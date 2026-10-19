Ils seront 17 Français à débuter la saison NBA 2026-2027, ce mardi 20 octobre. Un contingent en baisse après plusieurs années de présence record dans la Grande Ligue. La retraite de Nicolas Batum, après 18 saisons NBA, le retour d'Olivier Sarr en Europe, au Real Madrid, et l'absence de nouveau contrat pour Killian Hayes expliquent notamment ce recul. La Draft 2026 n'a pas non plus apporté de renfort immédiat : seul Français sélectionné, Narcisse Ngoy poursuivra son parcours en NCAA. La France reste néanmoins l'un des principaux pays fournisseurs de talents étrangers en NBA.

Derrière ce chiffre, les situations sont très différentes. Victor Wembanyama, désormais finaliste NBA et candidat crédible au titre de MVP, porte les ambitions françaises au plus haut niveau. Rudy Gobert doit prolonger sa réussite à Minnesota, tandis qu'Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly doivent confirmer leur progression dans un Washington profondément remanié. De son côté, Zaccharie Risacher espère relancer sa carrière à Dallas après une deuxième saison difficile à Atlanta. Pour d'autres, comme Nolan Traoré, Joan Beringer ou Noa Essengue, l'objectif sera de gagner en responsabilités, alors que Pacôme Dadiet, Ousmane Dieng et Rayan Rupert jouent une partie importante de leur avenir dans la ligue.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) : le MVP est-il à sa portée ?

Meilleur défenseur de NBA en 2025-2026, troisième du vote pour le MVP et finaliste NBA avec San Antonio, Victor Wembanyama a changé de dimension. Le Français n'est plus seulement considéré comme un phénomène générationnel, mais comme l'un des joueurs capables de dominer la ligue dès cette saison.

Pour devenir MVP, il devra toutefois répondre à plusieurs exigences. D'abord, maintenir les Spurs parmi les meilleures équipes de NBA. La barre des 60 victoires constituerait un argument important dans la course au trophée. Il lui faudra également augmenter sa production offensive, lui qui ne figurait pas parmi les dix meilleurs marqueurs de la ligue la saison dernière.

Enfin, la santé sera un facteur déterminant. Désormais attendus par tous leurs adversaires après leur parcours jusqu'aux Finales, les Spurs devront confirmer avec une pression nouvelle. Wembanyama devra assumer son statut de leader tout en restant disponible sur la durée.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 13,8 #61 REB 6,5 #31 PD 3 #93

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) : toujours aussi précieux à 34 ans ?

Rudy Gobert attaque sa 14e saison NBA avec une place toujours importante dans le dispositif de Minnesota. À 34 ans, le quadruple meilleur défenseur de la ligue reste une référence dans la protection du cercle et le contrôle du rebond. Sans oublier la pose d'écrans porteurs en attaque. A ce propos, il va devoir nouer une nouvelle relation 1-5 avec LaMelo Ball qui arrive dans l'équipe de Chris Finch.

Asked Rudy Gobert what he's learned about screening for LaMelo Ball.



"The main thing I tell him is to just slow down with me. You don't need to go fast, because I'm going to give you an advantage. I told him to watch some clips of me and Joe Ingles pick and rolls. You don't need… pic.twitter.com/saVkOtJ5Vr — Dane Moore (@DaneMooreNBA) 13 octobre 2026

Sa dernière campagne de playoffs a notamment rappelé son importance défensive, particulièrement lors de la confrontation avec Nikola Jokic. Le départ de Julius Randle renforce encore les responsabilités de l'ancien Choletais dans la raquette des Timberwolves.

La question concerne désormais sa capacité à maintenir ce niveau d'exigence physique et défensive sur l'ensemble de la saison. Pour Minnesota, les performances de Gobert resteront déterminantes dans la quête d'un nouveau long parcours en playoffs.

Alexandre Sarr (Washington Wizards) : franchir une nouvelle étape dans une raquette encombrée

Après deux saisons marquées par de belles séquences, des passages plus difficiles et quelques blessures, Alexandre Sarr doit gagner en régularité. L'intérieur français a montré sa capacité à produire des statistiques et à dissuader près du cercle, mais sa défense individuelle et sa constance restent perfectibles.

Le contexte a considérablement changé à Washington. Les Wizards ont recruté Trae Young et Anthony Davis, avant de sélectionner A.J. Dybantsa en première position de la Draft 2026. L'arrivée de Deandre Ayton ajoute également une concurrence dans le secteur intérieur.

