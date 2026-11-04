Quels championnats jouent le basket le plus efficace ? L'analyse de Cédric Heitz

Sans club actuellement, Cédric Heitz continue de travailler sur le basket de haut niveau. L'ancien entraîneur du Champagne Basket, passé également par la Pologne, poursuit ses observations à travers des visites dans les clubs, une veille sur les évolutions du jeu et l'utilisation de nouveaux outils de traitement de données, notamment assistés par intelligence artificielle.

Son dernier travail porte sur une question : quels sont les championnats de basket les plus efficaces offensivement ? Pour y répondre, le technicien français a comparé les statistiques collectives de 17 ligues masculines, de la Nationale 1 à la NBA, ainsi que celles de La Boulangère Wonderligue, étudiée séparément.

Actualisée au 3 novembre 2026, après les premières semaines de compétition, cette étude propose une lecture des différences de rythme, d'adresse et de maîtrise du ballon. Avec une observation centrale : les équipes qui jouent le plus vite ne sont pas nécessairement celles qui utilisent le mieux leurs possessions.

Jouer vite ne signifie pas forcément être efficace

Dans son étude, Cédric Heitz s'appuie principalement sur les points marqués par possession. Cet indicateur permet d'évaluer la production offensive indépendamment du rythme auquel évoluent les équipes.

Il retient la définition de la possession qui tient compte des rebonds offensifs. Une équipe qui manque un tir, récupère le ballon et marque ensuite n'a pas nécessairement utilisé deux possessions distinctes : son rebond offensif lui permet de prolonger la même séquence d'attaque. Cette méthode distingue le nombre de possessions du simple nombre d'attaques et permet de rapprocher des championnats aux caractéristiques différentes.

Les données ont également été corrigées pour neutraliser les prolongations dans les compétitions concernées. Les statistiques NBA ont été ramenées à 40 minutes afin de permettre une comparaison plus cohérente avec les championnats européens. Le résultat est intéressant : la vitesse de jeu ne garantit pas une meilleure efficacité offensive.

La Turquie, championnat européen le plus lent de l'étude avec environ 74 possessions par rencontre, fait pourtant partie des compétitions les plus efficaces. Même constat en Lituanie, où le rythme est particulièrement maîtrisé, mais où chaque possession est généralement bien exploitée. À l'inverse, certaines compétitions qui multiplient les possessions affichent une efficacité nettement inférieure.

L'ACB et l'EuroLeague combinent rythme et efficacité

Parmi les 16 ligues européennes masculines étudiées, l'ACB espagnole présente la meilleure efficacité offensive, devant l'EuroLeague. Les championnats turc et italien suivent de près.

La particularité du championnat espagnol est de parvenir à associer une grande vitesse de jeu à une efficacité élevée. L'ACB est également la compétition européenne qui produit le plus de points par rencontre dans l'échantillon étudié. L'EuroLeague présente un profil légèrement différent, avec un rythme plus mesuré, mais une excellente utilisation des possessions.

L'adresse extérieure constitue un élément important de cette réussite. Les championnats espagnol et turc figurent parmi les plus adroits à 3-points, tout comme l'EuroLeague. À l'échelle européenne, les écarts à 2-points sont souvent plus limités. En revanche, la réussite derrière l'arc et la capacité à conserver le ballon permettent de différencier les profils offensifs. L'étude montre ainsi que la qualité des possessions compte davantage que leur quantité.

La Betclic ELITE, cinquième championnat européen le plus efficace

Le championnat de France présente lui aussi des caractéristiques intéressantes. Avec 1,11 point inscrit par possession, la Betclic ELITE occupe la cinquième place des 16 ligues européennes étudiées, à égalité avec la Lituanie sur l'indicateur arrondi. Elle se situe au-dessus de la moyenne européenne et devance notamment le championnat allemand, la ligue adriatique et la VTB League.

Mais au-delà de ce classement, c'est surtout la manière de jouer des équipes françaises qui retient l'attention. La Betclic ELITE fait partie des championnats européens qui prennent le plus de tirs à 3-points. Près de 43 % des tentatives dans le jeu sont effectuées derrière l'arc, une proportion qui traduit l'évolution des attaques françaises ces dernières saisons.

Les équipes françaises se distinguent également par leur efficacité près du cercle et leur capacité à provoquer des lancers francs. En revanche, leur réussite à 3-points reste inférieure à celle des championnats les plus adroits. La France prend beaucoup de tirs extérieurs, sans atteindre les pourcentages de réussite espagnols ou turcs.

La Betclic ELITE se distingue aussi par son jeu collectif

L'une des données les plus intéressantes concerne les passes décisives. Avec 19 passes décisives en moyenne par équipe et par rencontre, la Betclic ELITE occupe la deuxième place parmi les 16 ligues européennes comparées, derrière l'EuroLeague.

Ce résultat apporte un éclairage complémentaire sur le basket français. Au-delà de la place importante du tir extérieur, les équipes de Betclic ELITE présentent une production collective élevée, même si le nombre de passes décisives dépend aussi des critères de comptabilisation et de la réussite des tireurs.

