Proche de son 200e match de Coupe d'Europe, Amine Noua bat son record de points !

Il est probable que personne ne se souvienne du Maccabi Rishon LeZion - ASVEL du 6 janvier 2016 en FIBA Europe Cup...

Villeurbanne n'ayant plus aucune chance de l'emporter en Israël (82-71), J.D. Jackson avait envoyé un gamin de 18 ans sur le terrain dans les dernières secondes : Amine Noua, sa première apparition en Coupe d'Europe.

Son 200e match de Coupe d'Europe la saison prochaine ?

Depuis, le Lyonnais en a accumulé 182 et devrait donc fêter, si tout va bien, sa 200e cape en début de saison prochaine.

Ses dix années sur la scène continentale lui ont permis de vivre plusieurs moments forts : un buzzer beater contre l'Olympiakos en 2022 ou un Final Four de l'EuroLeague en 2024 avec le Fenerbahçe Istanbul par exemple.

Mais il n'avait encore jamais scoré autant que mardi soir, avec un précédent record établi il y a un an en EuroCup avec l'Aris Salonique (23 unités contre Klaipeda).

22 points dans la seule deuxième mi-temps !

Auteur de cinq de ses six sorties européennes à plus de 20 points sur les treize derniers mois (!), Amine Noua a confirmé son formidable début de saison avec l'Unicaja Malaga.

Exfiltré, à la surprise générale, de l'Aris Salonique, où il avait encore pourtant trois ans de contrat, l'international français continue de donner des regrets à Vassilis Spanoulis.

Face à Reggio Emilia, l'ancien strasbourgeois a été extrêmement efficace avec 27 points à 9/13 en seulement 28 minutes, dont 22 unités dans la seule deuxième période !

De quoi confirmer les propos du directeur sportif de l'Unicaja, Juanma Rodriguez, qui glissait avant la rencontre que Noua était "en train d'atteindre sa maturité dans le jeu".

De très bon augure, aussi, pour les Bleus, que l'intérieur aux 20 sélections retrouvera fin novembre pour la fenêtre qui devrait permettre à l'équipe de France de composter son billet pour la Coupe du monde 2027.

Les 182 matchs de Coupe d'Europe d'Amine Noua :

134 avec l'ASVEL

13 avec Andorre

12 avec le Fenerbahçe Istanbul

12 avec l'Aris Salonique

4 avec l'Hapoël Holon

4 avec Tortone

3 avec Malaga

Dans quelles compétitions ?