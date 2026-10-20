Rivaux sur le parquet, solidaires dans l'épreuve : le beau geste de l'Élan Béarnais envers Limoges

Rivaux historiques du basketball français, Pau-Lacq-Orthez et le Limoges CSP entretiennent une opposition qui dépasse le simple cadre sportif. Mais à l'occasion de leur 115e confrontation, programmée le dimanche 25 octobre au Palais des Sports de Pau, le club béarnais et la ville d'Orthez ont souhaité témoigner leur soutien à Limoges.

Une rivalité historique mise de côté pour une cause commune

Cette initiative est intervenue suite à l'incendie qui a ravagé l'hôtel de ville de Limoges, samedi 17 octobre, dans un contexte de violences survenues après une manifestation.

La ville d’Orthez est partenaire de la rencontre entre les deux formations. Une partie des recettes de ce partenariat, représentant quelques milliers d’euros, est destinée à être reversée à la mairie de Limoges en signe de solidarité.

Guillaume Berbinau : « Le sport peut élever le niveau »

Le président de l'Élan Béarnais, Guillaume Berbinau, a expliqué les raisons de cette démarche symbolique, qui dépasse la rivalité historique entre les deux institutions du basket français.

« Quand on est rivaux comme on l'a été, comme on l'est toujours et comme on s'apprête à l'être de nouveau, on est unis par quelque chose d'assez unique et quand il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, quelque part, je pense que c'est normal d'exprimer une forme de solidarité », a-t-il déclaré auprès d'ICI.

Le dirigeant béarnais a néanmoins tenu à rappeler que cette initiative ne remettait aucunement en cause l'intensité de la rivalité sportive.

Une prise de position qui illustre la volonté du club béarnais de distinguer la rivalité sportive de la solidarité entre les deux villes. Pour ce 115e Clasico, l'opposition entre Pau et Limoges devait ainsi s'accompagner d'un joli geste dépassant les limites du parquet.

Au classement Pau est onzième et Limoges dixième avec le même bilan comptable de une victoire en quatre matchs.