Quatre à la suite pour le SCABB Lab, qui renverse Orchies dans les derniers instants
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9e journée de NM1, suite et fin. En cette soirée d’Halloween, le SCABB Lab a joué à faire peur à ses supporters. Après avoir déjà signé plusieurs succès dans des scénarios disputés, les hommes de Marc Berjoan ont encore fait preuve de caractère face à Orchies (82-80). Mais cette fois, il a fallu remonter un sérieux handicap pour signer leur sixième succès en huit rencontres, le quatrième consécutif.
13 points de retard à mi-parcours
Car les Ligériens ont longtemps couru après le score. Bousculés dès le premier quart-temps (23-30), ils ont vu les Nordistes accentuer leur emprise avant la pause. Avec 21 points encaissés dans le deuxième acte, le SCABB Lab a rejoint les vestiaires avec 13 longueurs de retard (38-51). Une situation inconfortable face à une formation orchésienne particulièrement efficace.
SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 2026-2027 · 31/10/2026
Leaders
|SCABB Lab
|Orchies
|PTS
|Serigne Diakhate 17
|Mathias M’Madi 29
|REB
|Serigne Diakhate 6
|Bradley Kouassi 8
|PD
|Zakaria Mechergui 7
|Mathias M’Madi 7
Statistiques d'équipe
|SCABB Lab
|Orchies
|TIRS
|47,8 %
|49 %
|3PTS
|8/22
|10/20
|LF
|8/12
|20/26
|REB
|26
|38
|RO
|12
|12
Orchies a pourtant fini par céder. Progressivement, le SCABB a grignoté son retard au retour des vestiaires. Le troisième quart-temps, remporté 25-18, a permis aux locaux de revenir dans la partie (63-69), avant un dernier acte à sens unique. Plus agressifs et plus solides défensivement, les Ligériens ont limité Orchies à seulement 11 points dans les dix dernières minutes (19-11).
Moustapha Diop décisif
Dans le money-time, le SCABB a donc fait basculer la rencontre sur un panier décisif de Moustapha Diop (11 points) à huit dixièmes du terme, pour s'imposer de deux petites longueurs (82-80).
Un dénouement cruel pour Orchies, qui avait pourtant longtemps eu la maîtrise de la soirée, porté par le carton offensif du meilleur marqueur de NM1, Mathias M’Madi, auteur de 29 points à 10/17 aux tirs et 7 passes décisives pour 25 d’évaluation en 34 minutes.
SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|SCABB Lab
|Samuel Mariscal
|5
|3
|6
|Theo Bouteille
|16
|0
|2
|Hugo Desseignet
|5
|2
|3
|Moustapha Diop
|11
|5
|1
|Hugo Cucherat
|6
|0
|0
|Noah Diatta
|0
|1
|0
|Charles Galliou
|10
|2
|3
|Zakaria Mechergui
|12
|5
|7
|Serigne Diakhate
|17
|6
|4
|Clément Dumoux
|0
|1
|4
|Timéo Rigaux
|0
|0
|0
|Orchies
|Hochea-Francis Monney-Deido
|8
|2
|2
|Marius Balanca
|7
|5
|2
|Louka Couedel
|11
|5
|5
|Mathias M’Madi
|29
|2
|7
|Abdoulaye Sy
|20
|6
|0
|Lucas Veraghe
|0
|0
|0
|Mounir Bernaoui
|0
|0
|0
|Bradley Kouassi
|0
|8
|0
|Tiago Dhalleine Alves
|5
|8
|2
Côté SCABB Lab, Serigne Diakhaté a été le plus prolifique avec 17 points à 7/9 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre, bien accompagné par Théo Bouteille (16 points à 6/9 aux tirs) et Zakaria Mechergui (12 points, 5 rebonds, 7 passes décisives).
SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|SCABB Lab
|Samuel Mariscal
|5
|3
|6
|Theo Bouteille
|16
|0
|2
|Hugo Desseignet
|5
|2
|3
|Moustapha Diop
|11
|5
|1
|Hugo Cucherat
|6
|0
|0
|Noah Diatta
|0
|1
|0
|Charles Galliou
|10
|2
|3
|Zakaria Mechergui
|12
|5
|7
|Serigne Diakhate
|17
|6
|4
|Clément Dumoux
|0
|1
|4
|Timéo Rigaux
|0
|0
|0
|Orchies
|Hochea-Francis Monney-Deido
|8
|2
|2
|Marius Balanca
|7
|5
|2
|Louka Couedel
|11
|5
|5
|Mathias M’Madi
|29
|2
|7
|Abdoulaye Sy
|20
|6
|0
|Lucas Veraghe
|0
|0
|0
|Mounir Bernaoui
|0
|0
|0
|Bradley Kouassi
|0
|8
|0
|Tiago Dhalleine Alves
|5
|8
|2
Arrivé récemment pour compenser l’absence de Frédéric Missamou et titularisé pour son troisième match, Charles Galliou a lui compilé 10 points à 5/7 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes.
SCABB Lab 82 - 80 Orchies · NM1 · 31/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|SCABB Lab
|Samuel Mariscal
|5
|3
|6
|Theo Bouteille
|16
|0
|2
|Hugo Desseignet
|5
|2
|3
|Moustapha Diop
|11
|5
|1
|Hugo Cucherat
|6
|0
|0
|Noah Diatta
|0
|1
|0
|Charles Galliou
|10
|2
|3
|Zakaria Mechergui
|12
|5
|7
|Serigne Diakhate
|17
|6
|4
|Clément Dumoux
|0
|1
|4
|Timéo Rigaux
|0
|0
|0
|Orchies
|Hochea-Francis Monney-Deido
|8
|2
|2
|Marius Balanca
|7
|5
|2
|Louka Couedel
|11
|5
|5
|Mathias M’Madi
|29
|2
|7
|Abdoulaye Sy
|20
|6
|0
|Lucas Veraghe
|0
|0
|0
|Mounir Bernaoui
|0
|0
|0
|Bradley Kouassi
|0
|8
|0
|Tiago Dhalleine Alves
|5
|8
|2
Ce succès confirme la bonne dynamique du SCABB Lab, désormais crédité de six victoires en huit rencontres et installé dans le haut du classement, à une victoire du leader de la poule A : Loon Plage. Orchies affiche désormais un bilan de 3 victoires et 5 défaites.