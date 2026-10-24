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Plusieurs mois d’absence à venir pour une meneuse des Flammes Carolo

Touchée à la cheville lors du déplacement à Landerneau le 10 octobre, la meneuse-arrière Vaciana Gomis va subir une opération chirurgicale. Elle sera éloignée des parquets durant plusieurs mois.
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Résumé
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Plusieurs mois d’absence à venir pour une meneuse des Flammes Carolo
Longue indisponibilité à venir pour Vaciana Gomis, touchée à la cheville.
Crédit photo : Guillaume Poumarede
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Coup dur pour les Flammes Carolo. Touchée à la cheville lors du déplacement à Landerneau le 10 octobre dernier (63-81), Vaciana Gomis va « subir prochainement une intervention chirurgicale », a annoncé le club ce vendredi 23 octobre.



L'équipe de Charleville-Mézières sera donc privée de sa meneuse-arrière pendant plusieurs mois. Pour autant, elle ne sera pas remplacée au sein de l’effectif, du moins pour le moment. « Dans l’immédiat, le staff fait pleinement confiance au groupe en place pour faire face à cette absence et poursuivre la saison avec ambition », précise le communiqué.

Un coup d’arrêt après son excellent début de saison

Formée à Mondeville et passée par Roche Vendée, Vaciana Gomis réalisait jusqu'ici un excellent début de campagne en Boulangère Wonderligue (14,8 points à 41,7 % à 3-points et 96 % aux lancers-francs, 2,3 passes décisives et 0,8 interception de moyenne pour 13,8 d’évaluation lors des quatre premières journées), pour sa deuxième saison au club. 

Vaciana Gomis (Flammes Carolo) - Vaciana Gomis (Flammes Carolo) · La Boulangère Wonderligue 2025-2026

Vaciana GomisVaciana Gomis
MJ264
PTS6,514,8
REB1,41,8
PD22,3
IN0,90,8
CO0,10,5


C’est avec un effectif diminué que les Flammes Carolo (3 victoires, 2 défaites) se déplaceront sur le parquet de Chartres ce dimanche 25 octobre (15h30) lors de la 6e journée de championnat de France, avant un déplacement chez les championnes sortantes en EuroLeague féminine, Fenerbahçe.

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