Qui affole les compteurs en Betclic ÉLITE ? Voici les cinq joueurs qui sortent du lot !

Qui domine les statistiques de Betclic ÉLITE après cinq journées ?

Carlos Stewart, le meilleur marqueur du championnat en moins de 25 minutes

Au Mans Sarthe Basket, Carlos Stewart réalise un début de saison particulièrement productif. Avec 23,2 points de moyenne après cinq rencontres, l'Américain domine le classement des marqueurs de Betclic ÉLITE.

PROFIL JOUEUR Carlos STEWART Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 23 ans (06/05/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 23,2 #1 REB 1,8 #140 PD 2,2 #54

Sa principale particularité réside dans son rendement offensif. Stewart inscrit ses 23,2 points en seulement 24 minutes par match, avec 51,9 % de réussite aux tirs, dont 42,1 % à trois points et 94,7 % aux lancers francs.

Rapportée à 40 minutes, sa production atteint théoriquement 37,5 points. Une extrapolation statistique qui illustre son efficacité, sans préjuger de ce qu'il réaliserait avec un temps de jeu supérieur.

Son pourcentage de réussite réelle au tir (True Shooting Percentage) de 66,4 % confirme également sa capacité à associer volume de tirs et efficacité.

Cinquième au classement de Betclic ELITE et sur une série de 3 victoires de suite, Le Mans peut compter sur sa recrue estivale pour alimenter le scoring avec déjà 4 matchs sur 5 au dessus des 20 points. Le staff manceau a eu le nez fin en le recrutant.

Erick Neal, un distributeur exceptionnel malgré une adresse limitée

À Saint-Quentin, Erick Neal s'est rapidement distingué dans la création offensive. Avec 10,8 passes décisives de moyenne, soit 54 en cinq rencontres, le meneur américain occupe la première place du classement des passeurs.

PROFIL JOUEUR Erick NEAL Poste(s): Meneur Taille: 179 cm Âge: 31 ans (15/03/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 12,6 #24 REB 3,8 #59 PD 10,8 #1

Il ajoute 12,6 points, 3,8 rebonds et 1,8 interception en 28 minutes. Mais son début de saison présente un contraste marqué entre ses qualités de passeur et son efficacité offensive.

Neal ne convertit que 31,3 % de ses tirs, dont 24,2 % à trois points. Son adresse reste donc limitée malgré son importante contribution à la création.

Avec trois ballons perdus par rencontre, il affiche toutefois un ratio de 3,6 passes décisives pour une perte de balle.

Dans une équipe saint-quentinoise qui n'a remporté qu'une seule de ses cinq premières rencontres, son rendement à la passe constitue l'une des principales satisfactions individuelles.

Comme Carlos Stewart, lui aussi découvre les exigences de la première division française.

Pour trouver trace d'un joueur à plus de 10 passes de moyenne par match, il faut remonter à la saison 2023/2024 avec un certain D.J. Cooper qui tournait à 11,7 offrandes par match sous les couleurs de Roanne. Entre temps les tops passeurs étaient T.J. Shorts en 2024/2025 (7,9 passes) et Marcus Keene en 2025/2026 (6,4).

Shevon Thompson, le meilleur rebondeur avec un temps de jeu réduit

Avoir un super poste 5 ça change la vie, et ce n'est pas la JDA qui dira le contraire. Du côté de Dijon, Shevon Thompson domine les débats sous les panneaux. Le pivot jamaïcain capte 10,6 rebonds par match, dont 3,2 offensifs, en seulement 21 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Shevon THOMPSON Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 33 ans (10/06/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 13 #21 REB 10,6 #1 PD 0,2 #169

Son activité au rebond apparaît d'autant plus remarquable lorsqu'elle est rapportée à son temps de présence sur le parquet. Sur une base théorique de 40 minutes, Thompson atteindrait 19,6 rebonds.

