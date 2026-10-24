Coup dur pour les Flammes Carolo. Touchée à la cheville lors du déplacement à Landerneau le 10 octobre dernier (63-81), Vaciana Gomis va « subir prochainement une intervention chirurgicale », a annoncé le club ce vendredi 23 octobre.



L'équipe de Charleville-Mézières sera donc privée de sa meneuse-arrière pendant plusieurs mois. Pour autant, elle ne sera pas remplacée au sein de l’effectif, du moins pour le moment. « Dans l’immédiat, le staff fait pleinement confiance au groupe en place pour faire face à cette absence et poursuivre la saison avec ambition », précise le communiqué.

Un coup d’arrêt après son excellent début de saison

Formée à Mondeville et passée par Roche Vendée, Vaciana Gomis réalisait jusqu'ici un excellent début de campagne en Boulangère Wonderligue (14,8 points à 41,7 % à 3-points et 96 % aux lancers-francs, 2,3 passes décisives et 0,8 interception de moyenne pour 13,8 d’évaluation lors des quatre premières journées), pour sa deuxième saison au club.

Vaciana Gomis (Flammes Carolo) - Vaciana Gomis (Flammes Carolo) · La Boulangère Wonderligue 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Vaciana Gomis Vaciana Gomis MJ 26 4 PTS 6,5 14,8 REB 1,4 1,8 PD 2 2,3 IN 0,9 0,8 CO 0,1 0,5



C’est avec un effectif diminué que les Flammes Carolo (3 victoires, 2 défaites) se déplaceront sur le parquet de Chartres ce dimanche 25 octobre (15h30) lors de la 6e journée de championnat de France, avant un déplacement chez les championnes sortantes en EuroLeague féminine, Fenerbahçe.