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Porté par Adam Mokoka, l’Aris s'offre le Panathinaïkos malgré 58 points de son trio français

Malgré les 58 points cumulés par Mathias Lessort, Sylvain Francisco et Guerschon Yabusele, le Panathinaïkos s'est incliné sur le parquet de l'Aris Salonique (101-91), ce dimanche 1er novembre, lors de la cinquième journée du championnat grec. Une victoire de prestige pour l’équipe de Vassilis Spanoulis, avec un Adam Mokoka particulièrement efficace (19 points).
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Résumé
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Porté par Adam Mokoka, l’Aris s'offre le Panathinaïkos malgré 58 points de son trio français
Première défaite du Panathinaikos en championnat grec contre l'Aris Salonique.
Crédit photo : Panathinaïkos BC
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L'Aris Salonique a envoyé un message dans le championnat grec. Devant leurs supporters, les joueurs de Vassilis Spanoulis ont fait tomber le Panathinaïkos de Zeljko Obradović (101-91), au terme d'une rencontre particulièrement offensive. Il s’agit de leur quatrième victoire consécutive en championnat grec et leur huitième succès de rang toutes compétitions confondues !

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Aris SaloniquePanathinaikos Athens
PTSMatt Morgan 21Guerschon Yabusele 22
REBJeremiah Robinson-Earl 6Mathias Lessort 5
PDNenad Dimitrijevic 5Sylvain Francisco 5

Statistiques d'équipe

Aris SaloniquePanathinaikos Athens
TIRS50 %50 %
3PTS13/2512/27
LF28/3425/37
REB3033
RO1214

Adam Mokoka taille patron

Pour obtenir cette victoire de prestige, l’Aris a pu compter sur un excellent Adam Mokoka. Titulaire, l’international français a livré sa meilleure prestation offensive de la saison avec 19 points à 5/6 aux tirs dont un parfait 2/2 derrière l'arc, plus 7/8 aux lancers francs, ajoutant également 3 rebonds et 1 passe décisive pour 21 d’évaluation (également son record avec l’équipe grecque) en 30 minutes sur le parquet.

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026

MatchPTSREBPD
Aris SaloniqueElijah Mitrou-Long514
Vassilis Toliopoulos1403
Nenad Dimitrijevic1415
Chrysostomos Hatzilambrou000
Stelios Poulianitis000
Matt Morgan2102
E.J. Liddell743
Kostas Antetokounmpo230
Thanasis Antetokounmpo011
Khem Birch841
Adam Mokoka1931
Jeremiah Robinson-Earl1162
Panathinaikos AthensSylvain Francisco2045
Guerschon Yabusele2231
Konstantinos Mitoglou242
Eleftherios Mantzoukas000
Panagiotis Kalaitzakis310
Dimitris Moraitis000
Brancou Badio530
Kostas Sloukas001
Nigel Hayes-Davis1731
Ioannis Kouzeloglou000
Kendrick Nunn645
Mathias Lessort1651

L'ancien joueur de la JL Bourg a notamment pesé dans les moments importants, inscrivant deux paniers consécutifs au début du troisième quart-temps pour permettre à l'Aris de reprendre les commandes (50-49). Il a ensuite participé à l’accélération des locaux, qui ont terminé la troisième période avec onze longueurs d'avance (79-68).

58 points pour le trio français, mais une défense trop permissive

Le Panathinaïkos avait pourtant des arguments offensifs pour espérer repartir avec la victoire. Ses trois représentants français ont cumulé 58 points, sans parvenir à empêcher la défaite de leur équipe.

Guerschon Yabusele a été le meilleur marqueur des Verts avec 22 points, à 8/13 aux tirs, dont 5/8 à 3 points. L'ailier fort a également ajouté 3 rebonds et 2 contres, mais il a aussi perdu 4 ballons.

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026

MatchPTSREBPD
Aris SaloniqueElijah Mitrou-Long514
Vassilis Toliopoulos1403
Nenad Dimitrijevic1415
Chrysostomos Hatzilambrou000
Stelios Poulianitis000
Matt Morgan2102
E.J. Liddell743
Kostas Antetokounmpo230
Thanasis Antetokounmpo011
Khem Birch841
Adam Mokoka1931
Jeremiah Robinson-Earl1162
Panathinaikos AthensSylvain Francisco2045
Guerschon Yabusele2231
Konstantinos Mitoglou242
Eleftherios Mantzoukas000
Panagiotis Kalaitzakis310
Dimitris Moraitis000
Brancou Badio530
Kostas Sloukas001
Nigel Hayes-Davis1731
Ioannis Kouzeloglou000
Kendrick Nunn645
Mathias Lessort1651

En sortie de banc, Sylvain Francisco a également répondu présent avec 20 points à 4/11 aux tirs (9/14 aux lancers), 4 rebonds et 5 passes décisives face à son ancien coach Vassilis Spanoulis, côtoyé à Peristeri.

