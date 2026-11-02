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Quand Gabby Williams reçoit un message de... Michael Jordan pour la féliciter de ses finales

WNBA - Fraîchement sacrée championne WNBA et MVP des Finales avec les Golden State Valkyries, Gabby Williams a reçu les félicitations personnelles de Michael Jordan, qui lui a conseillé de « Stay hungry » après sa performance historique.
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Quand Gabby Williams reçoit un message de... Michael Jordan pour la féliciter de ses finales
Gabby Williams lors de la remise du titre
Crédit photo : Kelley L Cox-Imagn Images
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Nouvelle championne de la WNBA et fraîchement couronnée MVP des Finales, Gabby Williams est sur le toit du monde. Auteure d'une prestation historique (30 points) lors du Match 7 décisif pour guider les Golden State Valkyries vers le titre face au Dream d'Atlanta, l'ailière tricolore a reçu les félicitations de la plus grande légende vivante du basket.

La franco-américaine l’a révélé en conférence de presse ce lundi. Deux jours après son sacre, elle a reçu un message de… Michael Jordan. La légende des Chicago Bulls l’a félicitée pour sa performance légendaire, tout en lui conseillant de « Stay hungry » (= rester affamée, continuer à en vouloir plus). La réponse de la star tricolore fut à la hauteur de son tempérament de compétitrice : « I’ve never been hungrier » (= Je n’ai jamais été aussi affamée).

« C’est plutôt cool… » a-t-elle souri lors de cette conférence de presse. « Je n’ai jamais cherché la reconnaissance des médias et des observateurs, mais celle de mes paires et de mes coéquipières. Ça représente beaucoup pour moi. »

Un adoubement stratégique pour l'égérie Jordan Brand

Cette attention particulière de l’historique n°23 dépasse le simple cadre de la politesse entre champions. Gabby Williams est en effet l'un des visages majeurs de l'écurie Jordan Brand dans le basket féminin international. On l'avait notamment vue dans un photoshoot pour la marque juste avant les Jeux Olympiques de Paris, en compagnie de Victor Wembanyama, Dominique Malonga ou Nicolas Batum.

Depuis plusieurs saisons, la marque au Jumpman investit massivement sur la WNBA et sur des profils au fort rayonnement mondial. En félicitant personnellement son ambassadrice, Michael Jordan réaffirme l'importance stratégique de l'internationale française au sein du groupe Nike/Jordan, à un moment où le basket féminin connaît un essor médiatique et économique sans précédent.

Une performance d'exception gravée dans l'histoire

Si Michael Jordan a pris son téléphone, c'est que la prestation de l'ancienne star d'UConn lors du Game 7 restera dans les annales. Discrète en première mi-temps avec seulement 2 points, Gabby Williams a réalisé un deuxième acte irréel en inscrivant 28 de ses 30 points après la pause.

Elle a notamment inscrit 13 points consécutifs dans le money-time pour offrir le trophée aux Valkyries (68-63). Avec ces 30 unités, elle co-détient désormais le record de points marqués lors d'un Match 7 des Finales WNBA. De quoi justifier amplement l'adoubement du maître absolu des money-times.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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