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Podcast : qui peut priver les Knicks d'un doublé à l'Est ?

Champions en titre, les New York Knicks font figure de favoris à l'Est. Dans le dernier épisode de Courtside, Maxime et Nicolas dévoilent leurs prévisions de la conférence, avec des avis différents sur les Sixers et les Cavaliers notamment.
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Podcast : qui peut priver les Knicks d'un doublé à l'Est ?
Arrivé cet été chez les Knicks, Andre Drummond vient renforcer la raquette des champions en titre.
Crédit photo : Vincent Carchietta
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Qui dominera la conférence Est lors de la saison NBA 2026-2027 ? Champions en titre, les New York Knicks font partie des principaux favoris à leur propre succession. Mais entre les ambitions des Philadelphia Sixers, le retour de certaines stars et la progression de plusieurs jeunes équipes, la concurrence promet d'être particulièrement relevée.

Dans le dernier épisode de Courtside, Maxime et Nicolas ont chacun établi leur Power Ranking de la conférence Est. Et s'ils se rejoignent sur le principal favori, leurs analyses divergent sur plusieurs prétendants.

Les Knicks favoris, plusieurs équipes peuvent bousculer la hiérarchie

Avec une ossature largement conservée et l'expérience du titre, New York possède de solides arguments pour rester au sommet. Les Knicks devront toutefois gérer une pression nouvelle et les risques liés à une profondeur d'effectif limitée.

Derrière eux, les Sixers intriguent particulièrement. Leur accumulation de talents peut en faire un candidat au titre, mais la santé de leurs cadres et la répartition des responsabilités suscitent des interrogations.

Les Cavaliers, les Celtics, les Pistons ou encore les Raptors disposent également d'arguments sérieux. Entre mouvements d'effectif, retours de blessure et progression attendue de certains jeunes joueurs, les équilibres pourraient évoluer rapidement.

Deux Power Rankings et plusieurs désaccords

Les Sixers, les Cavaliers et les Raptors provoquent notamment des débats, tandis que certaines équipes moins attendues pourraient jouer les trouble-fêtes.

Quelle place accorder au talent individuel ? La profondeur d'effectif est-elle déterminante ? Faut-il privilégier les garanties en saison régulière ou le potentiel en playoffs ?

Autant de questions abordées dans ce nouvel épisode de Courtside, avec deux Top 10 argumentés pour lancer la saison NBA.

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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