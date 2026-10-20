Septième d'ELITE 2 avec un bilan à l'équilibre, Poitiers démarre sa semaine à deux déplacements avec celui chez la lanterne rouge du championnat : Fos Provence. Les Poitevins semblent avoir trouvé un rythme de croisière depuis leur victoire en Coupe de France sur Orléans, et restent d'ailleurs sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Une dynamique que les hommes d'Andy Thornton-Jones tenteront de prolonger donc ce mardi soir (20 heures) dans le Sud - alors qu'ils composent sans leur capitaine emblématique Kevin Harley depuis deux semaines. Le meneur de 32 ans est contraint d'apprécier les victoires poitevines en civil, gêné au dos.

PROFIL JOUEUR Kevin HARLEY Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 32 ans (20/04/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 6,5 #133 REB 2,5 #132 PD 4,5 #15

Un moment forcément difficile pour le leader du PB, sur lequel il est revenu dans La Nouvelle République.

Une récidive frustrante pour Kevin Harley

Sur le plan comptable en championnat, le capitaine poitevin n'a pas encore goûté à la victoire sur le parquet cette saison. Kevin Harley avait en effet pris part aux deux premières rencontres d'ELITE 2, des revers concédés contre Évreux (80-86) puis à Blois (105-92).

Kevin Harley Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 21:15 4,3 2 4 0,7 0 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 06/10 13:40 0 1 3 0 0 V 80-70 vs ORL Coupe de France Masculine 03/10 20:24 4 2 2 1 0 D 105-92 @ BLO ELITE 2 25/09 29:42 9 3 7 1 0 D 80-86 vs EVR ELITE 2

C'est justement dans sur le parquet du Jeu de Paume, que les premiers signes d'alerte sont apparus au niveau de son dos, comme il le raconte dans La Nouvelle République. Tentant de jouer malgré la douleur, il avait tenu sa place face à Orléans en Coupe, avant de devoir dire stop pour la réception de Nantes.

La prudence est de mise pour le joueur qui, comme le rappellent nos confrères, avait déjà connu une blessure similaire il y a cinq ans, sous les couleurs de l'Elan. Prudence qui n'occulte pas sa frustration : « On se sent impuissant ».

Un collectif poitevin au rendez-vous pour rassurer son leader

Si l'absence de son capitaine aurait pu déstabiliser le PB86, elle a au contraire poussé le collectif à resserrer ses rangs. Sans Harley, les Poitevins ont signé deux prestations convaincantes à domicile en dominant nettement Nantes (90-73) puis Champagne Basket (92-77).

Une belle passe de l'équipe qui offre un précieux répit à son leader, pas dans l'urgence d'un retour : « Le fait que l'équipe gagne en mon absence enlève de la pression. Je peux prendre le temps pour revenir à 100 % », soulignait le capitaine. Avec le regard tourné vers une échéance symbolique : le derby du Poitou-Charentes : « J'espère revenir la semaine suivante et être là pour la réception de La Rochelle ».

Fos-sur-Mer très diminué également

Vainqueur de son match face à Antibes lors de la 4e journée, Fos Provence aborde la réception de Poitiers avec des forces amoindries. L'on apprend dans La Provence du jour que Michael Oguine (1,88 m, 29 ans) devrait de nouveau manquer sur le tableau de marche d'Abgue Barakou. Blessé pour environ quatre semaines, Garlon Green (2,01 m, 35 ans) ne sera pas non plus de la partie, à l'instar de Melvyn Da Silva.

Sans ses deux meilleurs marqueurs américains, les BYers cherchent du renfort où ils le peuvent. Arrivé la semaine passée, Ilane Fibleuil (1,97 m, 21 ans) pourrait voir ses débuts sudistes être repoussés, selon nos confrères de La Provence.