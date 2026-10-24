On va commencer à croire que les adversaires de la SIG Strasbourg en coupe d’Europe ont peur des Alsaciens, ou qu'ils aiment le changement. Après le remplacement de Gianmarco Pozzecco par Manuchar Markoishvili sur le banc de Galatasaray, c’est au tour du Cibona Zagreb de se séparer de son coach Ivan Rudez. Le club a annoncé ce jeudi leur fin de collaboration, décidée d’un "commun accord".

Un titre de champion de Croatie

Arrivé à l’été 2025, Ivan Rudež quitte le banc du club croate après un peu plus d’un an à sa tête. Son passage restera pourtant marqué par un succès majeur : le titre de champion de Croatie décroché en 2025-2026, qui a permis à l’institution zagreboise de retrouver la Basketball Champions League (BCL) après dix ans d’absence.

Mais les résultats du début de saison ont fini par fragiliser la position du frère aîné de l’ancien joueur NBA Damjan Rudež. Engagée sur plusieurs fronts, Cibona a manqué son retour en ABA League, avec trois défaites lors des trois premières journées. Le lourd revers concédé à domicile contre la Legia Varsovie (77-95), lors de la deuxième journée de BCL, a pesé dans la balance.

Pour assurer la transition, la direction a confié les rênes de l’équipe à ses assistants Andrej Štimac et Neven Nikolić, qui ont débuté ce vendredi par une victoire confortable en ABA League contre Krka (99-84), avec notamment 21 points à 9/14 aux tirs pour l'ex futur palois Rickey McGill, ou encore 11 points et 7 rebonds pour l'ancien joueur de Poitiers, Lovro Mazalin.

Un déplacement à Strasbourg le 3 novembre

En coupe d'Europe, la formation croate affiche un bilan équilibré d’une victoire pour une défaite après deux journées de BCL, grâce notamment à son succès inaugural contre Galatasaray (96-76). Mardi 3 novembre, l’équipe de la capitale croate se rendra à Strasbourg à l’occasion de la troisième journée.