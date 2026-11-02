Hambourg n’a plus connu la victoire depuis la 2e journée et un succès après prolongation face à Chemnitz, le 25 septembre. Ce dimanche 1er novembre, les Hamburg Towers ont encore subi la loi de leurs adversaires, le Syntainics MBC, à domicile (89-109). Dans une rencontre compliquée pour les locaux, Mathys Kangudia a toutefois tiré son épingle du jeu en signant sa meilleure performance statistique de la saison en Bundesliga.

L’ancien arrière de Nantes a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 22 points à 8/12 aux tirs, dont 3/6 derrière l'arc (ainsi que 3/6 aux lancers francs) et 3 passes décisives pour 17 d’évaluation en 24 minutes. Son meilleur total offensif de la saison en championnat allemand. Une éclaircie individuelle dans une soirée particulièrement sombre pour les Towers.

Veolia Towers Hamburg 89 - 109 Syntainics MBC · EasyCredit BBL · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Veolia Towers Hamburg Nicolas Pavrette 7 7 2 Mathys Kangudia 22 0 3 Noah Micah Thomasson 5 1 0 Osaro Rich 2 1 2 Zakai Zeigler 7 1 9 Trey Wade 9 5 0 Nelson Martin 0 0 0 Jamil Muttilib 2 1 1 Martin Breunig 12 5 0 Sid-Marlon Theis 2 0 0 Emil Marshall 0 0 0 Kenneth Ogbe 21 3 0 Syntainics MBC Gabriel de Oliveira 0 0 0 DeLonnie Hunt 12 1 9 Vuk Radojicic 6 3 3 Kresimir Nikic 0 0 0 Kostja Mushidi 11 2 4 Anthony Gaines 15 7 1 Borisa Simanic 8 5 2 Spencer Reaves 25 3 3 Collin Welp 10 3 1 Jure Planinic 22 11 2

0 rebond au troisième quart-temps !

Car les Hambourgeois ont progressivement perdu pied face à une formation en pleine confiance. Après une première mi-temps relativement disputée (49-54), les visiteurs ont accéléré au retour des vestiaires. Un terrible passage qui leur a permis de prendre 18 longueurs d'avance (55-73, 26e), avant de définitivement prendre le large.

Le troisième quart-temps a notamment symbolisé les difficultés des locaux : les Towers n'ont capté aucun rebond sur les dix minutes de la période ! Au total, le MBC a largement dominé ce secteur : 37 rebonds à 26 dont 7 pour l’autre Français d’Hambourg Nicolas Pavrette, qui a ajouté 7 points.

Veolia Towers Hamburg 89 - 109 Syntainics MBC · EasyCredit BBL · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Veolia Towers Hamburg Nicolas Pavrette 7 7 2 Mathys Kangudia 22 0 3 Noah Micah Thomasson 5 1 0 Osaro Rich 2 1 2 Zakai Zeigler 7 1 9 Trey Wade 9 5 0 Nelson Martin 0 0 0 Jamil Muttilib 2 1 1 Martin Breunig 12 5 0 Sid-Marlon Theis 2 0 0 Emil Marshall 0 0 0 Kenneth Ogbe 21 3 0 Syntainics MBC Gabriel de Oliveira 0 0 0 DeLonnie Hunt 12 1 9 Vuk Radojicic 6 3 3 Kresimir Nikic 0 0 0 Kostja Mushidi 11 2 4 Anthony Gaines 15 7 1 Borisa Simanic 8 5 2 Spencer Reaves 25 3 3 Collin Welp 10 3 1 Jure Planinic 22 11 2

En face, Jure Planinic a particulièrement brillé avec un double-double à 22 points et 11 rebonds, tandis que Spencer Reaves a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 25 unités.

Cinquième défaite consécutive en championnat pour Hambourg

Cette nouvelle déconvenue confirme les difficultés traversées par les Towers. Les Allemands enchaînent une cinquième défaite de rang en Bundesliga et occupent désormais la dernière place du classement.

Leur situation s'est encore compliquée avec les blessures de Noah Thomasson et de l’ancien Nanterrien Zakai Zeigler en cours de rencontre, alors que David Muenkat était déjà indisponible en raison d'une blessure musculaire à la cuisse.

« Il faut accepter notre défaite face à un adversaire plus fort »

Après la rencontre, le coach Benka Barloschky n'a pas cherché à masquer la supériorité de l'adversaire : « Il faut accepter notre défaite face à un adversaire plus fort aujourd'hui. C'est un fait. Nous avons démarré en trombe, débordant d'énergie. Après ce bon départ, nous avons commis quelques erreurs défensives, laissant les tireurs de MBC trouver leur rythme, et nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre notre plan, à savoir les contraindre à prendre des tirs difficiles. Ils ont eu plus d'occasions faciles, et l'équipe a le potentiel pour en profiter. Au fil du match, on sentait la volonté et la combativité. Mais quand Zakai et Noah sont absents, et que David l'est déjà, on finit par manquer d'armes pour revenir face à un adversaire de ce calibre. »

De son côté, Mathys Kangudia a regretté l'adresse extérieure adverse, malgré les efforts défensifs de son équipe, également en conférence de presse : « On savait que MBC avait une bonne adresse, alors on a essayé de leur mettre beaucoup de pression. Et pourtant, ils ont quand même marqué. Forcément, ça leur donne confiance. Pour nous, par contre, ça fait vraiment mal, surtout qu’on a bien défendu pendant longtemps. »

Le Français et ses coéquipiers devront rapidement trouver des solutions pour enrayer cette spirale négative. Ils retrouveront la compétition le 9 novembre, avec un déplacement particulièrement important sur le parquet de Jena (2-5), dans un duel entre équipes en difficulté.