Presque au complet, l'ASA doit maintenant mettre fin à sa série noire

L'Alliance Sport Alsace aborde un rendez-vous important dans sa saison. En difficulté depuis le début du championnat, la formation alsacienne reçoit Aix-Maurienne ce vendredi à la Forest Arena avec l'obligation de retrouver le chemin de la victoire. Une rencontre pour laquelle Nebojsa Bogavac devrait disposer de presque toutes ses forces.

Un groupe quasiment au complet, seul Bacovic manque à l'appel

C'est l'une des bonnes nouvelles de la semaine pour l'ASA. Après avoir dû composer avec plusieurs indisponibilités, Nebojsa Bogavac a retrouvé un groupe presque au complet à l'entraînement. Seul Vasilije Bacovic, toujours blessé, reste indisponible pour cette rencontre face à Aix-Maurienne.

Une situation qui a permis au technicien monténégrin de travailler dans de meilleures conditions après une série de résultats décevants.

« On est quasi au complet et cela nous permet de faire des entraînements de qualité », a expliqué Nebojsa Bogavac dans les colonnes des Dernières Nouvelles d'Alsace.

Les Alsaciens ont notamment bénéficié d'une semaine entière pour préparer cette réception, après leur revers à Nantes (99-90) vendredi dernier. De quoi retrouver davantage de continuité dans le travail collectif avant un match qui pourrait permettre de relancer leur saison.

Quatre défaites consécutives et une défense à corriger

Avec une seule victoire en six journées, l'Alliance Sport Alsace occupe l'avant dernière place du classement d'Élite 2. Les quatre revers consécutifs ont installé le club dans une dynamique préoccupante, alors que les ambitions sont désormais tournées vers une réaction immédiate.

Le principal chantier concerne la défense. Avec 88,6 points encaissés en moyenne, l'ASA figure parmi les équipes les plus perméables du championnat. Lors de son dernier déplacement à Nantes, elle a encore concédé 99 points, un total difficilement compatible avec ses ambitions de victoire.

Nebojsa Bogavac attend donc une réponse collective, particulièrement dans l'engagement défensif et l'agressivité.

« On n’est pas assez agressif », reconnaît l'entraîneur alsacien, qui souhaite voir son équipe afficher de meilleures attitudes sur le parquet.

Face à Aix-Maurienne, 12e du championnat avec trois victoires pour trois défaites, l'ASA devra trouver un meilleur équilibre entre son potentiel offensif et sa capacité à limiter les possessions adverses.

Aix-Maurienne avant Nancy : un week-end chargé à la Forest Arena

Cette réception marque également le début d'un week-end particulièrement dense pour l'Alliance Sport Alsace. Deux jours après Aix-Maurienne, les Alsaciens accueilleront Nancy, pensionnaire de Betclic ELITE, dimanche à 17h pour le deuxième tour de la Coupe de France.

Mais dans la situation actuelle, la priorité reste clairement le championnat. Une cinquième défaite consécutive compliquerait encore davantage le début de saison de Gries-Souffel.

Avec un effectif presque au complet et une préparation menée dans de meilleures conditions, l'ASA dispose d'une occasion de stopper sa mauvaise série. Reste désormais à transformer ces éléments positifs en victoire sur le parquet.