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Paul George veut terminer sa carrière chez les Celtics

Ravi de rejoindre les Celtics, Paul George a retrouvé une nouvelle motivation et se projette déjà sur le long terme avec Boston. À 36 ans, l’ailier espère même faire de la franchise du Massachusetts sa dernière équipe en NBA.
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Résumé
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Paul George veut terminer sa carrière chez les Celtics
Paul George est ravi de son transfert aux Celtics. L'ailier compter même finir sa carrière à Boston.
Crédit photo : Bob DeChiara-Imagn Images
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Paul George semble avoir trouvé un nouvel élan avec les Celtics. Transféré des Sixers à Boston lors de la dernière intersaison, l’ailier ne cache pas son enthousiasme à l’idée de porter le maillot vert. Dans un entretien accordé à Gary Washburn, du Boston Globe, Playoff P explique avoir retrouvé la passion du basket récemment.

« Je m’investis pleinement dans cette organisation avec les gars. J’en suis ravi. Je suis enchanté d’être ici, entouré de ces joueurs. Ils ont fait ressortir en moi quelque chose qui, pour être honnête, était enfoui : une passion différente », a confié l'ancien joueur des Pacers.

PG a également évoqué un regain d’intérêt pour le jeu, convaincu que cette nouvelle étape de sa carrière arrive au bon moment. Au-delà de son intégration dans le vestiaire, l'ailier de 36 ans apprécie l’environnement particulièrement sain autour de la franchise.

Paul George

  • Poste : Ailier
  • Taille : 203 cm
  • Âge : 36 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Boston Celtics

Stats 2026-2027 / NBA Presaison

PTS9,0#192
REB5,5#69
PD4,0#54

Boston, un nouveau chez-soi pour Paul George

« Ce vestiaire, la culture d’ici, la direction, la ville, l’organisation, la tradition… Tout cela, c’est quelque chose que je n’ai jamais connu auparavant. Ici, tout est d’une qualité exceptionnelle. C’est un vrai bol d’air frais. J’espère rester en bonne santé », prévoit Paul George.

« Je crois que je suis devenu un compagnon au fil du temps. À présent, j’aimerais beaucoup pouvoir considérer Boston comme mon chez-moi ».

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Un rôle important aux côtés de Jayson Tatum

Au-delà de son intégration, le nonuple All-Star entend contribuer aux ambitions sportives des Celtics en aidant notamment Jayson Tatum à atteindre le niveau nécessaire pour décrocher le trophée de MVP.

Son expérience et ses qualités offensives pourraient constituer des atouts précieux pour Beantown, au sein d'une conférence Est particulièrement disputée cette saison. Pour le Californien, l’objectif est désormais de s’épanouir dans ce nouvel environnement, tout en préservant sa santé.

Boston Celtics

Prochains matchs

DateMatch
20/10/2026Detroit Pistons - Boston Celtics
23/10/2026Boston Celtics - New York Knicks
26/10/2026Boston Celtics - Chicago Bulls
27/10/2026Boston Celtics - Brooklyn Nets
30/10/2026Boston Celtics - Chicago Bulls

Reste à savoir si cette volonté de terminer sa carrière dans le Massachusetts se concrétisera. Une chose est sûre : le vétéran semble déjà avoir trouvé à Boston un cadre dans lequel PG souhaite s’inscrire durablement pour la première fois depuis un long moment.

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