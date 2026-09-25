Pré-saison ELITE 2 : les joueurs et les équipes qui ont dominé les statistiques

Les chiffres de la pré-saison ELITE 2 font ressortir des leaders différents selon que l’on regarde les performances individuelles ou les résultats collectifs.

David Coit, avec Blois, affiche 21,7 points et 6,7 passes décisives de moyenne en six matchs. Frank Mitchell a capté 10,7 rebonds par rencontre pour Hyères-Toulon. Au niveau collectif, Poitiers est la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs de préparation, tandis que Blois possède la meilleure moyenne offensive des rencontres statistiquement renseignées.

Pour les classements individuels, seuls les joueurs ayant disputé au moins quatre matchs sont retenus. Ce seuil écarte les moyennes établies sur quelques apparitions. Les bilans des équipes et leurs statistiques cumulées ne mesurent pas exactement la même chose : les matchs figurant au calendrier ne disposent pas tous d’une feuille statistique complète.

David Coit mène les marqueurs, Jalen Moore devant Keaston Willis

David Coit a inscrit 130 points en six matchs avec Blois, soit 21,7 par rencontre. Il a réussi 22 de ses 46 tirs à 3-points et ajouté 40 passes décisives. Aucun autre joueur d’ELITE 2 ayant atteint le seuil de quatre matchs ne présente une meilleure moyenne de points. Jalen Moore suit avec 20,6 points pour Rouen, obtenus sur sept rencontres. Keaston Willis occupe la troisième place avec 20 points en quatre matchs pour Poitiers et 11 tirs à 3-points réussis en 24 tentatives.

PROFIL JOUEUR David COIT Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 180 cm Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe de France Masculine PTS 20 #18 REB 4 #107 PD 2 #143

Très attendu, le rookie Kezza Giffa suit avec 19,5 points de moyenne lors des quatre matchs de Levallois. Ensuite, Ajare Sanni a tourné à 17,3 points avec Le Havre, devant Giovan Oniangue, auteur de 17 points de moyenne en cinq matchs pour Levallois.

Les meilleurs marqueurs, avec au moins quatre matchs disputés : David Coit (Blois) : 21,7 points Jalen Moore (Rouen) : 20,6 points Keaston Willis (Poitiers) : 20 points Kezza Giffa (Levallois) : 19,5 points Ajare Sanni (Le Havre) : 17,3 points Giovan Oniangue (Levallois) : 17 points

Frank Mitchell domine les rebondeurs devant Mathieu Boyer

Frank Mitchell a pris 64 rebonds en six matchs avec Hyères-Toulon, soit 10,7 par rencontre. Il devance Mathieu Boyer. Le Gardois, partenaire d'entraînement à Antibes, a été auteur de 35 prises en quatre apparitions avec Antibes. Boyer atteint ainsi 8,8 rebonds de moyenne en 71 minutes de jeu cumulées. Jonah Pierce, Dylan van Eyck et Abdoulaye Loum affichent chacun 8,3 rebonds par match. Pierce a capté 50 rebonds en six rencontres avec Le Havre. Van Eyck et Loum en ont pris 33 chacun en quatre matchs, respectivement avec Nantes et Aix-Maurienne. Khalil Miller suit à 8,2 rebonds en cinq rencontres pour Antibes.

PROFIL JOUEUR Frank MITCHELL Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Nationalités: Stats 2026-2027 / CEBL PTS 13,8 #32 REB 10,5 #1 PD 2,4 #53

Les meilleurs rebondeurs, avec au moins quatre matchs disputés : Frank Mitchell (Hyères-Toulon) : 10,7 rebonds Mathieu Boyer (Antibes) : 8,8 rebonds Jonah Pierce (Le Havre) : 8,3 rebonds Dylan van Eyck (Nantes) : 8,3 rebonds Abdoulaye Loum (Aix-Maurienne) : 8,3 rebonds Khalil Miller (Antibes) : 8,2 rebonds

David Coit également en tête des passeurs

David Coit a distribué 40 passes décisives en six matchs, soit 6,7 de moyenne. Gaëtan Meyniel, qu'il affrontera ce vendredi lors de la première journée, suit avec 5,8 passes par rencontre pour Denain. Mathis Keita et Jalen Moore affichent tous deux 5,6 passes après arrondi à une décimale. Keita a délivré 28 passes en cinq matchs avec Fos-sur-Mer, contre 39 en sept rencontres pour Moore avec Rouen. Lucas Bourhis atteint 5,3 passes avec Nantes, devant Thibault Desseignet et Raijon Kelly, tous deux à 5,2.