Le championnat français associe ainsi une forte utilisation du tir à 3-points, une bonne efficacité à 2-points et un nombre élevé de passes décisives. Les tendances observées dans l'étude prolongent des évolutions relevées par Cédric Heitz sur les cinq dernières saisons : la part des tirs extérieurs a progressé, tout comme le recours aux lancers francs. Une évolution qui accompagne les transformations du basket professionnel français.

Championnat Pts/possession 3-points Passes décisives ACB (Espagne) 1,14 36,4 % 18,3 EuroLeague 1,13 35,7 % 19,2 BSL (Turquie) 1,12 36,0 % 18,5 Betclic ELITE 1,11 34,4 % 19,0 BBL (Allemagne) 1,10 33,6 % 18,2 ELITE 2 1,07 33,5 % 18,5

La NBA joue beaucoup plus vite, sans dominer l'efficacité

La comparaison avec la NBA fait apparaître une autre particularité. Même après avoir ramené les statistiques américaines à 40 minutes, la NBA présente un rythme nettement supérieur à celui des principales compétitions européennes. Les équipes américaines utilisent environ dix possessions supplémentaires par rencontre.

Cette différence produit naturellement davantage d'occasions de marquer. Mais elle ne se traduit pas par une domination de la NBA en matière de points inscrits par possession. Sur les premières rencontres de la saison, l'efficacité offensive américaine reste inférieure à celle de plusieurs grandes compétitions européennes, dont l'ACB, l'EuroLeague et la Betclic ELITE.

Il ne s'agit évidemment pas d'un classement du niveau des joueurs ou des équipes. Les règles, les caractéristiques des défenses et les styles de jeu sont différents. Cette observation illustre surtout l'intérêt de distinguer le rythme d'une compétition de son efficacité offensive.

La Nationale 1 et La Boulangère Wonderligue, deux éclairages complémentaires

Cédric Heitz a également intégré la Nationale 1 masculine à titre de comparaison. Cette compétition ne peut toutefois pas être placée sur le même plan que les premières divisions européennes. Son niveau sportif (3e division nationale), son organisation et son nombre d'équipes sont différents.

Les données de NM1 permettent donc essentiellement d'apporter un repère supplémentaire sur les caractéristiques statistiques du basket français, sans établir de hiérarchie directe avec les premières divisions professionnelles.

La Boulangère Wonderligue figure également dans le document, mais fait l'objet d'une présentation distincte. Le championnat féminin français présente un rythme proche de celui de nombreuses ligues européennes masculines, avec environ 77 possessions par rencontre, mais une efficacité offensive plus faible : 0,90 point par possession, pour 69,3 points inscrits en moyenne.

Cette différence se retrouve notamment dans l'adresse, avec 46,4 % de réussite à 2-points et 27,8 % à 3-points. Les équipes de La Boulangère Wonderligue ont également moins recours au tir extérieur : seulement 34 % de leurs tentatives dans le jeu sont prises derrière l'arc, contre environ 40 % à 43 % dans la plupart des championnats masculins étudiés. Enfin, elles perdent en moyenne 17,2 ballons par rencontre, ce qui contribue également à limiter leur production offensive.

Ces données permettent de caractériser les spécificités du championnat féminin français, sans établir de comparaison directe entre les niveaux des compétitions féminines et masculines.

Une étude à suivre tout au long de la saison

Ces données restent celles d'un début de saison. Selon les championnats, les équipes ont disputé entre trois et neuf rencontres au moment du relevé statistique. Les moyennes sont donc encore susceptibles de varier.

L'analyse de Cédric Heitz permet néanmoins d'identifier plusieurs tendances : l'efficacité de l'ACB, la capacité de la Turquie et de la Lituanie à exploiter des possessions moins nombreuses, le rythme très élevé de la NBA ou encore la place du jeu collectif en Betclic ÉLITE.

Elle illustre également l'intérêt des outils de traitement statistique pour rapprocher des données issues de compétitions différentes, à condition de tenir compte des méthodes de calcul et des spécificités de chaque championnat.

Pour Cédric Heitz, cette démarche s'ajoute à son travail d'observation des clubs et des évolutions du jeu, qu'il poursuit en dehors des bancs de touche.

Championnat Possessions Pts/possession Passes décisives ACB (Espagne) 81,1 1,14 18,3 EuroLeague 77,0 1,13 19,2 BSL (Turquie) 74,4 1,12 18,5 LBA (Italie) 77,7 1,12 17,9 Betclic ÉLITE 77,2 1,11 19,0 LKL (Lituanie) 75,1 1,11 17,8 BBL (Allemagne) 77,3 1,10 18,2 ELITE 2 77,9 1,07 18,5 NBA (sur 40 min) 86,7 1,08 21,7

Source : étude comparative réalisée par Cédric Heitz, données arrêtées entre le 25 octobre et le 3 novembre 2026. Les statistiques des compétitions concernées ont été ramenées à 40 minutes afin de neutraliser les différences de durée et les prolongations. Les chiffres présentent les premières tendances de la saison 2026-2027.