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Premier double-double à Valence pour Neal Sako, artisan du succès sur Baskonia !

Patron de la raquette, Neal Sako a largement participé au succès court mais maîtrisé de Valence sur Baskonia. L'ancien joueur de Cholet, qui signe son premier double-double en Espagne, enregistre un troisième succès en Liga.
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Résumé
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Premier double-double à Valence pour Neal Sako, artisan du succès sur Baskonia !
Face à Kenneth Faried, Neal Sako a signé son premier double-double avec Valence
Crédit photo : Miguel Ángel Polo - ACB Photo
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Vainqueur du Paris Basketball au bout d'un combat magistralement conduit par T.J. Shorts dans son ancienne arène, Valence a de nouveau dû batailler pendant quarante minutes, dimanche 25 octobre, pour avoir le dernier mot.

A la Roig Arena, les Valenciens sont venus à bout de Baskonia (84-75), en clôture de la 5e journée de Liga Endesa. Accrochés, les hommes de Xavi Albert ont encore pu se reposer sur leur maestro T.J. Shorts, mais aussi par la présence déterminante de Neal Sako omniprésent sous les cercles.

Valencia Basket 84 - 75 Baskonia Vitoria-Gasteiz · Liga Endesa 2026-2027 · 25/10/2026

Leaders

Valencia BasketBaskonia Vitoria-Gasteiz
PTST.J. Shorts 18D.J. Stewart 19
REBNeal Sako 10A.J. Lawson 8
PDT.J. Shorts 4Damion Baugh 5

Statistiques d'équipe

Valencia BasketBaskonia Vitoria-Gasteiz
TIRS41,2 %40 %
3PTS8/328/24
LF6/819/24
REB4936
RO196

L'ancien joueur de Cholet boucle le match en double-double, son premier en deux ans sous le maillot de Valence, ponctuant une semaine parfaite sur la côte ibérique.

Neal Sako et T.J. Shorts, duo de la différence à Valence

D'entrée plus tranchants, les Valenciens ont un temps pris une dizaine de points d'avance. Mais Baskonia refusait de se laisser distancer, et regagnait les vestiaires à seulement six points derrière (41-35). Ce même écart a demeuré jusqu'à l'ultime période (59-53, 30'),les deux équipes se rendant coup pour coup.

Sans pour autant semer son concurrent, Valence a maintenu son cap avec sérieux, et remporté l'ultime période. À la barre, T.J. Shorts boucle la rencontre avec 18 points - meilleure production valencienne -, 5 rebonds et 4 passes.

T.J. Shorts (Valencia Basket) - Neal Sako (Valencia Basket)

T.J. ShortsNeal Sako
PTS1815
REB510
PD40
IN00
CO01

Dans son sillage, Neal Sako a soulagé les Valenciens par sa présence dans la peinture. En duel avec l'ancien joueur NBA et champion du monde 2014 Kenneth Faried, l'international français a compilé ainsi 15 points et 10 rebonds.

Il réalise ainsi son premier double-double sous le maillot de Valence, depuis son arrivée à l'été 2025.

Baskonia avec 12 points de Clément Frisch, en vain

En face, D.J. Stewart a longtemps porté les espoirs basques, avec ses 19 points, sans parvenir à renverser l'équipe hôte. A ses côtés, Clément Frisch a réalisé un match intéressant avec 12 points à 4/7 aux tirs. Le Français y ajoute 3 rebonds.

Valencia Basket 84 - 75 Baskonia Vitoria-Gasteiz · Liga Endesa · 25/10/2026

MatchPTSREBPD
Valencia BasketT.J. Shorts1854
Kameron Taylor861
Dylan Osetkowski660
Neal Sako15100
Gonzalo Corbalan201
Josep Puerto030
Mario Saint-Supery210
Álvaro Cárdenas532
Armoni Brooks1332
Mouhamadou Gueye010
Nikola Mirotic530
Jasiel Rivero1051
Baskonia Vitoria-GasteizMarcio Santos240
D.J. Stewart1920
Matteo Spagnolo331
Damion Baugh935
Clément Frisch1230
Kenneth Faried971
A.J. Lawson1182
Stefan Joksimovic1044
Rodions Kurucs000
Tadas Sedekerskis000

Valence composte ainsi son troisième succès de la saison en championnat. Place à l'EuroLeague désormais pour les deux formations. Les coéquipiers de Neal Sako reçoivent le Fenerbahçe ce mardi 27 octobre, avant de se déplacer au Palau de Barcelone, vendredi 30 octobre.

Pour Clément Frisch et Baskonia, ce sera une réception du Real Madrid, mardi 27 octobre, avant de se déplacer sur les bords du Rhône en fin de semaine. Ils défieront l'ASVEL, vendredi 30.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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