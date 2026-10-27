Quatre vice-championnes du monde, Marine Fauthoux de retour : la liste de l'équipe de France féminine pour la fenêtre de qualifications de novembre !

Six semaines après son résultat historique à la Coupe du Monde féminine, l'équipe de France repart sur une nouvelle page avec en ligne de mire l'EuroBasket 2027. Calendrier de clubs et aléas de santé obligent, les Bleues pourront se reposer sur quatre mondialistes au mois de novembre, pour attaquer les qualifications au championnat d'Europe.

La Fédération Française de Basketball a dévoilé, ce mardi 27 octobre, une liste faisant la part belle à la jeunesse, et aux Championnes d'Europe U20.

Quatre mondialistes au rendez-vous, et des cadres absentes

Sur les douze vice-championnes du monde à Berlin, seules quatre sont présentes dans le groupe automnal de Jean-Aimé Toupane : Valériane Ayayi, Marième Badiane, Migna Touré et Aminata Gueye. Cette dernière, pivot des Golden State Valkyries, dispute d'ailleurs actuellement les Finales WNBA de l'autre côté de l'Atlantique.

En revanche, en raison du calendrier WNBA et européen très dense, et de la charge physique accumulée, ses coéquipières californiennes Janelle Salaün et la capitaine tricolore Gabby Williams sont absentes pour cette fenêtre automnale.

C'est aussi le cas des autres cadres qui évoluaient aux États-Unis : Marine Johannès, Pauline Astier, Leïla Lacan, Carla Leite, Dominique Malonga...

Trois championnes d'Europe U20, Marine Fauthoux de retour !

Ce visage remanié s'explique aussi par des pépins physiques majeurs, à commencer par le forfait de Romane Berniès. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche sous le maillot de Lattes-Montpellier, la capitaine emblématique du BLMA et cadre du vestiaire tricolore voit sa saison 2026-2027 malheureusement terminée.

En son absence sur la ligne arrière, le sélectionneur intègre une partie de la génération dorée sacrée championne d'Europe U20 l'été dernier. On retrouve ainsi Stella Colas (Villeneuve d'Ascq), la pivot Sarah Cissé (Lattes-Montpellier, élue MVP de l'Euro U20) ainsi que l'ailière Inès Pitarch-Granel (Bourges).

L'autre fait marquant de cette liste est le retour de Marine Fauthoux à la mène. Non retenue dans les derniers mètres avant le Mondial, la Landaise retrouve le maillot bleu avec la possibilité d'y reprendre les commandes du jeu tricolore.

Elle sera épaulée par l'étincelante Coline Franchelin (Flammes Carolo), récompensée pour son début de saison canon en La Boulangère Wonderligue et en EuroLeague, elle qui avait pris part à la prépa initiale à l'INSEP cet été avec Sarah Cissé et Aminata Gueye notamment.

La sélection met aussi en valeur les cadors du championnat de France, avec des championnes et vice-championnes issues de Basket Landes (Camille Droguet) et de Bourges (Marie-Paule Dally, Maëva Djaldi-Tabdi). Enfin, la présence de Noémie Brochant, précieuse pour les Flammes Carolo après son expérience rookie convaincante en WNBA sous le maillot du Phoenix Mercury, apporte une dose d'expérience au groupe Bleu.

Le programme de la fenêtre de novembre

Les Bleues se retrouveront le dimanche 8 novembre à La Roche-sur-Yon, pour préparer ces éliminatoires. Viendra ensuite une réception de la Grande-Bretagne au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif (mercredi 11 novembre à 17h30), puis un déplacement au Luxembourg (samedi 14 novembre à 18h00).

De la jeunesse et de l'expérience 🤙



La liste des 14 joueuses pour lancer les qualifs à l'Euro 2027 en novembre 💙



🇫🇷🆚🇬🇧 | 11 novembre à 17h30

🇱🇺🆚🇫🇷 | 14 novembre à 18h00

🇺🇦🆚🇫🇷 | 17 novembre à 13h00#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/xrhuqHTA8d — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) 27 octobre 2026

Enfin, les joueuses de Jean-Aimé Toupane concluront la fenêtre face à l'Ukraine le mardi 17 novembre à 13h00 heure française. Rencontre délocalisé à Riga, en Lettonie ; contexte géopolitique oblige.

La liste des 14 joueuses pour le début des qualifications à l'EuroBasket 2027 :