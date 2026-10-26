Vainqueur du Paris Basketball au bout d'un combat magistralement conduit par T.J. Shorts dans son ancienne arène, Valence a de nouveau dû batailler pendant quarante minutes, dimanche 25 octobre, pour avoir le dernier mot.

A la Roig Arena, les Valenciens sont venus à bout de Baskonia (84-75), en clôture de la 5e journée de Liga Endesa. Accrochés, les hommes de Xavi Albert ont encore pu se reposer sur leur maestro T.J. Shorts, mais aussi par la présence déterminante de Neal Sako omniprésent sous les cercles.

L'ancien joueur de Cholet boucle le match en double-double, son premier en deux ans sous le maillot de Valence, ponctuant une semaine parfaite sur la côte ibérique.

Neal Sako et T.J. Shorts, duo de la différence à Valence

D'entrée plus tranchants, les Valenciens ont un temps pris une dizaine de points d'avance. Mais Baskonia refusait de se laisser distancer, et regagnait les vestiaires à seulement six points derrière (41-35). Ce même écart a demeuré jusqu'à l'ultime période (59-53, 30'),les deux équipes se rendant coup pour coup.

Sans pour autant semer son concurrent, Valence a maintenu son cap avec sérieux, et remporté l'ultime période. À la barre, T.J. Shorts boucle la rencontre avec 18 points - meilleure production valencienne -, 5 rebonds et 4 passes.

T.J. Shorts (Valencia Basket) - Neal Sako (Valencia Basket) Comparaison statistique entre deux joueurs T.J. Shorts Neal Sako PTS 18 15 REB 5 10 PD 4 0 IN 0 0 CO 0 1

Dans son sillage, Neal Sako a soulagé les Valenciens par sa présence dans la peinture. En duel avec l'ancien joueur NBA et champion du monde 2014 Kenneth Faried, l'international français a compilé ainsi 15 points et 10 rebonds.

Il réalise ainsi son premier double-double sous le maillot de Valence, depuis son arrivée à l'été 2025.

💫 @KamTaylor5 por la espalda

😳 Neal Sako tirando de muelles



¡Llega el SHOW TIME taronja al Roig Arena!

¡Qué COMBINACIÓN, @valenciabasket!



📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa pic.twitter.com/axesdFsYSF — Liga Endesa (@ACBCOM) 25 octobre 2026

Baskonia avec 12 points de Clément Frisch, en vain

En face, D.J. Stewart a longtemps porté les espoirs basques, avec ses 19 points, sans parvenir à renverser l'équipe hôte. A ses côtés, Clément Frisch a réalisé un match intéressant avec 12 points à 4/7 aux tirs. Le Français y ajoute 3 rebonds.

Valencia Basket 84 - 75 Baskonia Vitoria-Gasteiz · Liga Endesa · 25/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Valencia Basket T.J. Shorts 18 5 4 Kameron Taylor 8 6 1 Dylan Osetkowski 6 6 0 Neal Sako 15 10 0 Gonzalo Corbalan 2 0 1 Josep Puerto 0 3 0 Mario Saint-Supery 2 1 0 Álvaro Cárdenas 5 3 2 Armoni Brooks 13 3 2 Mouhamadou Gueye 0 1 0 Nikola Mirotic 5 3 0 Jasiel Rivero 10 5 1 Baskonia Vitoria-Gasteiz Marcio Santos 2 4 0 D.J. Stewart 19 2 0 Matteo Spagnolo 3 3 1 Damion Baugh 9 3 5 Clément Frisch 12 3 0 Kenneth Faried 9 7 1 A.J. Lawson 11 8 2 Stefan Joksimovic 10 4 4 Rodions Kurucs 0 0 0 Tadas Sedekerskis 0 0 0

Valence composte ainsi son troisième succès de la saison en championnat. Place à l'EuroLeague désormais pour les deux formations. Les coéquipiers de Neal Sako reçoivent le Fenerbahçe ce mardi 27 octobre, avant de se déplacer au Palau de Barcelone, vendredi 30 octobre.

Pour Clément Frisch et Baskonia, ce sera une réception du Real Madrid, mardi 27 octobre, avant de se déplacer sur les bords du Rhône en fin de semaine. Ils défieront l'ASVEL, vendredi 30.