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Plus d'un an après, Marine Fauthoux a signé son retour en EuroLeague

Marine Fauthoux a retrouvé l'EuroLeague avec Galatasaray, ce jeudi à Istanbul, en compilant 6 points, 10 rebonds et 6 passes décisives malgré la défaite face à l'Étoile rouge (68-78). Privée de compétition européenne la saison dernière après une rupture des ligaments croisés, puis relancée en WNBA avec New York, la meneuse française a renoué avec une compétition où elle avait été élue meilleure jeune en 2022.
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Plus d'un an après, Marine Fauthoux a signé son retour en EuroLeague
Marine Fauthoux a retrouvé l'EuroLeague avec Galatasaray
Crédit photo : FIBA
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Pour son retour sur les parquets d'EuroLeague, Marine Fauthoux s'est imposée comme la meilleure rebondeuse et la meilleure passeuse de Galatasaray. Ce jeudi, la meneuse française a noirci la feuille de statistiques face à l'Étoile rouge de Belgrade, avec 6 points, 10 rebonds et 6 passes décisives. Une performance qui n'a pas suffi au club stambouliote, battu à domicile (68-78) lors de la troisième journée du groupe B.

Cette rentrée européenne vient clore une longue parenthèse. Blessée au genou droit pendant la préparation de l'EuroBasket 2025, l'ancienne joueuse de Mersin était restée plus d'un an loin des terrains. C'est finalement aux États-Unis, sous le maillot du New York Liberty, qu'elle a rejoué en juin dernier, avant de s'engager avec Galatasaray pour la saison 2026-2027.

Marine FAUTHOUX
Marine FAUTHOUX
6
PTS
10
REB
6
PDE
Logo EuroLeague Féminine
GAL
68 78
CRV

Un retour en terrain connu

L'EuroLeague n'a rien d'un territoire inconnu pour Marine Fauthoux. En 2022, elle y avait été élue meilleure jeune joueuse de la compétition sous les couleurs de Basket Landes. Prêtée par l'ASVEL, elle partageait alors la mène avec Céline Dumerc, dont elle a souvent souligné l'influence dans son apprentissage du poste.

Son parcours européen l'avait ensuite conduite jusqu'à Mersin, dernier club fréquenté avant sa blessure. En signant à Galatasaray, elle retrouve donc le championnat turc qu'elle connaît déjà, sous les ordres d'un coach français, Frédéric Dusart. Officialisée le 28 juillet 2026, son arrivée s'est accompagnée de celle d'une autre internationale française, Janelle Salaün (actuellement en finales WNBA).

PROFIL JOUEUR
janelle_salaun_2026-2027_profile.png
Janelle SALAÜN
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 188 cm
Âge: 25 ans (05/09/2001)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / WNBA
PTS
11
#57
REB
3,4
#69
PD
1
#144

Une reprise en WNBA après plus d'un an d'absence

Tout avait basculé le 3 juin 2025, lors d'un match de préparation des Bleues face à la Belgique à Brest. Victime d'une rupture des ligaments croisés, Marine Fauthoux avait dû faire une croix sur l'EuroBasket, puis sur l'intégralité de la saison européenne 2025-2026. Son retour à la compétition est intervenu un an plus tard, le 6 juin 2026, lors d'une victoire de New York contre Indiana (83-75).

Pour ses premiers pas en WNBA, elle avait capté deux rebonds en 4 minutes de jeu, sans parvenir à marquer. Choisie en 29e position de la Draft 2021 par le Liberty, elle découvrait ainsi la ligue américaine cinq ans après sa sélection. Elle s'est finalement imposée dans la rotation de la franchise new yorkaise, jusqu'à réaliser un solide parcours en playoffs. C'est donc outre-Atlantique qu'elle a repris goût au jeu, avant de retrouver le circuit européen cet automne.

Dix rebonds et six passes face à l'Étoile rouge

Tout s'est enchaîné très vite à Istanbul. Il y a deux jours, Galatasaray annonçait que Marine Fauthoux avait passé avec succès ses examens médicaux, et dès le lendemain, la Française entrait en jeu depuis le banc contre l'Étoile rouge. Ses dix rebonds et ses six passes décisives représentent les meilleurs totaux de son équipe, devant les huit prises d'Awak Kuier et de Dorka Juhász.

Awak Kuier a porté l'attaque stambouliote avec 20 points, agrémentés de 5 contres. En tête après dix minutes (24-19), Galatasaray s'est fait rejoindre à la pause (38-38), avant d'aborder le dernier quart-temps avec trois longueurs de retard (54-57). Les Serbes ont ensuite fait la différence dans les dix dernières minutes pour s'imposer 68-78. Au classement du groupe B, Galatasaray se retrouve troisième sur quatre avec deux défaites en trois manches.

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