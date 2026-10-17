Porté par sa recrue Gregor Hrovat, l'Elan Béarnais débloque son compteur en Betclic ELITE
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Tout beau, tout rose. De retour à Pau-Lacq-Orthez quatre ans après son départ, Gregor Hrovat a brillé dès son retour au Palais des Sports, ce samedi contre Saint-Quentin (102-89).
Battu lors des trois premières journées de Betclic ÉLITE, l'Elan Béarnais a débloqué son compteur en s'appuyant sur son international slovène, auteur d'une première sortie flamboyante à 17 points à 4/10 aux tirs (et 7/8 aux lancers-francs), 5 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et... 0 ballon perdu pour 28 d'évaluation en 32 minutes !
Pau-Lacq-Orthez 102 - 89 Saint-Quentin · Betclic ELITE · 17/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Pau-Lacq-Orthez
|Gregor Hrovat
|17
|5
|9
|Justin Briggs
|13
|6
|1
|Ben Middlebrooks
|0
|1
|0
|Thomas Cornely
|3
|1
|2
|Michael Flowers
|19
|3
|4
|Juwan Gary
|0
|1
|0
|Jayvon Maughmer
|14
|0
|0
|Joshua Mballa
|7
|9
|1
|Fabio Milanese
|17
|3
|2
|Gide Noël
|9
|4
|2
|Bastien Pinault
|3
|1
|0
|Heyrold Assira
|0
|0
|0
|Saint-Quentin
|Axel Toupane
|12
|4
|2
|Karvel Anderson
|25
|3
|3
|Matthew Cleveland
|9
|5
|1
|Jean-Philippe Dally
|10
|5
|2
|Alexandre Gavrilovic
|16
|5
|1
|Taevion Kinsey
|1
|1
|4
|Ousman Krubally
|7
|7
|0
|Shekinah Munanga
|2
|0
|1
|Erick Neal
|7
|3
|9
|Paul Rigot
|0
|0
|0
Festival offensif au Palais des Sports
La victoire s'est dessinée en deux temps pour les hommes de Mickaël Hay, intraitables en première mi-temps (61-50), avant de résister à la tentative de retour des coéquipiers de Karvel Anderson (25 points à 7/12 à 3-points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions) et Alexandre Gavrilovic (16 points à 100 % aux tirs, 5 rebonds).
Offensivement, l'Elan Béarnais a pu compter sur plusieurs forces de frappe, à l'image de Michael Flowers (19 points à 5/9 à 3-points) ou Fabio Milanese (17 points à 6/11 aux tirs). A l'inverse, les coéquipiers d'Erick Neal (7 points, 3 rebonds, 9 passes décisives mais 1/12 aux tirs et... 8 pertes de balles) s'en voudront de ne pas avoir inversé la tendance alors qu'ils étaient revenus à -2 à 2'35 de la fin (89-87) et qu'ils ont pris 17 rebonds offensifs.
Pau-Lacq-Orthez 102 - 89 Saint-Quentin · Betclic ELITE 2026-2027 · 17/10/2026
Leaders
|Pau-Lacq-Orthez
|Saint-Quentin
|PTS
|Michael Flowers 19
|Karvel Anderson 25
|REB
|Joshua Mballa 9
|Ousman Krubally 7
|PD
|Gregor Hrovat 9
|Erick Neal 9
Statistiques d'équipe
|Pau-Lacq-Orthez
|Saint-Quentin
|TIRS
|47,1 %
|44,6 %
|3PTS
|14/32
|16/34
|LF
|22/27
|15/24
|REB
|40
|40
|RO
|16
|17
Les deux équipes affichent le même bilan d'une victoire et trois défaites après trois rencontres de Betclic ELITE.
Développement à venir.
Commentaires (0)