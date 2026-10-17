Porté par Marième Badiane, Besiktas met fin à l'incroyable série d'invincibilité de Fenerbahçe
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Besiktas a frappé un grand coup dans le championnat turc féminin. Vainqueur de Fenerbahçe ce samedi 17 octobre (81-69), le club stambouliote a mis fin à huit années de disette face à son rival d’Istanbul en championnat !
Meilleure marqueuse de la partie, l’intérieure française Marième Badiane (17 points à 7/9 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 1 interception) a joué un rôle primordial dans ce succès, tandis que Leïla Lacan (12 points à 4/9 aux tirs, 4 passes décisives, 3 interceptions) s’est montrée du côté de Fenerbahçe, mais en vain.
Leïla Lacan (Fenerbahce Opet féminin) - Marième Badiane (Besiktas JK féminin)
|Leïla Lacan
|Marième Badiane
|PTS
|12
|17
|REB
|0
|4
|PD
|4
|2
|IN
|3
|1
|CO
|0
|1
Marième Badiane en patronne dans la raquette
Dans son antre du complexe sportif d’Akatlar, Besiktas a donc fait tomber Fenerbahçe pour la première fois depuis… la saison 2017-2018. Une éternité !
Dominatrices au rebond (39 prises à 25) et moins maladroites que leurs adversaires du jour (laissées à 6/21 à 3-points), les joueuses de Besiktas ont rapidement senti le coup à jouer, en dominant le premier quart-temps (21-14).
Malgré leurs nombreuses absences (Tima Pouye, Nell Angloma et Julie Allemand entre autres), les visiteuses ont pu compter sur Emma Meesseman (16 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre) et Leila Lacan pour revenir dans la partie à mi-parcours (43-40).
Mais Jillian Alleyne (13 points, 8 rebonds) et ses coéquipières ont verrouillé leur défense après la pause, ce qui leur a permis de compter jusqu’à 15 points d’avance (65-50) et filer vers un succès historique.
Au cœur de cette performance collective, Marième Badiane a répondu présente. En sortie de banc, la vice-championne du monde a terminé avec le meilleur ratio +/- de la partie (+13) et la deuxième meilleure évaluation de son équipe (17). La Française a quitté ses partenaires pour cinq fautes à 21 secondes de la fin, mais la victoire se dessinait déjà.
Besiktas JK féminin 81 - 69 Fenerbahce Opet féminin · Kadinlar Basketbol Super Ligi 2026-2027 · 17/10/2026
Leaders
|Besiktas JK féminin
|Fenerbahce Opet féminin
|PTS
|Marième Badiane 17
|Emma Meesseman 16
|REB
|Jillian Alleyne 8
|Emma Meesseman 8
|PD
|Jennie Simms 5
|Leïla Lacan 4
Statistiques d'équipe
|Besiktas JK féminin
|Fenerbahce Opet féminin
|TIRS
|51,9 %
|41,4 %
|3PTS
|11/23
|6/21
|LF
|16/20
|15/21
|REB
|37
|25
|RO
|9
|8
Fenerbahçe stoppé après une série de... 40 victoires !
Fenerbahçe restait sur une série de 40 victoires dans le championnat turc. Sa dernière défaite remontait au 22 février 2025, sur le parquet de ÇBK Mersin (72-66). Besiktas a donc non seulement mis fin à huit ans d’attente dans le derby, mais également interrompu une impressionnante série de son rival sur la scène nationale.
Cela relève de l’anecdote mais Besiktas, futur adversaire de Villeneuve d’Ascq en EuroCup le 28 octobre prochain, jour où Fenerbahçe recevra Charleville-Mézières en EuroLeague, est en tête du classement après trois victoires en trois rencontres de championnat.
Derniers résultats
|Date
|Match
|03/10/2026
|Nesibe Aydin 69 - 88 Fenerbahce Opet féminin
|10/10/2026
|Fenerbahce Opet féminin 99 - 70 Melikgazi Kayseri Basketbol
|14/10/2026
|Valencia BC féminin 69 - 88 Fenerbahce Opet féminin
Prochains matchs
|Date
|Match
|21/10/2026
|CS Rapid Bucuresti féminin - Fenerbahce Opet féminin
|24/10/2026
|Fenerbahce Opet féminin - Turgutlu Belediyespor
|28/10/2026
|Fenerbahce Opet féminin - Flammes Carolo
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