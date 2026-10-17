Tout beau, tout rose. De retour à Pau-Lacq-Orthez quatre ans après son départ, Gregor Hrovat a brillé dès son retour au Palais des Sports, ce samedi contre Saint-Quentin (102-89).

Battu lors des trois premières journées de Betclic ÉLITE, l'Elan Béarnais a débloqué son compteur en s'appuyant sur son international slovène, auteur d'une première sortie flamboyante à 17 points à 4/10 aux tirs (et 7/8 aux lancers-francs), 5 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et... 0 ballon perdu pour 28 d'évaluation en 32 minutes !

Pau-Lacq-Orthez 102 - 89 Saint-Quentin · Betclic ELITE · 17/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Pau-Lacq-Orthez Gregor Hrovat 17 5 9 Justin Briggs 13 6 1 Ben Middlebrooks 0 1 0 Thomas Cornely 3 1 2 Michael Flowers 19 3 4 Juwan Gary 0 1 0 Jayvon Maughmer 14 0 0 Joshua Mballa 7 9 1 Fabio Milanese 17 3 2 Gide Noël 9 4 2 Bastien Pinault 3 1 0 Heyrold Assira 0 0 0 Saint-Quentin Axel Toupane 12 4 2 Karvel Anderson 25 3 3 Matthew Cleveland 9 5 1 Jean-Philippe Dally 10 5 2 Alexandre Gavrilovic 16 5 1 Taevion Kinsey 1 1 4 Ousman Krubally 7 7 0 Shekinah Munanga 2 0 1 Erick Neal 7 3 9 Paul Rigot 0 0 0

Festival offensif au Palais des Sports

La victoire s'est dessinée en deux temps pour les hommes de Mickaël Hay, intraitables en première mi-temps (61-50), avant de résister à la tentative de retour des coéquipiers de Karvel Anderson (25 points à 7/12 à 3-points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions) et Alexandre Gavrilovic (16 points à 100 % aux tirs, 5 rebonds).

Offensivement, l'Elan Béarnais a pu compter sur plusieurs forces de frappe, à l'image de Michael Flowers (19 points à 5/9 à 3-points) ou Fabio Milanese (17 points à 6/11 aux tirs). A l'inverse, les coéquipiers d'Erick Neal (7 points, 3 rebonds, 9 passes décisives mais 1/12 aux tirs et... 8 pertes de balles) s'en voudront de ne pas avoir inversé la tendance alors qu'ils étaient revenus à -2 à 2'35 de la fin (89-87) et qu'ils ont pris 17 rebonds offensifs.

Les deux équipes affichent le même bilan d'une victoire et trois défaites après trois rencontres de Betclic ELITE.

Développement à venir.