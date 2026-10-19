Romane Bernies : rupture des ligaments croisés, saison terminée pour la capitaine du BLMA

Le BLMA vient de perdre sa capitaine pour le reste de la saison. Touchée au genou gauche dimanche 18 octobre, lors du déplacement à Charleville-Mézières face aux Flammes Carolo, Romane Bernies (1,70 m, 33 ans) souffre d'une rupture des ligaments croisés. Les examens réalisés à son retour à Montpellier ont confirmé la gravité de sa blessure. Le club héraultais a officialisé ce lundi 19 octobre son forfait pour l'ensemble de la saison 2026-2027 et annoncé rechercher un joker médical.

Pour Lattes-Montpellier, c'est bien davantage que la perte d'une meneuse titulaire. Vice-championne olympique à Paris en 2024, puis finaliste de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France, Romane Bernies était la seule joueuse de la sélection tricolore vice-championne du monde à évoluer cette saison en La Boulangère Wonderligue. Elle est surtout l'âme des Gazelles, dont elle porte les couleurs depuis près de dix ans.

PROFIL JOUEUR Romane BERNIÈS Poste(s): Meneur Taille: 170 cm Âge: 33 ans (27/06/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,4 #87 REB 2,4 #74 PD 3,6 #18

Romane Bernies et le BLMA, une histoire d'amour débutée en 2017

Arrivée à Lattes-Montpellier en 2017 après deux saisons à Angers, Romane Bernies s'est progressivement imposée comme l'un des visages du club. Passée auparavant par Bourges, où elle avait débuté sa carrière professionnelle, la meneuse originaire du Lot-et-Garonne a trouvé dans l'Hérault un environnement lui permettant de s'affirmer, jusqu'à devenir capitaine et internationale française.

Son histoire avec le BLMA n'a connu qu'une courte interruption. Partie à l'Arka Gdynia, en Pologne, à l'été 2021, elle était revenue dès janvier 2022. Depuis, elle n'a plus quitté les Gazelles. À l'été 2024, elle avait même signé une prolongation de trois saisons, jusqu'en 2027, confirmant son attachement à Montpellier.

Au printemps 2025, après huit saisons au club, elle comptabilisait déjà 282 rencontres, 2 062 points et 1 185 passes décisives sous le maillot lattois, toutes compétitions confondues. Elle était alors la deuxième joueuse la plus capée de l'histoire du BLMA, derrière Gaëlle Skrela, ainsi que sa deuxième meilleure passeuse et sa troisième meilleure marqueuse.

Mais son importance dépasse largement les statistiques. Capitaine exigeante, meneuse particulièrement active en défense, Bernies est aussi celle qui organise le jeu, communique constamment avec ses partenaires et veille à la cohésion du vestiaire.

En septembre 2025, dans un entretien publié sur le site institutionnel de la métropole de Montpellier, elle expliquait son attachement au club :

« Je me sens bien ici, c'est ma 9e saison avec le BLMA. J'ai trouvé une deuxième maison. C'est comme ça que je performe. J'aurais pu aller chercher plus d'argent, mais ce n'est pas ma philosophie. »

Une vice-championne du monde qui venait de retrouver Montpellier

Cette blessure intervient quelques semaines seulement après un nouvel accomplissement international. Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Romane Bernies a participé à la Coupe du monde 2026, conclue par une nouvelle médaille d'argent pour les Bleues.

De retour dans l'Hérault, elle avait retrouvé un BLMA largement remanié durant l'intersaison, désormais entraîné par David Gautier, également membre du staff de l'équipe de France féminine.

Sa présence devait constituer l'un des principaux points de repère de ce nouvel effectif. Au-delà de son expérience internationale, Bernies connaissait parfaitement le club, son fonctionnement et ses exigences.

Son absence oblige désormais le staff à revoir son organisation sur les lignes arrière, mais aussi à redistribuer les responsabilités au sein d'un groupe qui perd sa capitaine dès le mois d'octobre.

Le BLMA recherche un joker médical

Dans son communiqué, le club a assuré sa capitaine de son soutien pendant sa convalescence :

« Le BLMA apporte tout son amour et son soutien à Romane dans cette étape difficile. Notre capitaine pourra compter sur le club, le staff et ses coéquipières pour être accompagnée tout au long de sa convalescence et de sa rééducation. »

La direction a également confirmé avoir engagé des recherches pour recruter une joueuse en qualité de joker médical. Ce qui ne sera pas simple même si le BLMA ne compte encore que trois étrangères, les Américaines Stella Johnson et Samantha Breen, ainsi que l'Allemande Laura Zolper.

Le BLMA avait déjà dû composer avec une absence de Bernies en janvier 2026, après une fracture d'une côte. Le club avait alors recruté Kyra Lambert pour la remplacer temporairement, avant de prolonger son engagement jusqu'à la fin de la saison.

Cette fois, l'indisponibilité sera beaucoup plus longue. Alors que sa dixième saison sous les couleurs de Lattes-Montpellier venait de débuter, Romane Bernies doit désormais se consacrer à sa rééducation. Son contrat courant jusqu'en 2027, la question de son avenir au BLMA se posera également dans les prochains mois.