour l’ailier de 31 ans, qui « ressent des douleurs au tendon d’Achille, et observera une période de six semaines de repos et de soins » pour se rétablir. En attendant, ce n’est pas un poste 3/4 qui vient le remplacer jusqu'en décembre, mais bien un poste 1/2 JFL, puisque le secteur de la création est celui qui faisait défaut au SQBB.

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Avec trois défaites d’affilée, le club axonois pointe en 15e et avant-dernière position du classement de Betclic ÉLITE. L’équipe est pour l’instant la pire défense du championnat, avec 99 points encaissés en moyenne. En revanche, le style jeu ultra-rapide (2e équipe qui joue le plus de possessions derrière le MSB) pourrait clairement convenir à un jeune créateur comme Brena-Chemille. Reste à voir s’il sera qualifié à temps pour le prochain match qui arrive dès ce vendredi 20h, avec la réception des… leaders de la JDA Dijon.