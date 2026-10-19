Paul George veut terminer sa carrière chez les Celtics

Paul George semble avoir trouvé un nouvel élan avec les Celtics. Transféré des Sixers à Boston lors de la dernière intersaison, l’ailier ne cache pas son enthousiasme à l’idée de porter le maillot vert. Dans un entretien accordé à Gary Washburn, du Boston Globe, Playoff P explique avoir retrouvé la passion du basket récemment.

Paul George Celtics debut:



13 PTS, 5 REB, 4 AST, 5 STL, 3/10 FG pic.twitter.com/tCbEzIpOLC — Basketball Performances (@NBAPerformances) 11 octobre 2026

« Je m’investis pleinement dans cette organisation avec les gars. J’en suis ravi. Je suis enchanté d’être ici, entouré de ces joueurs. Ils ont fait ressortir en moi quelque chose qui, pour être honnête, était enfoui : une passion différente », a confié l'ancien joueur des Pacers.

PG a également évoqué un regain d’intérêt pour le jeu, convaincu que cette nouvelle étape de sa carrière arrive au bon moment. Au-delà de son intégration dans le vestiaire, l'ailier de 36 ans apprécie l’environnement particulièrement sain autour de la franchise.

Paul George Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Boston Celtics Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,0 #192 REB 5,5 #69 PD 4,0 #54

Boston, un nouveau chez-soi pour Paul George

« Ce vestiaire, la culture d’ici, la direction, la ville, l’organisation, la tradition… Tout cela, c’est quelque chose que je n’ai jamais connu auparavant. Ici, tout est d’une qualité exceptionnelle. C’est un vrai bol d’air frais. J’espère rester en bonne santé », prévoit Paul George.

« Je crois que je suis devenu un compagnon au fil du temps. À présent, j’aimerais beaucoup pouvoir considérer Boston comme mon chez-moi ».

Un rôle important aux côtés de Jayson Tatum

Au-delà de son intégration, le nonuple All-Star entend contribuer aux ambitions sportives des Celtics en aidant notamment Jayson Tatum à atteindre le niveau nécessaire pour décrocher le trophée de MVP.

Son expérience et ses qualités offensives pourraient constituer des atouts précieux pour Beantown, au sein d'une conférence Est particulièrement disputée cette saison. Pour le Californien, l’objectif est désormais de s’épanouir dans ce nouvel environnement, tout en préservant sa santé.

Reste à savoir si cette volonté de terminer sa carrière dans le Massachusetts se concrétisera. Une chose est sûre : le vétéran semble déjà avoir trouvé à Boston un cadre dans lequel PG souhaite s’inscrire durablement pour la première fois depuis un long moment.