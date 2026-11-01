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Quatre à la suite pour le SCABB Lab, qui renverse Orchies dans les derniers instants

Mené de 13 points à la pause, le SCABB Lab a trouvé les ressources pour renverser Orchies (82-80), samedi soir, en clôture de la 9e journée de NM1. Les hommes de Marc Berjoan ont arraché leur sixième victoire de la saison, la quatrième de rang, au terme d'un dernier quart-temps renversant.
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Quatre à la suite pour le SCABB Lab, qui renverse Orchies dans les derniers instants
Quatrième victoire consécutive pour le SCABB Lab en NM1.
Crédit photo : SCABB Lab
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9e journée de NM1, suite et fin. En cette soirée d’Halloween, le SCABB Lab a joué à faire peur à ses supporters. Après avoir déjà signé plusieurs succès dans des scénarios disputés, les hommes de Marc Berjoan ont encore fait preuve de caractère face à Orchies (82-80). Mais cette fois, il a fallu remonter un sérieux handicap pour signer leur sixième succès en huit rencontres, le quatrième consécutif.

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13 points de retard à mi-parcours

Car les Ligériens ont longtemps couru après le score. Bousculés dès le premier quart-temps (23-30), ils ont vu les Nordistes accentuer leur emprise avant la pause. Avec 21 points encaissés dans le deuxième acte, le SCABB Lab a rejoint les vestiaires avec 13 longueurs de retard (38-51). Une situation inconfortable face à une formation orchésienne particulièrement efficace.

SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

SCABB LabOrchies
PTSSerigne Diakhate 17Mathias M’Madi 29
REBSerigne Diakhate 6Bradley Kouassi 8
PDZakaria Mechergui 7Mathias M’Madi 7

Statistiques d'équipe

SCABB LabOrchies
TIRS47,8 %49 %
3PTS8/2210/20
LF8/1220/26
REB2638
RO1212


Orchies a pourtant fini par céder. Progressivement, le SCABB a grignoté son retard au retour des vestiaires. Le troisième quart-temps, remporté 25-18, a permis aux locaux de revenir dans la partie (63-69), avant un dernier acte à sens unique. Plus agressifs et plus solides défensivement, les Ligériens ont limité Orchies à seulement 11 points dans les dix dernières minutes (19-11).

Moustapha Diop décisif

Dans le money-time, le SCABB a donc fait basculer la rencontre sur un panier décisif de Moustapha Diop (11 points) à huit dixièmes du terme, pour s'imposer de deux petites longueurs (82-80).

Un dénouement cruel pour Orchies, qui avait pourtant longtemps eu la maîtrise de la soirée, porté par le carton offensif du meilleur marqueur de NM1, Mathias M’Madi, auteur de 29 points à 10/17 aux tirs et 7 passes décisives pour 25 d’évaluation en 34 minutes.

SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
SCABB LabSamuel Mariscal536
Theo Bouteille1602
Hugo Desseignet523
Moustapha Diop1151
Hugo Cucherat600
Noah Diatta010
Charles Galliou1023
Zakaria Mechergui1257
Serigne Diakhate1764
Clément Dumoux014
Timéo Rigaux000
OrchiesHochea-Francis Monney-Deido822
Marius Balanca752
Louka Couedel1155
Mathias M’Madi2927
Abdoulaye Sy2060
Lucas Veraghe000
Mounir Bernaoui000
Bradley Kouassi080
Tiago Dhalleine Alves582


Côté SCABB Lab, Serigne Diakhaté a été le plus prolifique avec 17 points à 7/9 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre, bien accompagné par Théo Bouteille (16 points à 6/9 aux tirs) et Zakaria Mechergui (12 points, 5 rebonds, 7 passes décisives).

SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
SCABB LabSamuel Mariscal536
Theo Bouteille1602
Hugo Desseignet523
Moustapha Diop1151
Hugo Cucherat600
Noah Diatta010
Charles Galliou1023
Zakaria Mechergui1257
Serigne Diakhate1764
Clément Dumoux014
Timéo Rigaux000
OrchiesHochea-Francis Monney-Deido822
Marius Balanca752
Louka Couedel1155
Mathias M’Madi2927
Abdoulaye Sy2060
Lucas Veraghe000
Mounir Bernaoui000
Bradley Kouassi080
Tiago Dhalleine Alves582

Arrivé récemment pour compenser l’absence de Frédéric Missamou et titularisé pour son troisième match, Charles Galliou a lui compilé 10 points à 5/7 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes.

SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
SCABB LabSamuel Mariscal536
Theo Bouteille1602
Hugo Desseignet523
Moustapha Diop1151
Hugo Cucherat600
Noah Diatta010
Charles Galliou1023
Zakaria Mechergui1257
Serigne Diakhate1764
Clément Dumoux014
Timéo Rigaux000
OrchiesHochea-Francis Monney-Deido822
Marius Balanca752
Louka Couedel1155
Mathias M’Madi2927
Abdoulaye Sy2060
Lucas Veraghe000
Mounir Bernaoui000
Bradley Kouassi080
Tiago Dhalleine Alves582

Ce succès confirme la bonne dynamique du SCABB Lab, désormais crédité de six victoires en huit rencontres et installé dans le haut du classement, à une victoire du leader de la poule A : Loon Plage. Orchies affiche désormais un bilan de 3 victoires et 5 défaites.

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