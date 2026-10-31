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Record d'évaluation pour Lucas Dufeal, héros du Mans face à l'Elan Béarnais !

Betclic ELITE - Au terme d'un match poussé en prolongation par Gregor Hrovat, Le Mans a finalement dompté l'Élan Béarnais. Auteur d'une prestation magistrale sur tous les plans, symbolisée par son 31 d'évaluation), Lucas Dufeal a guidé le MSB vers un succès précieux.
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Record d'évaluation pour Lucas Dufeal, héros du Mans face à l'Elan Béarnais !
Lucas Dufeal a établi son nouveau record d'évaluation en professionnel face à l'Elan Béarnais
Crédit photo : Florentin Bruère
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Quarante minutes n'auront pas suffi pour départager Le Mans et le promu, l'Elan Béarnais. Alors que le MSB pensait avoir créé un léger avantage définitif dans le money-time, les hommes de Guillaume Vizade ont été envoyés en prolongation par un Gregor Hrovat toujours aussi malin, qui aurait même pu doucher les espoirs manceaux en cas de 3/3 sur la ligne de réparation.

Mais en faisant preuve de calme, le MSB a fini par prendre le meilleur sur Pau, permettant ainsi à son MVP Lucas Dufeal de savourer l'un de ses meilleurs matchs en carrière.

Le Mans 106 - 97 Pau-Lacq-Orthez · Betclic ELITE 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

Le MansPau-Lacq-Orthez
PTSLucas Dufeal 18Michael Flowers 20
REBLucas Dufeal 8Ben Middlebrooks 10
PDLucas Dufeal 6Gregor Hrovat 7

Statistiques d'équipe

Le MansPau-Lacq-Orthez
TIRS58,7 %43,8 %
3PTS10/308/29
LF22/3919/24
REB4039
RO1117

Duel au coude-à-coude au bout de la prolongation

Tout au long de la rencontre, les deux formations se sont rendues coup pour coup. Mené à la pause (40-44) face aux Béarnais de Michael Flowers (20 points) et Joshua Mballa (18 points), Le Mans a réagi au retour des vestiaires en trouvant de l'adresse extérieure.

Dans un quatrième quart-temps toujours sous tension, le MSB a même pensé tenir la victoire grâce à Jordan King (15 points, 5 passes décisives) et Carlos Stewart (14 points).

Joshua Mballa (Pau-Lacq-Orthez) - Carlos Stewart (Le Mans)

Joshua MballaCarlos Stewart
PTS1814
REB23
PD13
IN20
CO10

Mais Pau n'a jamais abdiqué. À deux secondes du terme, alors que Le Mans menait 87-85, Gregor Hrovat (17 points, 7 passes) est parvenu à obtenir trois lancers francs sur un tir lointain. Heureusement pour Antarès, le Slovène a manqué sa troisième tentative, envoyant le match en prolongation.

Durant ces cinq minutes supplémentaires, le MSB a su garder la tête froide. Profitant rapidement de l'exclusion de Hrovat pour 5 fautes, les Sarthois ont appuyé et fait plier le promu. Carlos Stewart est même venu conclure l'œuvre collective au buzzer, pour un succès probant 106 à 97.

Chef-d'œuvre de Lucas Dufeal

Mais un homme a illuminé la soirée mancelle : Lucas Dufeal. Titulaire dans la raquette manceau dépourvue de Wilfried Yeguete, l'intérieur de 23 ans a livré une démonstration d'efficacité et d'abattage défensif.

Le Mans 106 - 97 Pau-Lacq-Orthez · Betclic ELITE · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
Le MansNathan Kuta200
Swann Penda832
Léopold Delaunay1035
Lucas Dufeal1886
Bastien Grasshoff611
Madiba Diaby-Cisse000
Melvin Ajinça1010
Jordan King1505
Carlos Stewart1433
Moses Wood1112
TaShawn Thomas251
Ugo Doumbia1032
Pau-Lacq-OrthezFabio Milanese1732
Ben Middlebrooks5103
Joshua Mballa1821
Justin Briggs430
Jayvon Maughmer020
Thomas Cornely662
Michael Flowers2022
Gregor Hrovat1737
Gide Noël523
Bastien Pinault511
Heyrold Assira011

En 33 minutes, le Martiniquais enregistre 18 points à 9/10 aux tirs, 8 rebonds, 6 passes décisives et surtout 6 contres (son record en carrière en Betclic ELITE). Omniprésent, il s'offre une évaluation gargantuesque de 31.

Il s'agit tout simplement de son record d'évaluation en en Betclic ELITE, pulvérisant sa précédente référence dans l'élite qui s'élevait à 20 (face à Nancy). Avec cette ligne de statistiques monstrueuse, Lucas Dufeal commence même à tutoyer son record absolu en carrière, les 40 d'évaluation qu'il avait signés chez les Espoirs de Cholet face aux Mets 92 le 12 mai 2023 (avec 30 points, 12 rebonds et 3 passes).

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De quoi confirmer tout le potentiel d'un joueur qui franchit un nouveau cap cette saison sous la houlette de Guillaume Vizade. Et donner de l'air au MSB, battu en EuroCup la semaines passée, mais qui enchaîne en championnat.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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