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Première défaite et Bernies blessée, un dimanche cauchemardesque pour Lattes-Montpellier

La 5e journée de La Boulangère Wonderligue s'est conclue ce dimanche avec les victoires de Charleville-Mézières, Landerneau et Villeneuve-d'Ascq. Et une inquiétude assez forte pour Romane Berniès...
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Résumé
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Première défaite et Bernies blessée, un dimanche cauchemardesque pour Lattes-Montpellier
Le genou de Romane Berniès inquiète
Crédit photo : FIBA
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Il n'y a plus qu'un seul leader invaincu en Boulangère Wonderligue ! Et sans grande surprise, c'est le champion Basket Landes, difficile vainqueur samedi à Charnay (50-54).

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Sportivement, les Flammes font abstraction

Avant-dernière équipe au bilan immaculé jusqu'ici, Lattes-Montpellier a chuté de son piédestal. Et de sacrée façon. En déplacement à Charleville-Mézières, le BLMA n'a pas du tout existé face aux Flammes Carolo (82-51), qui arrivent décidément à parfaitement faire abstraction du contexte sulfureux autour du club avec les quatre mises en examen pour escroquerie aux prestations sociales.

Flammes Carolo 82 - 51 Lattes Montpellier · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 18/10/2026

Leaders

Flammes CaroloLattes Montpellier
PTSNoémie Brochant 14Laura Zolper 17
REBLiliana Banaszak 7Oumou Diarisso 8
PDColine Franchelin 8Sara Chevaugeon 4

Statistiques d'équipe

Flammes CaroloLattes Montpellier
TIRS47,8 %30,8 %
3PTS10/253/25
LF6/78/11
REB4536
RO1112

Portées par une grande Noémie Brochant (14 points à 6/8, 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions), les Ardennaises ont compté jusqu'à 35 points d'avance face à une équipe héraultaise privée de Garance Rabot, forfait en raison d'une légère lésion musculaire au mollet.

Noémie BROCHANT
Noémie BROCHANT
14
PTS
4
REB
6
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
FCB
82 51
MON

Pour ne rien arranger, le BLMA a surtout perdu sa joueuse phare, Romane Berniès, touchée au genou. Une blessure, par nature, inquiétante, surtout vu la glissade vécue par l'internationale française.

Romane BERNIÈS
Romane BERNIÈS
0
PTS
1
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
FCB
82 51
MON

Le BCTM frôle le bon coup

Bien plus en bas du classement, Landerneau peut pousser un énorme ouf de soulagement. Loin d'être souverain en ce début de saison, le LBB est allé chercher une victoire cruciale à Aix-les-Bains (64-67), face au promu La Tronche-Meylan, qui vivait son avant-dernier match délocalisé à la Halle Marlioz.

La Tronche Meylan 64 - 67 Landerneau · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 18/10/2026

Leaders

La Tronche MeylanLanderneau
PTSTilise Boisseron 14Harmoni Turner 22
REBMorgane Armant 6Harmoni Turner 6
PDTilise Boisseron 4Caroline Hériaud 4

Statistiques d'équipe

La Tronche MeylanLanderneau
TIRS37,5 %43,9 %
3PTS5/166/22
LF11/1211/15
REB3538
RO1311

Rien n'a été simple pour les Bretonnes, encore derrière à la 37e minute (57-55). Mais des gros shoots de Caroline Hériaud et d'Harmoni Turner, partie pour une nouvelle saison avec des statistiques de MVP (22 points à 8/15, 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions), ont renversé la vapeur.

Harmoni TURNER
Harmoni TURNER
22
PTS
6
REB
4
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
MEY
64 67
LAN

Première victorieuse pour Bria Hartley

Enfin, Bria Hartley a vécu un premier match très compliqué en France (1 point à 0/5, 3 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues). Mais la vice-championne d'Europe n'en aura certainement cure, puisque Villeneuve-d'Ascq l'a aisément emporté face à Chartres (80-57).

Bria HARTLEY
Bria HARTLEY
1
PTS
3
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
VIL
80 57
CHA

L'œuvre notamment de Anna Ngo Ndjock, à créditer de 24 points à 8/15, 5 rebonds et 5 passes décisives.

Villeneuve d'Ascq 80 - 57 Chartres Féminin · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 18/10/2026

Leaders

Villeneuve d'AscqChartres Féminin
PTSAnna Ngo Ndjock 24Javyn Nicholson 15
REBSteph Kostowicz 9Assitan Kone 10
PDStella Colas 8Coralie Chabrier 8

Statistiques d'équipe

Villeneuve d'AscqChartres Féminin
TIRS45,6 %29,4 %
3PTS7/174/21
LF21/3013/18
REB3844
RO919

Landerneau et l'ESBVA sont à égalité avec deux victoires en cinq rencontres.

La Boulangère Wonderligue - Journée 5
17/10/2026
ANG Angers Féminin
63 69
LYO Lyon Asvel Féminin
BOU Bourges
87 69
TOU Toulouse M.B.
CHA Charnay
50 54
LAN Basket Landes
18/10/2026
FCB Flammes Carolo
82 51
MON Lattes Montpellier
MEY La Tronche Meylan
64 67
LAN Landerneau
VIL Villeneuve d'Ascq
80 57
CHA Chartres Féminin

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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