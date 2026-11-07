Retour retardé pour Miralem Halilovic à Cholet, aussi privé de son pigiste !

La poisse s'acharne sur Cholet Basket ! Ce qui devait être une soirée plutôt festive, de retrouvailles du moins, pour la réception de la JDA Dijon à la Meilleraie ; s'est transformé en un véritable casse-tête pour le club des Mauges.

Alors que CB se réservait le droit de réjouir ses supporters avec la disponibilité retrouvée de son pivot et capitaine Miralem Halilovic, un nouveau pépin physique est venu tout contrecarrer à la veille de la rencontre.

🗣 Communiqué Officiel !



Remis de sa fracture au doigt, Miralem était à nouveau opérationnel pour s’entraîner et jouer cette semaine. Le staff a donc pris la décision dans la semaine de le qualifier auprès de la LNB pour le match d’aujourd’hui et donc par conséquent, de rendre… pic.twitter.com/copaqIfQL1 — Cholet Basket (@CB_officiel) 7 novembre 2026

Tout partait pourtant d'une excellente nouvelle. Remis de sa fracture au doigt subie début octobre juste après le succès en Basketball Champions League face à l'Hapoël Holon, Miralem Halilovic venait de purger un mois d'absence. Pour faire face à cette indisponibilité, la direction choletaise s'était attachée les services du pigiste médical, Johnathan Williams.

Le doigt du capitaine étant désormais guéri, le club indique dans son communiqué avoir enclenché des démarches réglementaires. A savoir qualifier à nouveau le Bosnien auprès de la LNB, pour le match de ce samedi contre Dijon, et de facto la disqualification de Johnathan Williams pour cette 7e journée de Betclic ÉLITE. Mais le sort s'est acharné sur les Maugeois !

A la veille de la rencontre, Halilovic a été touché aux ischios-jambiers, et voit son retour avorté dans la dernière ligne droite ! Pire encore, il pourrait de nouveau être indisponible, pour une durée encore indéterminée par la communiqué.

Le piège réglementaire s'est alors refermé sur le club : Williams étant disqualifié et Halilovic à l'infirmerie, l'entraîneur Fabrice Lefrançois devra composer sans l'un ni l'autre face à la JDA !

Johnathan Williams disponible en BCL

Dans ce double coup du sort, l'unique éclaircie vient de la scène européenne. Le règlement de la Champions League autorisant l'inscription du pigiste et du titulaire, Johnathan Williams demeure qualifié en BCL et sera disponible pour affronter Subotica, mardi 10 novembre.

Mais ce samedi soir en championnat, le coach choletais devra s'en remettre au seul Lynn Kidd comme spécialiste du poste 5 dans la raquette…