PROFIL JOUEUR Alexandre SARR Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 216 cm Âge: 21 ans (26/04/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 8,7 #199 REB 6,3 #42 PD 0 #526

L'association entre Sarr et Davis sera particulièrement intéressante à observer. Les deux joueurs possèdent la taille et la mobilité pour évoluer sur les postes 4 et 5, mais leur complémentarité devra se construire. Pour Sarr, cette troisième saison représente une occasion de démontrer qu'il peut contribuer à une équipe aux ambitions plus élevées.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) : davantage de concurrence, mais toujours un vrai potentiel

Bilal Coulibaly aborde sa quatrième saison NBA avec un défi important : conserver une place dans la rotation d'une équipe de Washington nettement renforcée.

La concurrence sur les postes extérieurs s'annonce particulièrement dense, notamment avec l'arrivée d'A.J. Dybantsa et la présence de Kyshawn George. Coulibaly conserve des qualités athlétiques et défensives précieuses, mais il doit progresser dans l'efficacité offensive, particulièrement sur le tir extérieur.

Sa capacité à éviter les pépins physiques constituera également un enjeu. Pour s'imposer durablement, l'ancien joueur des Metropolitans 92 devra apporter davantage de régularité et devenir une option offensive plus fiable sans perdre son impact défensif.

Bilal Coulibaly said he removed the hitch in his jump shot this offseason.



He spent hours with his shooting coach getting up countless shots to become a more efficient shooter.



“I had a little stop at the top, and I’ve tried to change it.” pic.twitter.com/qwIjFTQiG6 — Greg Finberg (@GregFinberg) 2 octobre 2026

Zaccharie Risacher (Dallas Mavericks) : une nouvelle chance à saisir

Transféré d'Atlanta à Dallas durant l'été, Zaccharie Risacher arrive à un tournant précoce de sa carrière. Après une première saison encourageante malgré la pression liée à son statut de numéro 1 de la Draft 2024, l'ancien joueur de la JL Bourg a connu une deuxième année nettement plus compliquée.

Chez les Mavericks, il va notamment côtoyer Cooper Flagg, autre numéro 1 de la Draft, ainsi que Kyrie Irving. Son association avec Flagg sur les ailes pourrait offrir des possibilités intéressantes, à condition de trouver un équilibre entre les responsabilités offensives et défensives.

Risacher doit surtout retrouver une adresse extérieure régulière, gagner en impact physique et éviter les passages à vide qui ont freiné sa progression à Atlanta. Son éthique de travail reste un atout, mais cette nouvelle opportunité implique de rapidement regagner la confiance de son équipe.

Zaccharie Risacher 18 PTS (8-12 FG, 2-3 FT), 5 REB, 4 AST vs. Hawks



Already looking so much more confident pic.twitter.com/MVfTgKqc2K — Role Player Performances (@BenchHighlights) 17 octobre 2026

Maxime Raynaud (Sacramento Kings) : confirmer après sa blessure

Auteur d'une saison rookie prometteuse, Maxime Raynaud pouvait espérer prendre davantage de responsabilités dans la raquette de Sacramento. Les incertitudes autour de l'avenir de Domantas Sabonis pourraient même lui ouvrir une fenêtre supplémentaire.

Le pivot français a travaillé sur son physique pendant l'été, avec une prise de masse destinée à mieux résister aux duels intérieurs. Sa capacité à produire offensivement et au rebond laisse entrevoir des possibilités intéressantes dans une franchise en reconstruction.

Mais sa blessure à la rotule, survenue en présaison, retarde ses ambitions. Il devra d'abord retrouver l'intégralité de ses moyens avant de démontrer ses progrès dans la mobilité et la défense. Son potentiel statistique est réel, même si les résultats collectifs des Kings pourraient être plus compliqués.

Moussa Diabaté (Charlotte Hornets) : s'approcher du double-double de moyenne ?

Moussa Diabaté a trouvé sa place à Charlotte grâce à son énergie, son activité près du cercle et son engagement permanent au rebond. Il a participé à la progression des Hornets, parvenus à disputer le play-in la saison dernière.

Désormais bien installé, l'ancien joueur de Michigan (NCAA) doit confirmer son importance. Son registre ne repose pas sur un volume élevé de tirs, mais sur sa capacité à créer des possessions supplémentaires et à peser physiquement dans la raquette.

Avec des responsabilités accrues, peut-il se rapprocher d'une moyenne en double-double ? Ce serait un signe supplémentaire de sa progression et de sa capacité à devenir un intérieur durablement reconnu en NBA.

The Celtics announcers are impressed by Moussa Diabaté, who recovers in time for the block, until they realize it should have been a goaltending (with a replay) pic.twitter.com/rge4Y8C5lq — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 14 octobre 2026

Mohamed Diawara (New York Knicks) : gagner du terrain chez les champions

Champion NBA avec New York dès sa saison rookie, Mohamed Diawara a vécu une première année particulièrement enrichissante. Dans une équipe des Knicks qui vise à conserver son titre, l'ancien joueur de Cholet a montré suffisamment de qualités pour espérer rester dans la rotation.

