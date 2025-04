Pau Gasol pressenti pour être le PDG de la future NBA Europe 

La légende espagnole Pau Gasol est pressenti pour être le PDG de la future ligue européenne de la NBA, selon le média Eurohoops et les informations partagées par une source au sein de la NBA.

« Pau Gasol entretient des liens étroits avec la NBA et le basketball européen, tout en étant l’une des figures les plus respectées et les plus populaires de ce sport au niveau mondial », d’après une source d’EuroHoops. « Ses réalisations parlent d’elles-mêmes. Il s’est déjà imposé comme un leader et sa perspective de devenir PDG de la nouvelle ligue fait l’unanimité parmi les gouverneurs de la NBA. »

Pau Gasol, membre de la cuvée 2025 du Hall of Fame FIBA, pourrait donc incarner le projet de l’Association sur le Vieux Continent. Celui qu’on a pu avoir dans l’organisation olympique, en tant que membre du CIO (Comité international olympique), pourrait alors endosser de nouvelles fonctions après avoir marqué le basket européen et nord-américain pendant plus de deux décennies. Au cours de sa carrière de joueur, Pau Gasol a notamment remporté trois fois l’EuroBasket (2009, 2011 et 2015) et un Mondial (2006) avec l’Espagne, ou encore deux titres NBA avec les Los Angeles Lakers (2009 et 2010).

Pour rappel, la NBA envisage la création d’une ligue européenne, en partenariat avec la FIBA, pour plusieurs raisons : étendre sa portée internationale en gagnant de nouveaux marchés et renforcer la popularité du basket en Europe.