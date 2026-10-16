Rouen réagit vite et signe déjà un pigiste médical après l'AVC de Vincent Vent

L'inquiétude a gagné les rangs du Rouen Métropole Basket en début de semaine. Victime d’un AVC juste avant une séance d’entraînement lundi, Vincent Vent a été pris en charge et hospitalisé très rapidement grâce à la réactivité immédiate du kiné Hugo Marie et du staff. Le joueur de 28 ans a pu regagner son domicile après deux jours d'hospitalisation et ne présente pas de séquelles apparentes à ce stade. Cependant, son indisponibilité reste indéterminée dans l'attente d'examens médicaux complémentaires.

Le choc passé, le club normand devait réagir vite pour pallier cette absence sur le plan sportif. Face à cette situation imprévue, le RMB a rapidement engagé Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 30 ans) en pigiste médical. L'ailier-fort entame 10e saison chez les professionnels. Son parcours s'est surtout construit en deuxième division, notamment à Blois (champion de Pro B en 2018, plus de 8 points, 4 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en 2024/25), mais aussi Lille, Aix-Maurienne ou Saint-Chamond la saison passée, où il avait déjà effectué une pige médicale.

Un profil polyvalent taillé pour le système Choulet

Au-delà de son expérience en ÉLITE 2, l'intérieur de 30 ans connaît le très haut niveau après de courts passages par la Betclic Élite avec Strasbourg puis Blois. Son profil colle aux exigences de l'entraîneur normand Jean-Denys Choulet : « C’est un joueur que je connais, car je l’ai déjà croisé plusieurs fois en Betclic Élite. Il m’avait marqué par sa capacité à s’écarter et à tirer à trois points. »

Hieu-Courtois cumule en effet plus de 40% à 3-points sur ses cinq dernières saisons. "JDC" insiste sur la plus-value tactique du joueur dans le jeu moderne : « Dans le basket moderne, c’est très intéressant pour un poste 4. C’est un joueur qui a un bon QI basket et qui pourra nous aider dans ce registre. »

Cette signature express vient apporter de la sérénité dans un contexte délicat. Jean-Denys Choulet souligne l'état d'esprit de sa nouvelle recrue : « Thomas a montré une vraie volonté de nous rejoindre et de s’impliquer dans le projet. »

Son adaptation rapide sera décisive pour que l'équipe rouennaise (17e) maintienne cette dynamique qui lui a permis d'obtenir sa première victoire de la saison, la semaine dernière contre Blois. Hieu-Courtois ne sera évidemment pas disponible pour le match de Nantes ce vendredi 16 octobre.