Pourquoi n'y aura-il pas de matchs NBA mardi soir ?

Pas de basketball ce mardi 3 novembre aux Etats-Unis. Alors que le pays de l'Oncle Sam organise ses élections de mi-mandat, la NBA a choisi de laisser ses franchises au repos afin de permettre aux supporters de se rendre aux urnes. Une décision s'inscrivant dans la volonté de la ligue de favoriser la participation démocratique.

We're off the court today. It's your turn to get in the game 🫵



Find your polling site at https://t.co/z9v80qYioD 🗳️ pic.twitter.com/4wK10ZGHWr — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

Les premiers bureaux de vote de la côte Est ferment à 18 heures, heure locale, tandis que de nombreux autres ferment à 19 heures. Ainsi, la programmation de rencontres aurait pu compliquer les déplacements des électeurs souhaitant se rendre aux urnes.

Ce jour d'élections de mi-mandat fait partie des trois jours traditionnellement sans rencontre en NBA, avec Thanksgiving et la veille de Noël.

Une initiative lancée en 2022

La NBA a commencé sa déprogrammation de matchs le jour des élections de novembre 2022. Depuis, la ligue a renouvelé cette initiative en 2023, 2024 et désormais 2026.

En août, lors de la publication du calendrier, la grande ligue avait expliqué sa décision : « Aucun match n'a été programmé pour le jour des élections (mardi 3 novembre), car la ligue encouragera les fans et la communauté NBA au sens large à prévoir de voter et de participer au processus civique. »

There’s nothing spookier than not voting. 👻🗳️ Just ask Jared McCain and his roommates.



From the roommate meeting to the ballot box, make your voice heard. Make your voting game plan at https://t.co/S6qDE7mU5w. pic.twitter.com/54Us2CXrdA — NBA (@NBA) 31 octobre 2026

La NBA participe à la mise en avant de la politique

La NBA a également mis en place un site internet dédié, proposant des ressources pour les électeurs, notamment des informations sur les bureaux de vote, les bulletins et les démarches permettant de vérifier leur inscription sur les listes électorales.

Tous les matchs de lundi ont par ailleurs été marqués par cette initiative. Les joueurs des 30 franchises ont porté des t-shirts sur lesquels figurait le message « VOTEZ », en lettres capitales.

The Wizards are warming up in “Vote” shirts before tonight’s game pic.twitter.com/MBeMIuwMMs — Greg Finberg (@GregFinberg) 3 novembre 2026

« C'est ça, la démocratie », Steve Kerr

L'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a lui aussi évoqué l'importance du scrutin avant la rencontre de son équipe face aux Suns dans la nuit de lundi à mardi.

« J'espère que tout le monde votera », a déclaré le technicien de Golden State. « J'ai voté aujourd'hui, j'ai déposé mon bulletin dans une urne près de chez moi, et, vous savez, j'encourage toujours tout le monde à aller voter. C'est ça, la démocratie. »

L'ancien joueur des Bulls a également rappelé que les élections de mi-mandat étaient parfois moins suivies que les élections présidentielles, alors que de nombreuses décisions importantes sont prises à cette occasion.

Steve Kerr says he cast his ballot earlier today, encourages folks to vote in tomorrow’s midterm elections pic.twitter.com/HPQiqh0KCZ — Evan Webeck (@EvanWebeck) 3 novembre 2026

Quand la NBA reprendra-t-elle ?

Pas de crainte, la NBA reprendra ses droits dès la journée suivante avec 14 matchs au programme le soir du 4 novembre.

Parmi les affiches attendues, les Sixers, premiers de l'Est affronteront les Pistons deuxièmes, tandis que les Mavericks retrouveront les Spurs pour le derby texan. Cette rencontre mettra notamment en scène deux anciens rookie de l'année avec Cooper Flagg, lauréat en 2025-26 et Victor Wembanyama vainqueur en 2023-2024.

D'autres sports sont-ils pratiqués le jour des élections ?

Cependant si la ligue de basket fait l'impasse sur cette journée aux accents politiques, d'autres compétitions américaines se poursuivent ce mardi.

La NHL (ligue de hockey nationale) propose 11 rencontres, tandis que plusieurs matchs universitaires de la NCAA auront bien lieu. Deux matchs de football américain universitaire figurent au calendrier, ainsi que des rencontres de basketball universitaire masculin et féminin.