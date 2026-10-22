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Plus de sept mois après, Neal Quinn va signer son retour en Betclic ÉLITE

Éloigné des parquets en match officiel depuis le 15 mars, le pivot gravelinois Neal Quinn va rejouer ce samedi à l'occasion de la 5e journée de Betclic ÉLITE à Bourg-en-Bresse.
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Résumé
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Plus de sept mois après, Neal Quinn va signer son retour en Betclic ÉLITE
Neal Quinn est enfin prêt à rejouer
Crédit photo : Julie Dumélié
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Successivement touché au pied en fin de saison dernière, puis à la cheville lors d'un entraînement estival, Neal Quinn (2,13 m, 25 ans) n'a plus rejoué le moindre match officiel avec le BCM Gravelines-Dunkerque depuis le 15 mars dernier.

Heureusement, le géant américano-irlandais entrevoit la fin du tunnel : le club maritime annonce qu'il va réintégrer l'effectif de Jean-Christophe Prat ce week-end à l'occasion du déplacement à Bourg-en-Bresse.

Un retour bienvenu pour le BCM puisque son remplaçant médical, Hassan Martin, n'a jamais été en mesure de disputer la moindre rencontre, blessé aux ischios-jambiers.

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Présent en civil à Ékinox en mai dernier lors du match qui avait assuré le maintien gravelinois, alors qu'il avait déjà prolongé son contrat dans le Nord, Neal Quinn est rétabli plus tôt que prévu. Une absence de six à huit semaines avait ainsi été communiquée le 15 septembre, et Hassan Martin s'était engagé jusqu'à la mi-novembre.

PROFIL JOUEUR
Neal Quinn
Neal QUINN
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 25 ans (31/05/2001)
Nationalités:
logo usa.jpg
Ireland.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#145
REB
5,4
#23
PD
1,5
#103

L'ancien intérieur d'Aix-Maurienne avait toutefois pu créer des automatismes avec ses coéquipiers lors de la pré-saison : avant son entorse de la cheville, il avait participé à quatre matchs amicaux, pour 9,8 points à 84% et 6,3 rebonds de moyenne.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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