Plus de sept mois après, Neal Quinn va signer son retour en Betclic ÉLITE
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Successivement touché au pied en fin de saison dernière, puis à la cheville lors d'un entraînement estival, Neal Quinn (2,13 m, 25 ans) n'a plus rejoué le moindre match officiel avec le BCM Gravelines-Dunkerque depuis le 15 mars dernier.
Heureusement, le géant américano-irlandais entrevoit la fin du tunnel : le club maritime annonce qu'il va réintégrer l'effectif de Jean-Christophe Prat ce week-end à l'occasion du déplacement à Bourg-en-Bresse.
Un retour bienvenu pour le BCM puisque son remplaçant médical, Hassan Martin, n'a jamais été en mesure de disputer la moindre rencontre, blessé aux ischios-jambiers.
Présent en civil à Ékinox en mai dernier lors du match qui avait assuré le maintien gravelinois, alors qu'il avait déjà prolongé son contrat dans le Nord, Neal Quinn est rétabli plus tôt que prévu. Une absence de six à huit semaines avait ainsi été communiquée le 15 septembre, et Hassan Martin s'était engagé jusqu'à la mi-novembre.
L'ancien intérieur d'Aix-Maurienne avait toutefois pu créer des automatismes avec ses coéquipiers lors de la pré-saison : avant son entorse de la cheville, il avait participé à quatre matchs amicaux, pour 9,8 points à 84% et 6,3 rebonds de moyenne.