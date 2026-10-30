Rodrigue Beaubois de retour au Mans : "Il reste tant qu'il veut"

Rodrigue Beaubois (1,88 m, 38 ans) est de retour au Mans. Pas pour y signer un contrat, du moins pour le moment, mais pour s'entraîner avec l'effectif de Guillaume Vizade. Selon le Maine Libre, l'ancien international français a participé aux séances du MSB ces jeudi 29 et vendredi 30 octobre, après avoir assisté mercredi soir à la défaite des Manceaux contre l'Hapoël Jérusalem (83-90) en EuroCup.

Sans club depuis son départ de l'Anadolu Efes Istanbul à l'issue de la saison 2025-2026, le Guadeloupéen cherche toujours un nouveau point de chute. Onze ans après son passage dans la Sarthe, lors de la saison 2014-2015, il a donc retrouvé une salle et un environnement qu'il connaît bien.

Guillaume Vizade ravi de pouvoir compter sur Rodrigue Beaubois

Pour Guillaume Vizade, la présence d'un joueur de cette expérience constitue une opportunité, aussi bien pour Beaubois que pour son groupe. L'entraîneur manceau a expliqué au Maine Libre que l'ancien joueur des Dallas Mavericks pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait.

« Il reste tant qu'il veut, tant qu'il ne trouve pas ce qui lui convient, ça lui permet de se maintenir en rythme et en forme », a indiqué le technicien.

Avec l'enchaînement des rencontres de Betclic ELITE et d'EuroCup, le MSB apprécie également de disposer d'un joueur supplémentaire à l'entraînement, capable d'apporter de l'intensité sans accroître la charge de travail des autres éléments de l'effectif.

« Avoir un joueur de sa qualité, ça fait aussi élever le niveau et puis ça concentre aussi tout le monde […] c'est toujours intéressant. Et puis lui a une énorme expérience donc il la partage aussi avec les jeunes, ça, c'est aussi une bonne plus-value », a poursuivi Guillaume Vizade.

Une présence bienvenue avant la réception de Pau-Lacq-Orthez, programmée ce samedi 31 octobre à 18 heures, pour la sixième journée de Betclic ELITE.

Après Rennes, Beaubois poursuit sa préparation au Mans

Le Mans n'est pas le premier club français à accueillir Rodrigue Beaubois depuis son départ de Turquie. Une quinzaine de jours auparavant, l'arrière avait déjà été aperçu en Bretagne, où il s'était notamment entraîné avec l'Union Rennes Basket, pensionnaire de Nationale 1, ainsi qu'à la salle Rebirth de Cesson-Sévigné.

Ces différentes séances lui permettent de rester en condition dans l'attente d'une nouvelle opportunité professionnelle.

Après huit saisons à l'Anadolu Efes Istanbul, où il a notamment remporté deux titres d'EuroLeague en 2021 et 2022, Beaubois se retrouve libre sur le marché. Champion NBA en 2011 avec Dallas, il possède un palmarès rare parmi les basketteurs français.

Un retour en Betclic ELITE toujours possible ?

Cet été, Cholet Basket avait notamment exploré la possibilité de faire revenir son ancien joueur. Le club des Mauges avait sondé Rodrigue Beaubois, mais il restait loin de ses possibilités budgétaires.

Son départ de l'Anadolu Efes avait également suscité des réactions. Son ancien entraîneur Erman Kunter avait notamment pris sa défense, critiquant la manière dont le club turc avait traité le joueur.