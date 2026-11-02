L'Aris Salonique a envoyé un message dans le championnat grec. Devant leurs supporters, les joueurs de Vassilis Spanoulis ont fait tomber le Panathinaïkos de Zeljko Obradović (101-91), au terme d'une rencontre particulièrement offensive. Il s’agit de leur quatrième victoire consécutive en championnat grec et leur huitième succès de rang toutes compétitions confondues !

Adam Mokoka taille patron

Pour obtenir cette victoire de prestige, l’Aris a pu compter sur un excellent Adam Mokoka. Titulaire, l’international français a livré sa meilleure prestation offensive de la saison avec 19 points à 5/6 aux tirs dont un parfait 2/2 derrière l'arc, plus 7/8 aux lancers francs, ajoutant également 3 rebonds et 1 passe décisive pour 21 d’évaluation (également son record avec l’équipe grecque) en 30 minutes sur le parquet.

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Aris Salonique Elijah Mitrou-Long 5 1 4 Vassilis Toliopoulos 14 0 3 Nenad Dimitrijevic 14 1 5 Chrysostomos Hatzilambrou 0 0 0 Stelios Poulianitis 0 0 0 Matt Morgan 21 0 2 E.J. Liddell 7 4 3 Kostas Antetokounmpo 2 3 0 Thanasis Antetokounmpo 0 1 1 Khem Birch 8 4 1 Adam Mokoka 19 3 1 Jeremiah Robinson-Earl 11 6 2 Panathinaikos Athens Sylvain Francisco 20 4 5 Guerschon Yabusele 22 3 1 Konstantinos Mitoglou 2 4 2 Eleftherios Mantzoukas 0 0 0 Panagiotis Kalaitzakis 3 1 0 Dimitris Moraitis 0 0 0 Brancou Badio 5 3 0 Kostas Sloukas 0 0 1 Nigel Hayes-Davis 17 3 1 Ioannis Kouzeloglou 0 0 0 Kendrick Nunn 6 4 5 Mathias Lessort 16 5 1

L'ancien joueur de la JL Bourg a notamment pesé dans les moments importants, inscrivant deux paniers consécutifs au début du troisième quart-temps pour permettre à l'Aris de reprendre les commandes (50-49). Il a ensuite participé à l’accélération des locaux, qui ont terminé la troisième période avec onze longueurs d'avance (79-68).

58 points pour le trio français, mais une défense trop permissive

Le Panathinaïkos avait pourtant des arguments offensifs pour espérer repartir avec la victoire. Ses trois représentants français ont cumulé 58 points, sans parvenir à empêcher la défaite de leur équipe.

Guerschon Yabusele a été le meilleur marqueur des Verts avec 22 points, à 8/13 aux tirs, dont 5/8 à 3 points. L'ailier fort a également ajouté 3 rebonds et 2 contres, mais il a aussi perdu 4 ballons.

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Aris Salonique Elijah Mitrou-Long 5 1 4 Vassilis Toliopoulos 14 0 3 Nenad Dimitrijevic 14 1 5 Chrysostomos Hatzilambrou 0 0 0 Stelios Poulianitis 0 0 0 Matt Morgan 21 0 2 E.J. Liddell 7 4 3 Kostas Antetokounmpo 2 3 0 Thanasis Antetokounmpo 0 1 1 Khem Birch 8 4 1 Adam Mokoka 19 3 1 Jeremiah Robinson-Earl 11 6 2 Panathinaikos Athens Sylvain Francisco 20 4 5 Guerschon Yabusele 22 3 1 Konstantinos Mitoglou 2 4 2 Eleftherios Mantzoukas 0 0 0 Panagiotis Kalaitzakis 3 1 0 Dimitris Moraitis 0 0 0 Brancou Badio 5 3 0 Kostas Sloukas 0 0 1 Nigel Hayes-Davis 17 3 1 Ioannis Kouzeloglou 0 0 0 Kendrick Nunn 6 4 5 Mathias Lessort 16 5 1

En sortie de banc, Sylvain Francisco a également répondu présent avec 20 points à 4/11 aux tirs (9/14 aux lancers), 4 rebonds et 5 passes décisives face à son ancien coach Vassilis Spanoulis, côtoyé à Peristeri.

