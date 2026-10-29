Quelles sont les déceptions de ce début de saison NBA ?

Alors que Houston a remporté ses cinq premiers matches et que plusieurs équipes ont déjà trouvé leur rythme, d'autres peinent à répondre aux attentes. Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions après une semaine de compétition, mais Miami, Orlando, Denver et New Orleans présentent déjà des lacunes préoccupantes. Entre attaques inefficaces et défenses perméables, les premiers chiffres contrastent avec les ambitions affichées.

À l'Est, le Miami Heat peine à intégrer Giannis Antetokounmpo

L'arrivée de Giannis Antetokounmpo devait permettre au Heat de retrouver les premiers rôles dans la conférence Est. Pour le moment, Miami affiche un bilan d'une victoire pour quatre défaites, malgré son premier succès décroché mercredi à Atlanta (129-117).

C'est surtout défensivement que le constat surprend. Avec la 25e défense de NBA, Miami est bien loin des standards attendus d'une équipe dirigée par Erik Spoelstra et disposant de Giannis, Bam Adebayo et Davion Mitchell. L'association de ses deux intérieurs vedettes demande encore des ajustements, notamment dans l'occupation des espaces en attaque.

Giannis on the 0-4 Miami Heat:



“I said what need to be said to the media — like we all have to take a deep breath and eventually we’re going to figure it out, we cannot press the panic button…it’s only going to get worse if you start panicking man. I’ve been in this position… pic.twitter.com/VqdyVrzHMo — The HEAT Realm (@WadexFlash) 27 octobre 2026

La victoire contre Atlanta a néanmoins offert quelques motifs de satisfaction, avec 24 points et 18 rebonds pour le Grec, tandis qu'Adebayo a ajouté 24 points et 9 rebonds.

Orlando, une attaque toujours aussi peu inspirée

Le Magic (1-3) avait pourtant des raisons d'aborder cette saison avec ambition. Autour de Paolo Banchero et Franz Wagner, Orlando dispose d'un effectif capable de rivaliser physiquement avec de nombreuses équipes.

Mais les difficultés offensives restent importantes : le Magic pointe au 28e rang de la ligue dans ce domaine, tout en figurant parmi les plus mauvais au rebond (25e) et dans la gestion du ballon (26e). Des lacunes illustrées mercredi à Toronto, où les Floridiens ont encaissé une lourde défaite (129-99), avec 20 ballons perdus et un déficit de 18 rebonds.

Cette irrégularité empêche clairement le Magic de transformer son potentiel en résultats. Le retour de Banchero pourra permettre à Orlando de réhausser le niveau.

Paolo Banchero speaks with the media after today's shootaround. https://t.co/VcvwJ3P9NR pic.twitter.com/UnLcKCbFbB — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 25 octobre 2026

À l'Ouest, Denver cherche encore de l'efficacité

Candidat annoncé aux premières places de la conférence Ouest, Denver présente un bilan équilibré (2-2), mais son jeu est loin de convaincre. Les Nuggets possèdent seulement la 22e attaque de la ligue, une anomalie pour une formation construite autour de Nikola Jokic et Jamal Murray.

Le succès obtenu mercredi chez les Pels (104-91) a permis d'éviter un bilan négatif, grâce notamment aux 21 points, 13 rebonds et 10 passes du Joker, accompagné des 23 points de son meneur.

Nikola Jokić speaks again on the boos from Game 2:



"...I'm sticking to what I said...I think they are not real fans"



Full answer: pic.twitter.com/PfB4C7siXU — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 27 octobre 2026

Pour autant, Denver doit retrouver davantage de fluidité et de régularité offensives pour répondre à son statut de contender.

New Orleans, quatre défaites et une adresse extérieure catastrophique

Le début de saison est encore plus délicat pour les Pelicans, battus lors de leurs quatre premières rencontres. La formation de Louisiane souffre d'un manque flagrant d'efficacité collective.

Dernière de la ligue à 3-points et 27e aux passes décisives, NOLA peine à créer des situations favorables. Contre Denver, les Pelicans n'ont converti que 7 de leurs 30 tentatives derrière l'arc et distribué seulement 20 passes décisives.

The @PelicansNBA are back in action against the @nuggets , looking to get in the win column after a couple of days off.



Zion Williamson spoke after the teams shoot around about the team’s preparation heading into the game #pelicans #NBA #ZION pic.twitter.com/wtHqCiO7MI — Andrew Wellmann (@Andrew_Wellmann) 28 octobre 2026

Williamson a inscrit 25 points, mais son apport ne suffit pas à masquer les difficultés d'une équipe déjà distancée au classement. Heureusement pour eux, les hommes de Jamahl Mosley affronteront les Kings dans la nuit de jeudi à vendredi pour un duel de derniers à l'Ouest.