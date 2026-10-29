Présence d'une pancarte à caractère homophobe en tribune : 2 000 euros d'amende

C'était censé être un match amical sans histoire : dans le cadre d'un tournoi organisé par le STB, Champagne Basket a largement dominé Caen à la salle Lucien Nolent du Havre le 6 septembre dernier (100-81).

Sauf que le jeu a été interrompu quelques instants par les arbitres, la faute à une pancarte à caractère homophobe a été exhibée en tribune. Le match n'a pu reprendre que lorsqu'elle a été retirée des gradins.

Le règlement de la LNB prévoit la responsabilité du club à domicile

De retour en LNB cette saison, le STB Le Havre a été sanctionné par la ligue suite à cet incident. La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) a infligé à Saint-Thomas une amende de 2 000 euros, dont 1 000 euros avec sursis.

Une pénalité qui trouve son fondement dans l'article 247 des règlements de la LNB, qui prévoit la responsabilité du club à domicile sur tous les "incidents qui peuvent se produire dans l’enceinte sportive et des installations utilisées ainsi que de l’attitude de ses joueurs, éducateurs, dirigeants, accompagnateurs et des spectateurs ou de l’insuffisance de l’organisation".

Le STB "condamne sans réserve ce message"

Dans un communiqué, le STB a indiqué "prendre acte" de cette sanction et dit "vouloir en tirer les enseignements".

Surtout, le club normand en a profité pour réaffirmer son engagement contre toutes les formes de discrimination.

"Le Saint Thomas Basket Le Havre condamne sans réserve ce message", écrit le président, Rudy Sévi. "Utiliser l’orientation sexuelle pour dénigrer autrui est contraire à l’esprit du sport et aux valeurs de respect, d’inclusion et de partage que défend le club. Le STB renforcera les consignes données à ses équipes et bénévoles pour repérer, signaler et faire cesser rapidement tout message discriminatoire, y compris lors des rencontres amicales. Il rappellera au public que le respect de chacun s’impose dans l’ensemble de ses événements. Nos tribunes doivent rester un lieu où les joueuses et joueurs, les équipes adverses, les bénévoles et les spectateurs peuvent partager leur passion du basket sans être exposés à la haine ou à la discrimination. Le STB continuera d’agir pour que chacun y ait sa place."