PROFIL JOUEUR Gaetan MEYNIEL Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 26 ans (15/07/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe de France Masculine PTS 12 #97 REB 4 #120 PD 10 #4

Les meilleurs passeurs, avec au moins quatre matchs disputés : David Coit (Blois) : 6,7 passes décisives Gaëtan Meyniel (Denain) : 5,8 Mathis Keita (Fos-sur-Mer) : 5,6 Jalen Moore (Rouen) : 5,6 Lucas Bourhis (Nantes) : 5,3 Thibault Desseignet (Le Havre) : 5,2 Raijon Kelly (Fos-sur-Mer) : 5,2

Des productions à retenir au-delà des trois classements

Kezza Giffa a associé ses 19,5 points à 3,8 rebonds et 3,5 passes décisives par match avec Levallois. Ses quatre rencontres lui ont aussi permis de provoquer 28 fautes. Giovan Oniangue, son coéquipier, a réussi 17 tirs à 3-points en cinq matchs.

Champion d'ELITE 2 au printemps avec Roanne, Javon Masters a inscrit 13,2 points par rencontre avec Nantes, accompagnés de 3,8 rebonds et 2,7 passes. Le Canadien a converti 21 de ses 32 tirs à 2-points. Ces productions individuelles ne constituent pas un classement à l’évaluation, catégorie pour laquelle aucun chiffre n’est avancé ici.

Poitiers invaincu, trois clubs à cinq victoires

Poitiers a remporté ses quatre matchs de préparation. Antibes, Châlons-Reims et Le Havre comptent chacun cinq succès en six rencontres : ils ont gagné davantage de matchs que le PB86, mais présentent un pourcentage de victoires inférieur. Le SCABB et Denain suivent avec trois victoires en quatre matchs. Nantes et Évreux ont chacun gagné quatre fois en six rencontres. À l’autre bout du classement, Levallois et Caen n’ont enregistré aucune victoire en cinq matchs.

Les meilleurs bilans de la pré-saison ELITE 2 : Poitiers : 4 victoires, 0 défaite Antibes : 5 victoires, 1 défaite Châlons-Reims : 5 victoires, 1 défaite Le Havre : 5 victoires, 1 défaite Saint-Chamond-Andrézieux-Bouthéon : 3 victoires, 1 défaite Denain : 3 victoires, 1 défaite

Blois devant Nantes au classement des attaques

Blois a marqué 94,2 points par match sur les six rencontres figurant dans ses statistiques cumulées. Nantes suit à 93,7 points, devant Antibes à 92,3 et Poitiers à 89,3. Rouen et Le Havre se situent également au-dessus de 87 points par rencontre.

Les attaques les plus productives dans les statistiques cumulées de la LNB : Blois : 94,2 points par match Nantes : 93,7 Antibes : 92,3 Poitiers : 89,3 Rouen : 87,7 Le Havre : 87,3

Ces moyennes décrivent les matchs pour lesquels la LNB dispose de statistiques cumulées. Elles doivent être distinguées du nombre total de rencontres et de victoires affiché au classement.

Saint-Chamond-Andrézieux a concédé le moins de points

Avec Julien Cortey comme coach, le SCABB a une vraie vocation défensive. L'équipe de Saint-Chamond Andrézieux, bien que loin d'être prête selon lui, a encaissé 70 points par match sur les quatre rencontres présentes dans ses statistiques cumulées. Promu tardif, Fos-sur-Mer suit avec 71,6 points concédés sur cinq matchs. Châlons-Reims complète ce trio à 76 points encaissés en six rencontres.

Le bilan parfait de Poitiers, les cinq victoires d’Antibes, de Châlons-Reims et du Havre, ainsi que les moyennes de David Coit et Frank Mitchell résument les principaux repères de cette préparation. Leurs portées restent celles de matchs disputés avec des programmes et des adversaires différents.