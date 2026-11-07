Quimper retrouve Phillip Russell (25 points) et fait chavirer Blois !

Redoutables Béliers ! Menés d'une vingtaine de points à domicile, les Bretons ont trouvé les ressources en seconde mi-temps pour réaliser un comeback énorme face à Blois, en clôture de la 8e journée d'ELITE 2.

Une remontada qui portera le nom de Phillip Russell, le numéro 1 de Kemper qui faisait là son retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence. Et quel retour ! l'Américain termine meilleur marqueur d'une rencontre renversante.

Blois s'envole, Quimper recolle

Les Blésois semblaient pourtant en mesure d'étouffer les espoirs locaux, sous l'impulsion d'un Quinton Rose des grands soirs (26 points à 8/13 aux tirs, 4 interceptions et 29 d'évaluation). L'ADA Blois comptait jusqu'à 20 longueurs d'avance (28-48, 17') avant de regagner les vestiaires toujours très sereinement (38-55).

Mais les hommes de Philippe Da Silva ont trouvé les ressources d'agressivité nécessaires pour tout renverser au retour des vestiaires. Réduisant le retard au fil des minutes, les Bretons sont passés devant grâce au capitaine Damien Bouquet (21 points, 5 rebonds, 23 d'évaluation).

Ce à quoi Arthur Bouba (18 points) et Rose ont répondu, pour laisser les équipes dos-à-dos à 8 secondes du buzzer (96-96).

Retour gagnant pour Phillip Russell

Mais Phillip Russell n'avait pas encore dit son dernier mot. Éloigné des parquets depuis deux matchs en raison d'une blessure à la cuisse, le meneur s'en est allé inscrire le lay-up de la gagne à une seconde de la fin (98-96), crucifiant l'entreprise blésoise !

L'Américain boucle ainsi une prestation magistrale pour son retour : 25 points, 10 passes décisives, 4 rebonds et 32 d'évaluation en 32 minutes. Une victoire héroïque qui permet aux Béliers de basculer positivement au classement (5 victoires en 8 journées), tandis que Blois concède son quatrième revers de la saison.