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Porté par Marième Badiane, Besiktas met fin à l'incroyable série d'invincibilité de Fenerbahçe

Vainqueur de Fenerbahçe ce samedi 17 octobre (81-69), Besiktas a mis fin à huit années de disette face à son rival d’Istanbul en championnat. Marième Badiane (17 points) s'est montrée décisive dans ce succès historique face aux coéquipières de Leila Lacan (12 points).
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Porté par Marième Badiane, Besiktas met fin à l'incroyable série d'invincibilité de Fenerbahçe
Meilleure marqueuse de la partie, Marième Badiane (17 points) et Besiktas ont fait tomber Fenerbahçe !
Crédit photo : Besiktas
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Besiktas a frappé un grand coup dans le championnat turc féminin. Vainqueur de Fenerbahçe ce samedi 17 octobre (81-69), le club stambouliote a mis fin à huit années de disette face à son rival d’Istanbul en championnat !

Meilleure marqueuse de la partie, l’intérieure française Marième Badiane (17 points à 7/9 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 1 interception) a joué un rôle primordial dans ce succès, tandis que Leïla Lacan (12 points à 4/9 aux tirs, 4 passes décisives, 3 interceptions) s’est montrée du côté de Fenerbahçe, mais en vain.

Leïla Lacan (Fenerbahce Opet féminin) - Marième Badiane (Besiktas JK féminin)

Leïla LacanMarième Badiane
PTS1217
REB04
PD42
IN31
CO01

Marième Badiane en patronne dans la raquette

Dans son antre du complexe sportif d’Akatlar, Besiktas a donc fait tomber Fenerbahçe pour la première fois depuis… la saison 2017-2018. Une éternité ! 

Dominatrices au rebond (39 prises à 25) et moins maladroites que leurs adversaires du jour (laissées à 6/21 à 3-points), les joueuses de Besiktas ont rapidement senti le coup à jouer, en dominant le premier quart-temps (21-14).


Malgré leurs nombreuses absences (Tima Pouye, Nell Angloma et Julie Allemand entre autres), les visiteuses ont pu compter sur Emma Meesseman (16 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre) et Leila Lacan pour revenir dans la partie à mi-parcours (43-40). 

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Mais Jillian Alleyne (13 points, 8 rebonds) et ses coéquipières ont verrouillé leur défense après la pause, ce qui leur a permis de compter jusqu’à 15 points d’avance (65-50) et filer vers un succès historique.

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Au cœur de cette performance collective, Marième Badiane a répondu présente. En sortie de banc, la vice-championne du monde a terminé avec le meilleur ratio +/- de la partie (+13) et la deuxième meilleure évaluation de son équipe (17). La Française a quitté ses partenaires pour cinq fautes à 21 secondes de la fin, mais la victoire se dessinait déjà.

Besiktas JK féminin 81 - 69 Fenerbahce Opet féminin · Kadinlar Basketbol Super Ligi 2026-2027 · 17/10/2026

Leaders

Besiktas JK fémininFenerbahce Opet féminin
PTSMarième Badiane 17Emma Meesseman 16
REBJillian Alleyne 8Emma Meesseman 8
PDJennie Simms 5Leïla Lacan 4

Statistiques d'équipe

Besiktas JK fémininFenerbahce Opet féminin
TIRS51,9 %41,4 %
3PTS11/236/21
LF16/2015/21
REB3725
RO98

Fenerbahçe stoppé après une série de... 40 victoires !

Fenerbahçe restait sur une série de 40 victoires dans le championnat turc. Sa dernière défaite remontait au 22 février 2025, sur le parquet de ÇBK Mersin (72-66). Besiktas a donc non seulement mis fin à huit ans d’attente dans le derby, mais également interrompu une impressionnante série de son rival sur la scène nationale.

Cela relève de l’anecdote mais Besiktas, futur adversaire de Villeneuve d’Ascq en EuroCup le 28 octobre prochain, jour où Fenerbahçe recevra Charleville-Mézières en EuroLeague, est en tête du classement après trois victoires en trois rencontres de championnat.

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