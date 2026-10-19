« Pour le moment, ça ne nous sourit pas » : Frédéric Fauthoux accuse le coup après une nouvelle défaite cruelle de la JL Bourg

La JL Bourg n'y arrive toujours pas. Dimanche soir, à Antarès, l'équipe de Frédéric Fauthoux a subi une nouvelle défaite particulièrement frustrante face au Mans (91-90), lors de la quatrième journée de Betclic ELITE. Alors qu'Adrian Nelson venait de redonner l'avantage aux Bressans à 4,2 secondes du terme, Lucas Dufeal a offert la victoire au MSB sur un alley-oop après une remise en jeu. Un scénario cruel pour une formation qui a désormais perdu six de ses sept rencontres officielles depuis le début de la saison 2026-2027.

Frédéric Fauthoux : « Nous méritions la victoire autant que Le Mans »

Après la rencontre, l'entraîneur bressan n'a pas caché son amertume au micro d'Ouest-France. Mais plutôt que de s'attarder sur cette dernière possession fatale, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré souligner les efforts de ses joueurs.

« C’est une grosse déception, car nous méritions la victoire autant que Le Mans. C’est une période très difficile et notre 5e match à l’extérieur [sur sept matches joués]. C’est difficile d’acquérir de la confiance avec un groupe à reconstruire. Les gars ont fait les efforts. Ils peuvent être fiers d’avoir produit le match qu’il fallait. »

Car au-delà du résultat, Bourg a montré un visage encourageant sur le parquet d'Antarès. Après avoir déjà perdu de peu à Saint-Quentin (106-103) lors de la première journée, la JL a une nouvelle fois laissé échapper une victoire dans les dernières secondes. Deux revers particulièrement difficiles à digérer pour un collectif qui cherche encore ses repères.

« Nous devons garder la tête haute, continuer à travailler et ne rien lâcher. Il faut faire le dos rond et croire en nous, car quand nous voyons la qualité de notre match, nous pourrons faire de belles choses. Pour le moment, ça ne nous sourit pas. », a poursuivi Frédéric Fauthoux.

Six défaites en sept matches : la JL Bourg peine à lancer sa saison

Le bilan comptable est préoccupant. Depuis la reprise, Bourg-en-Bresse n'a remporté qu'une seule rencontre, face à l'Élan Chalon (90-77), le 3 octobre. En Betclic ELITE, les Bressans ont également chuté à Saint-Quentin (106-103), Boulazac (84-73) et désormais au Mans (91-90).

La situation n'est guère meilleure en EuroCup, avec trois défaites en autant de rencontres : à Naples (84-76), contre Tofas Bursa (82-89) et sur le parquet de Neptunas Klaipeda (93-89).

Au total, la JL affiche donc une victoire pour six défaites, dont cinq revers à l'extérieur. Une accumulation qui complique la reconstruction d'un collectif déjà sérieusement handicapé par les blessures.

Les Stats de la rencontre. 📊#WeRedy pic.twitter.com/PdVb3boEFj — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) 18 octobre 2026

Un secteur arrière décimé, Johnny Berhanemeskel appelle à rester soudés

La JL Bourg doit notamment composer avec de nombreuses absences sur les lignes arrière. La blessure d'Antony Labanca, forfait pour le reste de la saison, a constitué un nouveau coup dur pour Frédéric Fauthoux, contraint de revoir ses plans.

Arrivé comme remplaçant médical de Labanca, Johnny Berhanemeskel partage néanmoins le discours positif de son entraîneur. Malgré la frustration d'une nouvelle défaite, l'arrière veut éviter que le groupe perde confiance.

« L’entraîneur a eu des mots encourageants après la rencontre. Nous devons continuer de croire en notre collectif, nous concentrer sur le temps présent et ne pas nous projeter trop loin. », a-t-il expliqué à Ouest-France.

La JL Bourg va désormais devoir transformer ces signes encourageants en victoires. Car si les prestations ont montré que les Bressans pouvaient rivaliser, les résultats ne suivent toujours pas. Et après sept rencontres officielles, le temps commence déjà à presser. Prochain match ce mercredi 21 octobre en EuroCup contre les Italiens de Trente.