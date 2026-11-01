9e journée de NM1, suite et fin. En cette soirée d’Halloween, le SCABB Lab a joué à faire peur à ses supporters. Après avoir déjà signé plusieurs succès dans des scénarios disputés, les hommes de Marc Berjoan ont encore fait preuve de caractère face à Orchies (82-80). Mais cette fois, il a fallu remonter un sérieux handicap pour signer leur sixième succès en huit rencontres, le quatrième consécutif.

13 points de retard à mi-parcours

Car les Ligériens ont longtemps couru après le score. Bousculés dès le premier quart-temps (23-30), ils ont vu les Nordistes accentuer leur emprise avant la pause. Avec 21 points encaissés dans le deuxième acte, le SCABB Lab a rejoint les vestiaires avec 13 longueurs de retard (38-51). Une situation inconfortable face à une formation orchésienne particulièrement efficace.



Orchies a pourtant fini par céder. Progressivement, le SCABB a grignoté son retard au retour des vestiaires. Le troisième quart-temps, remporté 25-18, a permis aux locaux de revenir dans la partie (63-69), avant un dernier acte à sens unique. Plus agressifs et plus solides défensivement, les Ligériens ont limité Orchies à seulement 11 points dans les dix dernières minutes (19-11).

Moustapha Diop décisif

Dans le money-time, le SCABB a donc fait basculer la rencontre sur un panier décisif de Moustapha Diop (11 points) à huit dixièmes du terme, pour s'imposer de deux petites longueurs (82-80).

Un dénouement cruel pour Orchies, qui avait pourtant longtemps eu la maîtrise de la soirée, porté par le carton offensif du meilleur marqueur de NM1, Mathias M’Madi, auteur de 29 points à 10/17 aux tirs et 7 passes décisives pour 25 d’évaluation en 34 minutes.

SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD SCABB Lab Samuel Mariscal 5 3 6 Theo Bouteille 16 0 2 Hugo Desseignet 5 2 3 Moustapha Diop 11 5 1 Hugo Cucherat 6 0 0 Noah Diatta 0 1 0 Charles Galliou 10 2 3 Zakaria Mechergui 12 5 7 Serigne Diakhate 17 6 4 Clément Dumoux 0 1 4 Timéo Rigaux 0 0 0 Orchies Hochea-Francis Monney-Deido 8 2 2 Marius Balanca 7 5 2 Louka Couedel 11 5 5 Mathias M’Madi 29 2 7 Abdoulaye Sy 20 6 0 Lucas Veraghe 0 0 0 Mounir Bernaoui 0 0 0 Bradley Kouassi 0 8 0 Tiago Dhalleine Alves 5 8 2



Côté SCABB Lab, Serigne Diakhaté a été le plus prolifique avec 17 points à 7/9 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre, bien accompagné par Théo Bouteille (16 points à 6/9 aux tirs) et Zakaria Mechergui (12 points, 5 rebonds, 7 passes décisives).

SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD SCABB Lab Samuel Mariscal 5 3 6 Theo Bouteille 16 0 2 Hugo Desseignet 5 2 3 Moustapha Diop 11 5 1 Hugo Cucherat 6 0 0 Noah Diatta 0 1 0 Charles Galliou 10 2 3 Zakaria Mechergui 12 5 7 Serigne Diakhate 17 6 4 Clément Dumoux 0 1 4 Timéo Rigaux 0 0 0 Orchies Hochea-Francis Monney-Deido 8 2 2 Marius Balanca 7 5 2 Louka Couedel 11 5 5 Mathias M’Madi 29 2 7 Abdoulaye Sy 20 6 0 Lucas Veraghe 0 0 0 Mounir Bernaoui 0 0 0 Bradley Kouassi 0 8 0 Tiago Dhalleine Alves 5 8 2

Arrivé récemment pour compenser l’absence de Frédéric Missamou et titularisé pour son troisième match, Charles Galliou a lui compilé 10 points à 5/7 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes.

SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD SCABB Lab Samuel Mariscal 5 3 6 Theo Bouteille 16 0 2 Hugo Desseignet 5 2 3 Moustapha Diop 11 5 1 Hugo Cucherat 6 0 0 Noah Diatta 0 1 0 Charles Galliou 10 2 3 Zakaria Mechergui 12 5 7 Serigne Diakhate 17 6 4 Clément Dumoux 0 1 4 Timéo Rigaux 0 0 0 Orchies Hochea-Francis Monney-Deido 8 2 2 Marius Balanca 7 5 2 Louka Couedel 11 5 5 Mathias M’Madi 29 2 7 Abdoulaye Sy 20 6 0 Lucas Veraghe 0 0 0 Mounir Bernaoui 0 0 0 Bradley Kouassi 0 8 0 Tiago Dhalleine Alves 5 8 2

Ce succès confirme la bonne dynamique du SCABB Lab, désormais crédité de six victoires en huit rencontres et installé dans le haut du classement, à une victoire du leader de la poule A : Loon Plage. Orchies affiche désormais un bilan de 3 victoires et 5 défaites.