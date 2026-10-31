Quarante minutes n'auront pas suffi pour départager Le Mans et le promu, l'Elan Béarnais. Alors que le MSB pensait avoir créé un léger avantage définitif dans le money-time, les hommes de Guillaume Vizade ont été envoyés en prolongation par un Gregor Hrovat toujours aussi malin, qui aurait même pu doucher les espoirs manceaux en cas de 3/3 sur la ligne de réparation.

Mais en faisant preuve de calme, le MSB a fini par prendre le meilleur sur Pau, permettant ainsi à son MVP Lucas Dufeal de savourer l'un de ses meilleurs matchs en carrière.

Duel au coude-à-coude au bout de la prolongation

Tout au long de la rencontre, les deux formations se sont rendues coup pour coup. Mené à la pause (40-44) face aux Béarnais de Michael Flowers (20 points) et Joshua Mballa (18 points), Le Mans a réagi au retour des vestiaires en trouvant de l'adresse extérieure.

Dans un quatrième quart-temps toujours sous tension, le MSB a même pensé tenir la victoire grâce à Jordan King (15 points, 5 passes décisives) et Carlos Stewart (14 points).

Joshua Mballa (Pau-Lacq-Orthez) - Carlos Stewart (Le Mans) Comparaison statistique entre deux joueurs Joshua Mballa Carlos Stewart PTS 18 14 REB 2 3 PD 1 3 IN 2 0 CO 1 0

Mais Pau n'a jamais abdiqué. À deux secondes du terme, alors que Le Mans menait 87-85, Gregor Hrovat (17 points, 7 passes) est parvenu à obtenir trois lancers francs sur un tir lointain. Heureusement pour Antarès, le Slovène a manqué sa troisième tentative, envoyant le match en prolongation.

Durant ces cinq minutes supplémentaires, le MSB a su garder la tête froide. Profitant rapidement de l'exclusion de Hrovat pour 5 fautes, les Sarthois ont appuyé et fait plier le promu. Carlos Stewart est même venu conclure l'œuvre collective au buzzer, pour un succès probant 106 à 97.

Chef-d'œuvre de Lucas Dufeal

Mais un homme a illuminé la soirée mancelle : Lucas Dufeal. Titulaire dans la raquette manceau dépourvue de Wilfried Yeguete, l'intérieur de 23 ans a livré une démonstration d'efficacité et d'abattage défensif.

Le Mans 106 - 97 Pau-Lacq-Orthez · Betclic ELITE · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Le Mans Nathan Kuta 2 0 0 Swann Penda 8 3 2 Léopold Delaunay 10 3 5 Lucas Dufeal 18 8 6 Bastien Grasshoff 6 1 1 Madiba Diaby-Cisse 0 0 0 Melvin Ajinça 10 1 0 Jordan King 15 0 5 Carlos Stewart 14 3 3 Moses Wood 11 1 2 TaShawn Thomas 2 5 1 Ugo Doumbia 10 3 2 Pau-Lacq-Orthez Fabio Milanese 17 3 2 Ben Middlebrooks 5 10 3 Joshua Mballa 18 2 1 Justin Briggs 4 3 0 Jayvon Maughmer 0 2 0 Thomas Cornely 6 6 2 Michael Flowers 20 2 2 Gregor Hrovat 17 3 7 Gide Noël 5 2 3 Bastien Pinault 5 1 1 Heyrold Assira 0 1 1

En 33 minutes, le Martiniquais enregistre 18 points à 9/10 aux tirs, 8 rebonds, 6 passes décisives et surtout 6 contres (son record en carrière en Betclic ELITE). Omniprésent, il s'offre une évaluation gargantuesque de 31.

Il s'agit tout simplement de son record d'évaluation en en Betclic ELITE, pulvérisant sa précédente référence dans l'élite qui s'élevait à 20 (face à Nancy). Avec cette ligne de statistiques monstrueuse, Lucas Dufeal commence même à tutoyer son record absolu en carrière, les 40 d'évaluation qu'il avait signés chez les Espoirs de Cholet face aux Mets 92 le 12 mai 2023 (avec 30 points, 12 rebonds et 3 passes).

De quoi confirmer tout le potentiel d'un joueur qui franchit un nouveau cap cette saison sous la houlette de Guillaume Vizade. Et donner de l'air au MSB, battu en EuroCup la semaines passée, mais qui enchaîne en championnat.