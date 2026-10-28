Passé de l'ÉLITE 2 à l'EuroCup, Lucas Beaufort sort son match référence avec Manresa

Pour le week-end d'Halloween l'an dernier, Lucas Beaufort avait eu droit à un duel contre Champagne Basket. Cette fois, le Strasbourgeois se prépare à une confrontation avec un pensionnaire d'EuroLeague : le Baskonia.

Preuve du grand saut vécu l'été dernier par le meneur français, directement passé du SCABB à Manresa, soit de l'ÉLITE 2 à la Liga Endesa.

Pour l'instant, les choses se mettaient doucement en place en Catalogne : joueur du bout du banc, il devait se contenter de miettes dans la rotation de Diego Ocampo (1,5 point de moyenne en 8 matchs).

PROFIL JOUEUR Lucas BEAUFORT Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 196 cm Âge: 24 ans (24/05/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 2,3 #214 REB 0,3 #226 PD 0,8 #161

Avant de défier Vitoria, Lucas Beaufort a peut-être engrangé la confiance dont il avait besoin mardi en EuroCup.

Manresa frappé par cinq blessures, dont celle d'Hugo Benitez, l'ancien meneur de Limoges a eu droit à son record de temps de jeu face au Balkan Botevgrad : 23 minutes. Et il a parfaitement su l'exploiter.

En Bulgarie, face au club disposant du pire bilan de la compétition (0v-5d), l'ancien international juniors a ainsi, de loin, signé son match référence avec Manresa : 10 points à 4/9, 2 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions.

Particulièrement encourageant pour la suite. En conférence de presse, son entraîneur Diego Ocampo a d'ailleurs été interrogé sur la situation de son coéquipier bulgare Yordan Minchev, et a élargi la réponse à des cas similaires comme celui de Beaufort.

"Certains joueurs ont besoin de temps. Il leur faut du temps pour s'ajuster à notre style de jeu, à la Liga Endesa. C'est un vrai saut en avant pour eux. Le plus important est l'attitude, de vouloir bien faire."