Sa polyvalence et ses capacités physiques constituent des arguments pour obtenir du temps de jeu. La question sera désormais de savoir si son rôle peut grandir au sein d'un effectif qui dispose déjà de nombreuses solutions.

Après avoir découvert le plus haut niveau, Diawara doit confirmer les bonnes impressions laissées lors de sa première campagne. L'objectif n'est plus seulement d'apparaître sur le parquet, mais de devenir une véritable solution régulière.

PROFIL JOUEUR Mohamed DIAWARA Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 21 ans (29/04/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 5,4 #375 REB 3,2 #221 PD 0,8 #412

Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers) : confirmer son installation en NBA

Après avoir longtemps partagé son temps entre la NBA et la G-League, Sidy Cissoko a réussi à se faire une place à Portland. Son profil défensif, capable de prendre en charge plusieurs positions extérieures, lui a permis de gagner la confiance de Tiago Splitter la saison dernière.

Le contexte a changé avec le départ de l'ancien entraîneur du Paris Basketball, mais l'ancien joueur de Baskonia conserve un véritable intérêt dans un effectif comprenant notamment Ja Morant et Damian Lillard.

Pour continuer à progresser, le petit frère de Boukhary Cissoko doit devenir plus dangereux offensivement. Les défenses adverses peuvent encore prendre le risque de lui laisser des tirs ouverts. En améliorant son adresse, il pourrait renforcer sa valeur comme joueur de complément autour des principales options offensives de Portland.

Donovan Clingan to Damian Lillard, to Sidy Cissoko, back to Donovan Clingan for the dunk



Simple, elegant, and beautiful. pic.twitter.com/GTaxzGIb5C — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 17 octobre 2026

Noah Penda (Orlando Magic) : une progression freinée par une blessure

Noah Penda avait abordé l'été avec la volonté de revenir plus performant physiquement. Après une saison rookie encourageante dans le contenu, malgré des statistiques encore modestes, l'ancien Manceau a notamment travaillé sur sa condition physique et son tir extérieur.

Sa polyvalence constitue sa principale qualité. Capable de défendre plusieurs postes, de participer à la circulation du ballon et d'apporter dans différents secteurs, il possède le profil d'un joueur particulièrement utile dans une rotation NBA.

Mais une blessure à l'ischio-jambier droit, survenue en fin de présaison, va perturber son début de saison. À son retour, il devra retrouver rapidement son rythme pour poursuivre sa progression et gagner des responsabilités dans l'effectif du Magic.

Nolan Traoré (Brooklyn Nets) : une vraie carte à jouer

Nolan Traoré possède des qualités qui restent relativement rares chez les meneurs européens : une grande vitesse d'exécution, une capacité à attaquer le cercle et à créer des décalages pour ses partenaires. Après une première saison NBA, l'ancien meneur de Saint-Quentin doit désormais gagner en maîtrise.

Il a notamment renforcé son physique durant l'intersaison. Ce travail doit l'aider à mieux supporter les contacts et à terminer ses actions dans la raquette. Sa progression passera également par une meilleure gestion des pertes de balle, davantage de constance défensive et une adresse extérieure plus fiable.

Brooklyn a encore investi sur de jeunes joueurs de la ligne arrière, mais demeure une équipe en reconstruction. Traoré peut donc espérer obtenir des occasions de s'exprimer. Encore très jeune, il conserve un potentiel important, y compris dans la perspective de l'équipe de France.

Noa Essengue (Chicago Bulls) : enfin lancer sa carrière NBA

Opéré de l'épaule, Noa Essengue a manqué sa première saison NBA. Cette deuxième année représente donc son véritable point de départ au plus haut niveau.

Le Français, né en 2006 (comme Traoré et Beringer), reste un projet à développer. Il doit notamment se renforcer physiquement, enrichir sa panoplie offensive et (surtout) progresser sur son tir extérieur. L'objectif sera de dégager progressivement des qualités fortes susceptibles de lui offrir une place dans la rotation.

À Chicago, il retrouvera surtout Tiago Splitter, qui avait réussi à responsabiliser Sidy Cissoko à Portland. L'ancien entraîneur du Paris Basketball connaît bien les profils français et pourrait accompagner sa progression. Il faudra néanmoins rester patient avec un joueur dont le potentiel se projette sur plusieurs années.

Noa Essengue has displayed his true talents over the last two preseason games.