Le pivot dijonnais apporte également 13 points par rencontre, avec 69,2 % de réussite aux tirs et une évaluation moyenne de 19,2.

Ces statistiques témoignent de son rendement dans la raquette. Thompson parvient ainsi à cumuler une production offensive efficace et une forte présence au rebond sans dépasser les 22 minutes de moyenne.

Et tout cela au sein d'une équipe qui gagne puisque le bilan de Vincent Dumestre et ses hommes est un impeccable 5 victoires en 5 matchs et une première place en haut du classement avec le même bilan comptable que les mastodontes d'EuroLeague Paris Basketball et ASVEL.

Mathéo Leray, le Français qui remplit toutes les colonnes statistiques

À Chalon-sur-Saône, Mathéo Leray se distingue par sa polyvalence. À seulement 23 ans, le meneur français affiche 11 points, 7,4 passes décisives et 5,2 rebonds par rencontre.

PROFIL JOUEUR Mathéo LERAY Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 23 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 11 #49 REB 5,2 #24 PD 7,4 #4

Meilleur passeur et meilleur rebondeur de l'Élan Chalon, l'ancien Choletais contribue dans plusieurs secteurs du jeu. Il ajoute notamment 2,2 interceptions en seulement 23 minutes de moyenne.

Sa production présente néanmoins quelques limites. Le Bourguignon perd 3,4 ballons par match et ne réussit que 14,3 % de ses tirs à trois points, sur 2,8 tentatives en moyenne. Voilà donc un vrai axe de progression pour la suite de sa carrière.

Malgré cette maladresse extérieure, son association de passes décisives, de rebonds et d'interceptions en fait l'un des joueurs français les plus polyvalents de ce début de championnat. Typiquement le genre de joueur que l'on veux dans son équipe.

Jacob Gilyard, neuf passes et trois interceptions de moyenne

Au BCM Gravelines-Dunkerque, Jacob Gilyard complète cette sélection grâce à son activité à la création et en défense.

Le meneur américain tourne à 15,4 points, 9 passes décisives et 3 interceptions par rencontre. Dès la première journée, il avait frappé fort avec huit interceptions contre Le Mans, une performance particulièrement rare dans le championnat. Il est d'ailleurs le meilleur intercepteur du championnat à l'heure actuel.

PROFIL JOUEUR Jacob GILYARD Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 28 ans (14/07/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 15,4 #11 REB 2,4 #108 PD 9 #2

Gilyard présente également un excellent rapport entre ses passes décisives et ses ballons perdus. Avec seulement deux pertes de balle par match, son ratio atteint 4,5 passes pour une balle perdue.

Son efficacité au tir demeure cependant perfectible : 36,4 % de réussite globale et 24,4 % derrière l'arc.

Avec 34 minutes de moyenne, il bénéficie du temps de jeu le plus important parmi les cinq joueurs de cette sélection. Un volume qui accompagne sa production dans plusieurs catégories statistiques. Dernier au classement avec 0 victoires en 5 matchs, le BCM compte plus que jamais sur son meneur de jeu américain pour inverser la tendance et retrouver le goût de la victoire.

Cinq profils différents, un même début de saison remarqué

Ces cinq premières journées font apparaître plusieurs manières de peser statistiquement sur une rencontre.

Carlos Stewart impressionne par son efficacité offensive en moins de 25 minutes. Erick Neal domine la distribution, tandis que Shevon Thompson se distingue par sa présence au rebond malgré un temps de jeu limité.

Mathéo Leray apporte une contribution équilibrée dans plusieurs secteurs du jeu et Jacob Gilyard combine création offensive et interceptions.

Ces moyennes reposent uniquement sur cinq rencontres. Elles ne préjugent pas de la suite de la saison, mais permettent déjà d'identifier plusieurs performances individuelles marquantes dans le championnat de Betclic ÉLITE 2026-2027 ... et les joueurs à avoir en tête pour la BeBasket Fantasy ...