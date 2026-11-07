Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Retour retardé pour Miralem Halilovic à Cholet, aussi privé de son pigiste !

Betclic ELITE - Alors qu'il pensait célébrer le retour de son capitaine ce samedi face à Dijon, Cholet Basket déchante. Victime d'une rechute musculaire, le Bosnien contraint son club à revoir ses plans pour affronter la JDA... Sans son pigiste médical Johnathan Williams non plus !
|
Résumé
Écouter
Retour retardé pour Miralem Halilovic à Cholet, aussi privé de son pigiste !
Miralem Halilovic devra encore patienter avant de retrouver les parquets avec Cholet...
Crédit photo : FIBA
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

La poisse s'acharne sur Cholet Basket ! Ce qui devait être une soirée plutôt festive, de retrouvailles du moins, pour la réception de la JDA Dijon à la Meilleraie ; s'est transformé en un véritable casse-tête pour le club des Mauges.

Alors que CB se réservait le droit de réjouir ses supporters avec la disponibilité retrouvée de son pivot et capitaine Miralem Halilovic, un nouveau pépin physique est venu tout contrecarrer à la veille de la rencontre.

Tout partait pourtant d'une excellente nouvelle. Remis de sa fracture au doigt subie début octobre juste après le succès en Basketball Champions League face à l'Hapoël Holon, Miralem Halilovic venait de purger un mois d'absence. Pour faire face à cette indisponibilité, la direction choletaise s'était attachée les services du pigiste médical, Johnathan Williams.

LIRE AUSSI

Le doigt du capitaine étant désormais guéri, le club indique dans son communiqué avoir enclenché des démarches réglementaires. A savoir qualifier à nouveau le Bosnien auprès de la LNB, pour le match de ce samedi contre Dijon, et de facto la disqualification de Johnathan Williams pour cette 7e journée de Betclic ÉLITE. Mais le sort s'est acharné sur les Maugeois !

A la veille de la rencontre, Halilovic a été touché aux ischios-jambiers, et voit son retour avorté dans la dernière ligne droite ! Pire encore, il pourrait de nouveau être indisponible, pour une durée encore indéterminée par la communiqué.

Le piège réglementaire s'est alors refermé sur le club : Williams étant disqualifié et Halilovic à l'infirmerie, l'entraîneur Fabrice Lefrançois devra composer sans l'un ni l'autre face à la JDA !

Johnathan Williams disponible en BCL

Dans ce double coup du sort, l'unique éclaircie vient de la scène européenne. Le règlement de la Champions League autorisant l'inscription du pigiste et du titulaire, Johnathan Williams demeure qualifié en BCL et sera disponible pour affronter Subotica, mardi 10 novembre.

Mais ce samedi soir en championnat, le coach choletais devra s'en remettre au seul Lynn Kidd comme spécialiste du poste 5 dans la raquette…

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Cholet
Cholet
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Retour retardé pour Miralem Halilovic à Cholet, aussi privé de son pigiste !