15 PTS, 7/14 FG, 8 REB, 4 AST, 2 STL (totals) pic.twitter.com/DyH4C0C1jK — Bulls Chronicles (@BullsTalkOnly) 16 octobre 2026

Pacôme Dadiet (New York Knicks) : trouver enfin du temps de jeu

La situation de Pacôme Dadiet apparaît particulièrement délicate. Dans une équipe de New York championne NBA et immédiatement candidate à sa propre succession, les possibilités de temps de jeu sont limitées.

L'ancien joueur d'Ulm attaque sa troisième saison dans la ligue sans avoir véritablement réussi à s'installer dans la rotation. Des passages en G-League pourraient encore lui permettre d'enchaîner les rencontres, mais la question de son avenir à New York pourrait finir par se poser.

Un changement de franchise pourrait éventuellement lui offrir un environnement plus favorable à son développement. Dadiet doit surtout retrouver des minutes et prouver qu'il peut contribuer au plus haut niveau, sous peine de voir ses perspectives NBA se réduire.

Joan Beringer (Minnesota Timberwolves) : apprendre derrière Rudy Gobert

Parmi les jeunes Français à suivre, Joan Beringer représente l'un des projets les plus intéressants. L'intérieur de Minnesota possède encore une expérience limitée du basket de haut niveau, mais ses qualités physiques et défensives sont déjà remarquables.

Son explosivité, sa mobilité et son potentiel de protection du cercle peuvent lui permettre de progressivement gagner sa place dans la rotation des Timberwolves.

La présence de Rudy Gobert constitue un cadre de développement particulièrement intéressant. Beringer peut apprendre au contact de l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, tout en bénéficiant d'occasions de montrer ses qualités. Minnesota semble disposer d'un projet à long terme avec lui.

Timberwolves Joan Beringer 12 PTS (5-8 FG), 7 REB, 1 BLK in 15 minutes vs. Bucks



We will be seeing a lot of him this season pic.twitter.com/9IvZmk3WzS — Role Player Performances (@BenchHighlights) 6 octobre 2026

Ousmane Dieng (Milwaukee Bucks) : une occasion à ne pas manquer

Le départ de Giannis Antetokounmpo a profondément modifié la situation de Milwaukee. Dans une équipe en reconstruction, Ousmane Dieng pourrait obtenir des responsabilités plus importantes.

Le Lot-et-Garonnais a déjà montré, notamment en fin de saison dernière, qu'il pouvait produire des statistiques lorsqu'il bénéficiait de temps de jeu. Sa polyvalence lui permet de contribuer dans plusieurs secteurs, mais il lui reste à identifier un rôle précis dans lequel il pourra s'imposer durablement.

À 23 ans, Dieng conserve un potentiel réel. Son principal défi sera de trouver de la constance, notamment sur le tir extérieur, et de transformer ses qualités en un apport régulier. Cette saison pourrait constituer une occasion majeure de relancer sa trajectoire NBA.

Tidjane Salaün (Charlotte Hornets) : les Hornets vont-ils continuer à croire en lui ?

Sixième choix de la Draft 2024, Tidjane Salaün n'a pas encore répondu aux attentes suscitées par sa sélection. Mais l'ancien joueur de Cholet, né en 2005, reste un jeune talent dont la marge de progression est importante.

Sa troisième saison NBA doit lui permettre de poursuivre son développement, à condition que Charlotte lui offre suffisamment d'occasions de s'exprimer. Son profil de poste 3/4 athlétique et capable de s'écarter du cercle demeure intéressant.

Il serait prématuré de considérer le projet comme abandonné. Les Hornets ont investi un choix de Draft élevé sur lui en connaissant son besoin de développement. Reste à savoir quelle place il pourra obtenir dans une équipe désormais plus compétitive. La régularité de son tir sera comme beaucoup de ses compatriotes une clé.

Rayan Rupert (Philadelphia 76ers) : se rendre indispensable dans un effectif de stars

Pour Rayan Rupert, le défi est particulièrement clair : profiter de son contrat two-way avec Philadelphie pour montrer qu'il mérite une place plus importante en NBA.

Dans une équipe qui réunit LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey, les responsabilités offensives sont déjà largement distribuées. Mais cet assemblage de stars peut aussi nécessiter des joueurs capables de défendre avec intensité et d'accepter un rôle limité en attaque.

Rupert possède justement un profil défensif intéressant et une importante éthique de travail. S'il parvient à défendre efficacement sur les meilleurs extérieurs adverses tout en convertissant régulièrement ses tirs ouverts, il peut devenir une solution utile.

rups from beyond the arc 🎯 pic.twitter.com/Q6w9eDUhJB — Philadelphia 76ers (@sixers) 6 octobre 2026

Encore faut-il obtenir des occasions et les saisir. Pour le Sarthois, chaque passage sur le parquet pourrait compter dans l'objectif de transformer son contrat two-way en une véritable place dans la rotation NBA.