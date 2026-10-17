Le début de saison de l’Anadolu Efes n’est pas idyllique. Le club turc, certes toujours invaincu dans son championnat local, a démarré sa saison d’EuroLeague avec des absences en cascade, dont celles d’Isaïa Cordinier et Georgios Papagiannis, puis l’horrible blessure de Mike James, victime d'une rupture du tendon d'Achille et déjà out pour le restant de l’exercice. Ce qui s’est traduit par une seule victoire lors de ses cinq premières rencontres européennes.

Battu pour la quatrième fois d’affilée deux jours plus tôt contre le Bayern Munich (93-101), l’équipe de Pablo Laso a rectifié le tir en livrant son premier match référence sur le parquet du Zalgiris Kaunas (70-85).

Matthew Strazel active le mode MVP

Déjà en vue contre les Allemands (15 points, 7 passes en 29 minutes), Matthew Strazel a cette fois-ci passé 19 points à 5/12 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 22 de PIR en 24 minutes aux Lituaniens. Soit la meilleure évaluation de la soirée, et sa plus belle prestation individuelle de la saison tout court, dans une belle soirée collective.

« Nous n’avons pas débuté la saison comme nous l’aurions souhaité et, franchement, nous avons des difficultés. Nous cherchons encore des solutions pour gagner des matchs. Nous n’avons qu’un bilan de 2 victoires pour 4 défaites, donc ce n’est pas comme si nous étions de retour au sommet de l'EuroLeague. Cette victoire est donc très précieuse pour nous », a commenté l’international français après la rencontre.

A titre personnel, l'ancien Monégasque s'affirme en tout cas comme l'un des leaders offensifs de l'Anadolu Efes, avec une moyenne de 13,3 points à 37 % aux tirs et 91 % aux lancers, 1,7 rebond et 3,2 passes décisives en 23 minutes lors de ses six premières rencontres d'EuroLeague.

« Il y a deux jours, nous avons livré notre pire prestation de la saison, aujourd'hui peut-être notre meilleure »

Son entraîneur, Pablo Laso, retient la réaction de son équipe, touchée par la précédente défaite à domicile, et dominante dans de nombreux secteurs ce vendredi soir. « Non, je ne suis pas soulagé mais fier de mon équipe. Nous avons réussi à maîtriser deux éléments fondamentaux qui peuvent parfois être encore plus importants que les aspects techniques et tactiques : ne pas perdre le ballon (12 pertes de balles) et prendre les rebonds. »

Il reste aux Turcs, 13e au classement (2 victoires, 4 défaites), à capitaliser au niveau comptable. Après tout, ils ne sont qu’à deux succès de la quatrième place après six journées.

« Je pense que nous avons fait du très bon travail à Barcelone et à Belgrade, mais nous n'avons pas pu gagner ces matchs. Contre le Real Madrid, nous avons réalisé une prestation solide et nous avons gagné. Lors du match contre l'Olympiakos, nous savions exactement quel était notre problème. Nous avons probablement livré notre pire prestation de la saison il y a deux jours contre le Bayern Munich. Deux jours plus tard, nous avons peut-être réalisé notre meilleure performance de la saison », résume le technicien espagnol.

L’Anadolu Efes veut continuer à regarder de l’avant, à commencer par le derby d’Istanbul contre Besiktas lors de la septième journée d’EuroLeague.