Zacharie Perrin pourrait prochainement franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Arrivé à Lleida cet été après une saison remarquée à Hambourg, l’intérieur français se rapproche de Baskonia, pensionnaire d’EuroLeague. Selon El Correo, les deux clubs seraient proches de trouver un terrain d’entente autour d’un transfert estimé à... 500 000 euros !

Depuis septembre, le club basque avait fait du Français l'une de ses priorités pour renforcer son secteur intérieur. Mais les premières tentatives s'étaient heurtées à l'intransigeance de Lleida, peu enclin à se séparer de l'un de ses joueurs les plus prometteurs. Une première proposition avait notamment été repoussée, avant que le club de Vitoria ne revienne à la charge.

Un transfert à 500 000 euros pour débloquer la situation ?

La situation contractuelle de Zacharie Perrin compliquait jusqu'ici les négociations. Engagé pour deux saisons, jusqu'en 2028, avec Lleida, l'ancien joueur de Nancy dispose d'une clause de sortie vers un club d'EuroLeague, mais celle-ci ne devait être activable qu'à partir de janvier, pour un montant d'environ 200 000 euros.

Face à l’urgence de renforcer son effectif, le Baskonia aurait donc décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant une indemnité de transfert nettement supérieure à cette clause. D'après El Correo, l'opération pourrait avoisiner les 500 000 euros. Une somme conséquente pour convaincre la formation catalane de lâcher son intérieur en cours de saison.

Zacharie Perrin Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 208 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : iLERNA Lleida Stats 2026-2027 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,5 #33 REB 6,7 #8 PD 1,3 #107

Pour Vitoria, l'arrivée du Français répondrait à un besoin identifié depuis plusieurs semaines : apporter de la taille, de la mobilité et de la présence physique dans la raquette. Le club basque avait notamment été confronté à des difficultés dans ce secteur depuis les problèmes physiques rencontrés par Alex Len en début de saison.

Une première expérience espagnole réussie pour Zacharie Perrin

Ce possible départ pourrait survenir alors que Zacharie Perrin s'est imposé comme l'une des bonnes surprises de Lleida. Formé à Antibes, passé par Illinois puis Nancy, le Bisontin avait déjà changé de dimension la saison dernière à Hambourg.

Sa découverte intéressante de l’EuroCup (13,1 points et 8,1 rebonds de moyenne en 24 minutes) avait attiré plusieurs prétendants durant l'intersaison, et il était d'ailleurs proche... de retourner en NCAA. « Pour être honnête, c’était même mon option n°1 avant la fin de la saison. Je voulais y retourner pour prouver que je pouvais dominer là-bas », nous confiait-il en août.

Cependant, la faisabilité du projet s’est heurtée à un mur administratif : lors de son départ précipité d’Illinois trois ans plus tôt, le Français avait abandonné ses cursus académiques en cours d’année. « Sur le plan scolaire, ma situation était très compliquée pour les critères américains. C’est le plus grand regret de ma jeune carrière d’avoir quitté l’université en cours d’année comme ça ».

Courtisé ensuite par Monaco, avant son effondrement, il avait trouvé refuge en Liga Endesa. Ses premiers pas en Espagne ont confirmé son potentiel, avec 12,5 points à 62,5 % aux tirs, 6,7 rebonds et 0,8 interception pour 15,3 d'évaluation en 25 minutes sur ses six premières rencontres, malgré les débuts collectifs difficiles de Lleida (1 victoire, 5 défaites). Dernier revers en date, ce samedi contre Murcie (125-98) et Jean-Marc Pansa.

Jean-Marc Pansa (UCAM Murcie) - Zacharie Perrin (iLERNA Lleida) Comparaison statistique entre deux joueurs Jean-Marc Pansa Zacharie Perrin PTS 10 13 REB 7 6 PD 1 3 IN 0 2 CO 2 0



Ce bon début de saison de Zacharie Perrin va lui ouvrir les portes des Bleus puisqu’il a été appelé en équipe de France pour la fenêtre de novembre. Et bientôt celles de l’EuroLeague ?