Pourquoi les Rockets sont la meilleure équipe de la NBA ?

Les Rockets ont frappé fort pour lancer leur saison. Avec un bilan de sept victoires pour une seule défaite, la franchise texane a pris la tête de la Conférence Ouest devant les Grizzlies. Derrière un Alperen Sengun en grande forme, tout le collectif de Houston semble trouver son rythme et roule, match après match sur ses adversaires.

Sengun tonight in win over Celtics 🔥

26 PTS

7 REB

10 AST

2 STL

2 BLK pic.twitter.com/SfaJW4El8a — Rockets Lead (@RocketsLead) 3 novembre 2026

Les hommes d'Ime Udoka avaient impressionné dès le deuxième match en battant les Spurs de Victor Wembanyama (114-110). Le contre en toute fin de match d'Amen Thompson sur le Français illustrait le retour tonitruant des Rockets.

Fidèle à sa solidité défensive, Houston affiche désormais une attaque plus structurée, capable de fonctionner sans dépendre systématiquement de Kevin Durant ou d'Alperen Sengun.

Houston, la meilleure attaque de NBA

Ainsi, l'attaque, parfois trop passive la saison dernière, semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Marcus Smart s'est rapidement imposé comme un élément précieux, tandis que Jabari Smith Jr. arrive à maturité. Le retour de Fred Van Vleet fait également le plus grand bien aux Texans.

Si le meneur peine pour l'instant à redevenir une arme majeure au scoring (12,8 points de moyenne à 31,8 à 3-points), le champion NBA 2019 participe au bon mouvement de balle des siens (6,8 passes décisives par matchs). D'ailleurs, les chiffres confirment cette dynamique.

Avec un offensive rating de 122,6 les Rockets possèdent la meilleure attaque de la ligue. Ainsi l'effectif s'avère déjà performant et possède sans doute la meilleure profondeur de toute la ligue.

"We have a deep team. And chemistry is amazing."

--Alperen Sengun after the #Rockets beat the Celtics 109-93 to improve to 7-1@HoustonRockets I #AllFire pic.twitter.com/rfiBTuVwnH — Space City Home Network (@SpaceCityHN) 3 novembre 2026

Une défense très appliquée

« Nous avons une grosse profondeur de banc, notre alchimie est incroyable. C'est la chose la plus importante pour l'instant cette saison. On reste ensemble que l'on gagne ou que l'on perde. Nous dinons ensemble, on passe du temps ensemble. » se réjouissait Alpy après la victoire face aux Celtics (109-93) lundi.

Côté défensif, leur évaluation de 109,4 points encaissés par 100 possessions les place au neuvième rang, pour une différence de points de +13,2, la meilleure de NBA. Réputé pour leur solidité l'an dernier (113,4 de defensive rating), les joueurs texans font donc mieux cette saison et continuent de mettre à mal leurs adversaires pour le plus grand plaisir de Marcus Smart.



Jayson Tatum was PISSED after losing to the Rockets 😳 pic.twitter.com/4wWtDCEsLE — BrickCenter (@BrickCenter_) 3 novembre 2026

Les Rockets au sommet

« La défense est ce qui fait notre force, et ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent notamment avec des jeunes joueurs. Mais ils veulent défendre, par exemple à l'entrainement quand on travaille des systèmes défensifs, ils souhaitent les répéter. Dans notre équipe, les cinq joueurs sur le terrain peuvent défendre ».

Cette combinaison de facteurs a donc permis aux Rockets de prendre la première place du dernier Power Rankings publié le 2 novembre de The Athletic, devant les Pistons et les Sixers.

Les Rockets se sont déjà frottés aux meilleurs

Ce classement apparait comme logique car en plus d'être capable de produire des performances consistantes tous les soirs, Houston s'est déjà mesuré à des équipes sérieuses de la ligue. En effet, les coéquipiers d'Alperen Sengun ont notamment battu les Spurs, le Thunder et Boston.

Or, les autres franchises ayant réalisé un bon début de saison comme les Grizzlies, leurs dauphins à l'Ouest, ou les Sixers, leaders de l'Est, n'ont pas encore affronté de formation majeures cette année.

Evidemment, la saison reste longue et les premiers classements ne garantissent rien. Mais avec une attaque dominante, un effectif profond et une défense toujours aussi redoutable, les Rockets disposent de solides arguments pour s'offrir une saison historique une fois le printemps venu.