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Porté par sa recrue Gregor Hrovat, l'Elan Béarnais débloque son compteur en Betclic ELITE

De retour à Pau-Lacq-Orthez, le Slovène Gregor Hrovat a livré une première flamboyante (17 points, 9 passes décisives, 28 d'évaluation) pour offrir à l'Elan Béarnais sa première victoire de la saison en Betclic ELITE face à Saint-Quentin (102-89).
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Résumé
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Porté par sa recrue Gregor Hrovat, l'Elan Béarnais débloque son compteur en Betclic ELITE
Gregor Hrovat a porté l'Elan Béarnais pour son grand retour au club.
Crédit photo : EBPLO
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Tout beau, tout rose. De retour à Pau-Lacq-Orthez quatre ans après son départ, Gregor Hrovat a brillé dès son retour au Palais des Sports, ce samedi contre Saint-Quentin (102-89).

Battu lors des trois premières journées de Betclic ÉLITE, l'Elan Béarnais a débloqué son compteur en s'appuyant sur son international slovène, auteur d'une première sortie flamboyante à 17 points à 4/10 aux tirs (et 7/8 aux lancers-francs), 5 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et... 0 ballon perdu pour 28 d'évaluation en 32 minutes !

Pau-Lacq-Orthez 102 - 89 Saint-Quentin · Betclic ELITE · 17/10/2026

MatchPTSREBPD
Pau-Lacq-OrthezGregor Hrovat1759
Justin Briggs1361
Ben Middlebrooks010
Thomas Cornely312
Michael Flowers1934
Juwan Gary010
Jayvon Maughmer1400
Joshua Mballa791
Fabio Milanese1732
Gide Noël942
Bastien Pinault310
Heyrold Assira000
Saint-QuentinAxel Toupane1242
Karvel Anderson2533
Matthew Cleveland951
Jean-Philippe Dally1052
Alexandre Gavrilovic1651
Taevion Kinsey114
Ousman Krubally770
Shekinah Munanga201
Erick Neal739
Paul Rigot000

Festival offensif au Palais des Sports

La victoire s'est dessinée en deux temps pour les hommes de Mickaël Hay, intraitables en première mi-temps (61-50), avant de résister à la tentative de retour des coéquipiers de Karvel Anderson (25 points à 7/12 à 3-points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions) et Alexandre Gavrilovic (16 points à 100 % aux tirs, 5 rebonds).

Offensivement, l'Elan Béarnais a pu compter sur plusieurs forces de frappe, à l'image de Michael Flowers (19 points à 5/9 à 3-points) ou Fabio Milanese (17 points à 6/11 aux tirs). A l'inverse, les coéquipiers d'Erick Neal (7 points, 3 rebonds, 9 passes décisives mais 1/12 aux tirs et... 8 pertes de balles) s'en voudront de ne pas avoir inversé la tendance alors qu'ils étaient revenus à -2 à 2'35 de la fin (89-87) et qu'ils ont pris 17 rebonds offensifs.

Pau-Lacq-Orthez 102 - 89 Saint-Quentin · Betclic ELITE 2026-2027 · 17/10/2026

Leaders

Pau-Lacq-OrthezSaint-Quentin
PTSMichael Flowers 19Karvel Anderson 25
REBJoshua Mballa 9Ousman Krubally 7
PDGregor Hrovat 9Erick Neal 9

Statistiques d'équipe

Pau-Lacq-OrthezSaint-Quentin
TIRS47,1 %44,6 %
3PTS14/3216/34
LF22/2715/24
REB4040
RO1617

Les deux équipes affichent le même bilan d'une victoire et trois défaites après trois rencontres de Betclic ELITE.

Développement à venir.

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