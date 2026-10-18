« Ils vont le faire. » Dans les travées de l'Adidas Arena, le Boulazac Basket Dordogne avait fait bruisser une pointe de doute dans l'esprit des supporters du Paris Basketball, à la pause. Devant au score après 20 minutes (41-44), les coéquipiers d'Antoine Eïto ont posé d'énormes problèmes aux Parisiens. Avant que ces derniers ne se réveillent dans le dernier quart-d'heure. Porté par Tyson Etienne et Jared Rhoden, le club de la capitale a refait son retard et a radicalement renversé la situation, s'imposant largement 90-75.

Invité à réagir en conférence de presse, le leader périgourdin Antoine Eïto avait déjà laissé l'amertume du « Clasico », proclamé par Paris, loin derrière lui. Juste une dernière pique au passage en introduction, sourire aux lèvres et hache de guerre enterrée : « C'est pas si mal pour des bouseux, non ? ». D'autant plus que le président parisien David Kahn est lui-même venu présenter ses excuses à la mi-temps pour ses propos polémiques, raconte Eïto, scellant définitivement l'incident.

Un coup de pompe physique face à l'armada parisienne

Pendant plus de trois quart-temps, les Périgourdins ont fait trembler le pensionnaire d'EuroLeague. Mais privés au tout dernier moment de Patrick Beverley, touché aux ischios, les hommes d'Alexandre Ménard ont fini par payer au prix fort leur manque de rotations sur les lignes arrières. Les 15 points d'écart au coup de sifflet final peuvent s'avérer sévères, au vu du scénario global.

« On a craqué physiquement », concède Antoine Eïto. « On prend 28-16 dans le dernier quart-temps. À la fin du troisième, on n'est qu'à trois points (62-59, 30'). On met un dernier coup de collier vers la 35e minute et puis on explose. Après, on joue sans Pat [Beverley], donc ça fait une rotation en moins. Et face à une équipe qui va très vite sur les extérieurs, ç'aurait été bien d'avoir un guard en plus. C'est dommage, on venait pour faire un coup et on n'a pas réussi. »

"On sait qui on est"

Auteur de 13 points et 7 passes décisives en multipliant les minutes sous la pression parisienne, le capitaine périgourdin refuse de chercher des excuses. « On sait qui on est, il n'y a pas de problème. Comme je dis, on joue à neuf, il n'y a pas de regrets à avoir », explique le meneur. « C'est une saison difficile, on n'est plus sur la dynamique de la montée comme l'année dernière. L'an passé, on l'avait pris de façon un peu exceptionnelle. Ce match-là n'était pas spécialement coché, mais on bosse bien la semaine. »

Loin d'être abattu par ce revers, le vestiaire périgourdin préfère capitaliser sur les trente-cinq minutes de grande qualité livrées dans la capitale. La suite du championnat s'annonce capitale, avec la réception du Mans au Palio dès la semaine prochaine. « On n'a pas de quoi être fiers parce qu'on perd le match, mais on a la matière et le contenu pour continuer à construire et aller gagner des matchs », conclut l'arrière. « L'objectif est de faire le plein à domicile avec le public et l'ambiance au Palio, et d'aller choper deux ou trois matchs à l'extérieur. »

Depuis l'Adidas Aréna, Paris...