"Quand il va voir la bague sertie de diamants" : Maxence Dadiet raconte sa fierté de voir son frère Pacôme champion NBA

Ce mardi, Maxence Dadiet (27 ans) se plaignait de manquer le match du PSG. La faute à la conférence de presse après la défaite de Levallois à Aix-Maurienne (85-78). Mais il a surtout manqué cérémonie de remise des bagues de champions NBA aux New York Knicks de son jeune frère Pacôme Dadiet.

Dans l'intimité de son hôtel savoyard, l'international ivoirien a donc veillé très tard pour assister, à distance, au couronnement de son cadet, auquel il a longuement servi de mentor.

« Il m’a beaucoup influencé », racontait le Knick auprès de NBADraft.net en juin 2024. « Quand tu as un grand frère, c’est ton premier joueur préféré. Quand je suis né, il jouait déjà au basket. Donc c’est le premier sport qui m’est venu en tête quand j’ai voulu commencer à faire du sport. Il me donne toujours beaucoup de conseils. Je le respecte beaucoup, donc je l’écoute. »

"Ça me motive beaucoup !"

Maxence, ton petit frère Pacôme va recevoir sa bague de champion NBA cette nuit (entretien réalisé mardi soir, ndlr)...

Je vais regarder, comme vous pouvez vous en douter ! Je pense que ça va être quelque chose que je vais retenir. J'aurais aimé y être, malheureusement. Toute ma famille est à New York. Mais ce sera un moment chargé d'émotions. J'en profiterai à la télé, ce n'est pas grave !

Qu'est-ce que ça t'inspire de voir ton petit frère champion NBA ?

Ça me motive beaucoup ! Tous les jours, je pense à ça. Même lui, je lui rappelle la chance qu'il a d'avoir un titre NBA dès sa deuxième année. Il y a des joueurs qui courent après toute leur carrière sans l'avoir... Donc je lui dis d'être reconnaissant de ce moment et de continuer de bosser.

Maxence Dadiet est de retour en ÉLITE 2 pour la première fois depuis la saison 2019/20 (photo : Cécile Thomas)

Justement, est-ce qu'il réalise ?

Il commence ! Quand il va voir la bague sertie de diamants, je pense qu'il va bien commencer à réaliser (il rigole). Après, c'est un joueur qui cherche à s'imposer : il est quand même dans la mentalité de se dire qu'il doit redoubler d'efforts. Ce titre de champion n'est pas pour acquis, ce n'est pas un titre où il a joué beaucoup de minutes. Il a encore faim !

Que ce soit à New York ou ailleurs, il aborde une saison importante pour la suite de sa carrière ?

C'est ça ! Mais de ce que j'ai vu cet été, via son travail, je suis plutôt confiant de comment il est mentalement. Si on lui donne sa chance... C'est quand même un autre monde la NBA. Il y a énormément de concurrence ! Toutes les saisons sont importantes mais je l'ai senti changé cet été dans la mentalité.

Propos recueillis à Aix-les-Bains