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Aris Salonique Elijah Mitrou-Long 5 1 4 Vassilis Toliopoulos 14 0 3 Nenad Dimitrijevic 14 1 5 Chrysostomos Hatzilambrou 0 0 0 Stelios Poulianitis 0 0 0 Matt Morgan 21 0 2 E.J. Liddell 7 4 3 Kostas Antetokounmpo 2 3 0 Thanasis Antetokounmpo 0 1 1 Khem Birch 8 4 1 Adam Mokoka 19 3 1 Jeremiah Robinson-Earl 11 6 2 Panathinaikos Athens Sylvain Francisco 20 4 5 Guerschon Yabusele 22 3 1 Konstantinos Mitoglou 2 4 2 Eleftherios Mantzoukas 0 0 0 Panagiotis Kalaitzakis 3 1 0 Dimitris Moraitis 0 0 0 Brancou Badio 5 3 0 Kostas Sloukas 0 0 1 Nigel Hayes-Davis 17 3 1 Ioannis Kouzeloglou 0 0 0 Kendrick Nunn 6 4 5 Mathias Lessort 16 5 1

Mathias Lessort a complété le trio avec 16 points à 4/5 aux tirs (et 8/9 aux lancers !), 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Aris Salonique Elijah Mitrou-Long 5 1 4 Vassilis Toliopoulos 14 0 3 Nenad Dimitrijevic 14 1 5 Chrysostomos Hatzilambrou 0 0 0 Stelios Poulianitis 0 0 0 Matt Morgan 21 0 2 E.J. Liddell 7 4 3 Kostas Antetokounmpo 2 3 0 Thanasis Antetokounmpo 0 1 1 Khem Birch 8 4 1 Adam Mokoka 19 3 1 Jeremiah Robinson-Earl 11 6 2 Panathinaikos Athens Sylvain Francisco 20 4 5 Guerschon Yabusele 22 3 1 Konstantinos Mitoglou 2 4 2 Eleftherios Mantzoukas 0 0 0 Panagiotis Kalaitzakis 3 1 0 Dimitris Moraitis 0 0 0 Brancou Badio 5 3 0 Kostas Sloukas 0 0 1 Nigel Hayes-Davis 17 3 1 Ioannis Kouzeloglou 0 0 0 Kendrick Nunn 6 4 5 Mathias Lessort 16 5 1

Un apport offensif conséquent, mais insuffisant face à une formation de l'Aris particulièrement inspirée. Les locaux ont terminé avec 13 paniers à trois points inscrits sur 25 tentatives (52 %) et 22 passes décisives pour seulement 11 ballons perdus.

Le Panathinaïkos a pourtant eu une occasion de renverser la situation dans le dernier quart-temps. Après avoir compté jusqu'à 11 points de retard, les Athéniens ont trouvé les ressources pour repasser devant grâce à un 6-0, prenant l'avantage 85-84 à moins de cinq minutes du terme. Mais l'Aris a mieux terminé, grâce notamment à l’ex Manceau Matt Morgan, meilleur marqueur de la rencontre (21 unités).

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Aris Salonique Elijah Mitrou-Long 5 1 4 Vassilis Toliopoulos 14 0 3 Nenad Dimitrijevic 14 1 5 Chrysostomos Hatzilambrou 0 0 0 Stelios Poulianitis 0 0 0 Matt Morgan 21 0 2 E.J. Liddell 7 4 3 Kostas Antetokounmpo 2 3 0 Thanasis Antetokounmpo 0 1 1 Khem Birch 8 4 1 Adam Mokoka 19 3 1 Jeremiah Robinson-Earl 11 6 2 Panathinaikos Athens Sylvain Francisco 20 4 5 Guerschon Yabusele 22 3 1 Konstantinos Mitoglou 2 4 2 Eleftherios Mantzoukas 0 0 0 Panagiotis Kalaitzakis 3 1 0 Dimitris Moraitis 0 0 0 Brancou Badio 5 3 0 Kostas Sloukas 0 0 1 Nigel Hayes-Davis 17 3 1 Ioannis Kouzeloglou 0 0 0 Kendrick Nunn 6 4 5 Mathias Lessort 16 5 1

Une victoire symbolique pour Spanoulis face à Obradović

Au-delà de la victoire, ce résultat revet une dimension particulière pour Vassilis Spanoulis. Le technicien grec a décroché sa première victoire face à Zeljko Obradović, contre lequel il n’avait pas gagné lors de son passage sur le banc de Monaco en EuroLeague.

En conférence de presse, le technicien grec n'a d'ailleurs pas manqué de rendre hommage à celui qui a été son entraîneur durant sa carrière de joueur au Panathinaïkos. « Coach Obradović est une légende, le meilleur entraîneur passé par les parquets européens. Je sais tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a accompli et les joueurs qu'il a entraînés. J'en fais partie. J'ai énormément de respect pour lui et j'ai beaucoup appris de Željko. Ce soir, ce n'était pas Spanoulis contre Obradović », a-t-il partagé.

Le Panathinaïkos concède ainsi une deuxième défaite en quelques jours, après celle subie sur le parquet de l'Anadolu Efes en EuroLeague. L’Aris confirme de son côté sa montée en puissance, et affiche désormais également un bilan de 4-1 en championnat grec.