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026

MatchPTSREBPD
Aris SaloniqueElijah Mitrou-Long514
Vassilis Toliopoulos1403
Nenad Dimitrijevic1415
Chrysostomos Hatzilambrou000
Stelios Poulianitis000
Matt Morgan2102
E.J. Liddell743
Kostas Antetokounmpo230
Thanasis Antetokounmpo011
Khem Birch841
Adam Mokoka1931
Jeremiah Robinson-Earl1162
Panathinaikos AthensSylvain Francisco2045
Guerschon Yabusele2231
Konstantinos Mitoglou242
Eleftherios Mantzoukas000
Panagiotis Kalaitzakis310
Dimitris Moraitis000
Brancou Badio530
Kostas Sloukas001
Nigel Hayes-Davis1731
Ioannis Kouzeloglou000
Kendrick Nunn645
Mathias Lessort1651

Mathias Lessort a complété le trio avec 16 points à 4/5 aux tirs (et 8/9 aux lancers !), 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. 

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026

MatchPTSREBPD
Aris SaloniqueElijah Mitrou-Long514
Vassilis Toliopoulos1403
Nenad Dimitrijevic1415
Chrysostomos Hatzilambrou000
Stelios Poulianitis000
Matt Morgan2102
E.J. Liddell743
Kostas Antetokounmpo230
Thanasis Antetokounmpo011
Khem Birch841
Adam Mokoka1931
Jeremiah Robinson-Earl1162
Panathinaikos AthensSylvain Francisco2045
Guerschon Yabusele2231
Konstantinos Mitoglou242
Eleftherios Mantzoukas000
Panagiotis Kalaitzakis310
Dimitris Moraitis000
Brancou Badio530
Kostas Sloukas001
Nigel Hayes-Davis1731
Ioannis Kouzeloglou000
Kendrick Nunn645
Mathias Lessort1651

Un apport offensif conséquent, mais insuffisant face à une formation de l'Aris particulièrement inspirée. Les locaux ont terminé avec 13 paniers à trois points inscrits sur 25 tentatives (52 %) et 22 passes décisives pour seulement 11 ballons perdus. 

Le Panathinaïkos a pourtant eu une occasion de renverser la situation dans le dernier quart-temps. Après avoir compté jusqu'à 11 points de retard, les Athéniens ont trouvé les ressources pour repasser devant grâce à un 6-0, prenant l'avantage 85-84 à moins de cinq minutes du terme. Mais l'Aris a mieux terminé, grâce notamment à l’ex Manceau Matt Morgan, meilleur marqueur de la rencontre (21 unités).

Aris Salonique 101 - 91 Panathinaikos Athens · Esake · 01/11/2026

MatchPTSREBPD
Aris SaloniqueElijah Mitrou-Long514
Vassilis Toliopoulos1403
Nenad Dimitrijevic1415
Chrysostomos Hatzilambrou000
Stelios Poulianitis000
Matt Morgan2102
E.J. Liddell743
Kostas Antetokounmpo230
Thanasis Antetokounmpo011
Khem Birch841
Adam Mokoka1931
Jeremiah Robinson-Earl1162
Panathinaikos AthensSylvain Francisco2045
Guerschon Yabusele2231
Konstantinos Mitoglou242
Eleftherios Mantzoukas000
Panagiotis Kalaitzakis310
Dimitris Moraitis000
Brancou Badio530
Kostas Sloukas001
Nigel Hayes-Davis1731
Ioannis Kouzeloglou000
Kendrick Nunn645
Mathias Lessort1651

Une victoire symbolique pour Spanoulis face à Obradović

Au-delà de la victoire, ce résultat revet une dimension particulière pour Vassilis Spanoulis. Le technicien grec a décroché sa première victoire face à Zeljko Obradović, contre lequel il n’avait pas gagné lors de son passage sur le banc de Monaco en EuroLeague.

En conférence de presse, le technicien grec n'a d'ailleurs pas manqué de rendre hommage à celui qui a été son entraîneur durant sa carrière de joueur au Panathinaïkos. « Coach Obradović est une légende, le meilleur entraîneur passé par les parquets européens. Je sais tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a accompli et les joueurs qu'il a entraînés. J'en fais partie. J'ai énormément de respect pour lui et j'ai beaucoup appris de Željko. Ce soir, ce n'était pas Spanoulis contre Obradović », a-t-il partagé.

Le Panathinaïkos concède ainsi une deuxième défaite en quelques jours, après celle subie sur le parquet de l'Anadolu Efes en EuroLeague. L’Aris confirme de son côté sa montée en puissance, et affiche désormais également un bilan de 4-1 en championnat grec.

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