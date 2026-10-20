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Roman Domon se régale : 30 points en présaison avec Murray State !

Roman Domon a inscrit 30 points lors de la large victoire de Murray State contre Incarnate Word (93-66), samedi 17 octobre, en match de présaison NCAA à San Antonio. L'ancien joueur de Gravelines-Dunkerque a dominé les débats, tandis que trois autres Français ont participé à cette rencontre.
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Roman Domon se régale : 30 points en présaison avec Murray State !
Roman Domon veut exploser en NCAA cette saison
Crédit photo : Murray State Men's Basketball
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Roman Domon s'est offert un joli carton offensif avant le début de la saison NCAA 2026-2027. L'ancien ailier du BCM Gravelines-Dunkerque a inscrit 30 points lors du succès de Murray State contre Incarnate Word (93-66), dans une rencontre de préparation disputée à huis clos au Convocation Center de l'UTSA, à San Antonio, samedi 17 octobre. Une prestation particulièrement efficace face à une formation universitaire moins réputée, qui permet aux Racers de signer une deuxième victoire en autant de matches de présaison.

Roman Domon inscrit 30 points en seulement 27 minutes

Titulaire au poste d'ailier, Roman Domon a largement dominé cette rencontre sur le plan offensif. En 27 minutes, le Français a compilé 30 points à 10/14 aux tirs, dont 2/5 à 3-points et 8/9 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 3 rebonds, 1 passe décisive et 5 interceptions. Il a terminé avec un différentiel de +23, le meilleur de son équipe.

Domon a ainsi inscrit près d'un tiers des points de Murray State, qui menait déjà 40-32 à la pause avant de creuser l'écart dans le deuxième acte (53-34). Les Racers ont terminé la rencontre à 50 % de réussite aux tirs, avec 21 points inscrits après des ballons perdus adverses.

Déjà vainqueur à Wichita State lors de sa première sortie de préparation, Murray State confirme son efficacité offensive avec une deuxième rencontre consécutive à 93 points.

Quatre Français sur le parquet, Boulefaa se distingue également

Roman Domon n'était pas le seul Français à participer à cette rencontre. Talis Soulhac figurait lui aussi dans le cinq de départ des Racers. Le meneur a disputé 17 minutes pour 2 points à 0/2 aux tirs, 2 rebonds et 1 passe décisive.

En sortie de banc, Mathis Courbon a connu une soirée compliquée sur le plan offensif. Utilisé pendant 21 minutes, il n'a pas réussi à trouver la cible (0/5 aux tirs, dont 0/4 à 3-points). Il a néanmoins ajouté 1 passe décisive et 1 interception.

Le quatrième Français de l'effectif, Jonas Boulefaa, a en revanche profité de son temps de jeu réduit pour se montrer. En seulement 9 minutes et 16 secondes, il a inscrit 10 points à 4/6 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, avec également 4 rebonds et 1 interception. Une prestation encourageante pour le joueur dont l'éligibilité auprès de la NCAA était encore en attente de validation quelques jours auparavant.

Joueur

Minutes

Points

Tirs

3-points

Rebonds

Passes

Interceptions

Roman Domon

27'20

30

10/14

2/5

3

1

5

Talis Soulhac

17'24

2

0/2

0/2

2

1

0

Mathis Courbon

21'05

0

0/5

0/4

0

1

1

Jonas Boulefaa

9'16

10

4/6

2/4

4

0

1

Encore un match de préparation avant la reprise de la NCAA

Murray State doit désormais conclure sa préparation sur le parquet de Florida International, ce jeudi 22 octobre. Les Racers entameront ensuite leur saison régulière hors conférence le lundi 2 novembre contre Tennessee State, à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.

Pour Roman Domon et ses trois compatriotes, cette dernière répétition permettra de poursuivre leur intégration avant le début des rencontres officielles.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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