« Pas un match comme les autres » : Limoges a besoin du Clasico pour véritablement lancer sa saison

Le rendez-vous entre Pau-Lacq-Orthez et Limoges dépasse largement le cadre d’une simple rencontre de Betclic ELITE. Dimanche à 19 heures, au Palais des Sports, les deux rivaux se retrouveront, quatre ans après le dernier duel, pour un 115e Clasico chargé d’histoire, où la volonté de prendre le dessus sur l’ennemi historique restera toujours aussi forte.

« On fait abstraction du classement parce que c’est l’histoire du basket qui se joue, avec de nombreux titres de champion de France de chaque côté : 11 pour Limoges et 9 pour Pau. Nous, on doit continuer à l’écrire avec le retour de l’Elan Béarnais dans l’élite », a d’abord partagé le coach Arnaud Tessier, en visio-conférence de presse. « Avec Nicolas (Lang) et Hugo (Invernizzi) qui sont là depuis de nombreuses années, on en a parlé aux joueurs qui arrivent dans la division. Ce n’est tout simplement pas un match comme les autres, et c’est un match qu’on doit gagner. »

Même son de cloche pour Andrew Albicy, qui a vécu deux finales olympiques et disputé de nombreux derbys dans sa carrière, notamment pendant ses six dernières saisons en Espagne avec Gran Canaria contre Tenerife. Le meneur limougeaud espère que ce genre d’événement, retransmis sur La Chaîne L’Equipe dimanche à 19h, mettra en valeur le basket français.

« C’est le genre de match à pression qu’on aime jouer, surtout dans le contexte où les deux équipes sont. De ma position, je ne le prends pas comme si c’était… (il coupe) mais pour le club, pour la ville, je sais que c’est très important de gagner ce match. J’ai croisé des fans qui m’ont dit “interdiction de perdre contre Pau, parce que c’est l’ennemi juré” (...) Avec l’équipe de France, j’ai eu la chance d’aller à Pau à plusieurs reprises. La salle a toujours été pleine avec un bon public. Même si c’est contre nous, j’espère avoir une salle pleine. On a besoin de ça, le basket français aussi. »

« On fait des bons matchs, on joue bien, mais on ne gagne pas. On a envie de le prendre, on en a besoin »

Sur le plan sportif, le Limoges CSP se présente dans le Béarn avec un bilan d’une victoire pour trois défaites après quatre journées, comme son adversaire. Battus par l’ASVEL lors de leur dernière sortie, les hommes d’Arnaud Tessier n’ont pas encore trouvé la constance nécessaire pour transformer leur potentiel en résultats.

« La défaite contre l’ASVEL a été une très grosse déception pour moi et pour l’équipe, car c’est un match qu’on pouvait gagner. Je trouve qu’on l’a un peu laissé passer, notamment en première mi-temps où on fait trop d’erreurs, la deuxième était mieux car on n’a encaissé que 35 points dans le temps réglementaire. Même à Dijon, cela avait été intéressant sur le contenu. Maintenant, ce n’est pas suffisant. On doit valider nos progrès à Pau, on a travaillé cette semaine et ça doit être validé par une victoire », ajoute le technicien limougeaud.

Permissif en défense depuis le début de saison (90,5 points encaissés en moyenne sur les quatre premières rencontres), le Limoges CSP a eu tendance à laisser ses adversaires prendre confiance. Andrew Albicy ne veut pas reproduire cette erreur, contre une équipe béarnaise qui monte en puissance. « On a envie de le prendre, on en a besoin. On a fait des bons matchs, on joue bien, mais on ne gagne pas. C’est peut-être mieux de mal jouer et gagner plutôt que bien jouer et perdre », sourit l’ancien international français.

Faire abstraction du contexte limougeaud

Au-delà de la rivalité sportive, le contexte donne à ce duel une dimension particulière, quelques jours après l’incendie de la mairie de Limoges, dont les conséquences ont profondément marqué la ville. L’émotion a également traversé le Béarn, où la solidarité s’est rapidement manifestée : une partie des recettes de sponsoring générées par la rencontre sera reversée à la cité limousine. Un geste qui rappelle que, le temps d’un soir, la rivalité peut s’effacer devant l’essentiel.