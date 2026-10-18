Première défaite et Bernies blessée, un dimanche cauchemardesque pour Lattes-Montpellier

Il n'y a plus qu'un seul leader invaincu en Boulangère Wonderligue ! Et sans grande surprise, c'est le champion Basket Landes, difficile vainqueur samedi à Charnay (50-54).

Sportivement, les Flammes font abstraction

Avant-dernière équipe au bilan immaculé jusqu'ici, Lattes-Montpellier a chuté de son piédestal. Et de sacrée façon. En déplacement à Charleville-Mézières, le BLMA n'a pas du tout existé face aux Flammes Carolo (82-51), qui arrivent décidément à parfaitement faire abstraction du contexte sulfureux autour du club avec les quatre mises en examen pour escroquerie aux prestations sociales.

Portées par une grande Noémie Brochant (14 points à 6/8, 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions), les Ardennaises ont compté jusqu'à 35 points d'avance face à une équipe héraultaise privée de Garance Rabot, forfait en raison d'une légère lésion musculaire au mollet.

Pour ne rien arranger, le BLMA a surtout perdu sa joueuse phare, Romane Berniès, touchée au genou. Une blessure, par nature, inquiétante, surtout vu la glissade vécue par l'internationale française.

Le BCTM frôle le bon coup

Bien plus en bas du classement, Landerneau peut pousser un énorme ouf de soulagement. Loin d'être souverain en ce début de saison, le LBB est allé chercher une victoire cruciale à Aix-les-Bains (64-67), face au promu La Tronche-Meylan, qui vivait son avant-dernier match délocalisé à la Halle Marlioz.

Rien n'a été simple pour les Bretonnes, encore derrière à la 37e minute (57-55). Mais des gros shoots de Caroline Hériaud et d'Harmoni Turner, partie pour une nouvelle saison avec des statistiques de MVP (22 points à 8/15, 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions), ont renversé la vapeur.

Première victorieuse pour Bria Hartley

Enfin, Bria Hartley a vécu un premier match très compliqué en France (1 point à 0/5, 3 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues). Mais la vice-championne d'Europe n'en aura certainement cure, puisque Villeneuve-d'Ascq l'a aisément emporté face à Chartres (80-57).

L'œuvre notamment de Anna Ngo Ndjock, à créditer de 24 points à 8/15, 5 rebonds et 5 passes décisives.

Landerneau et l'ESBVA sont à égalité avec deux victoires en cinq rencontres.