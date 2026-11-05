Rudy Gobert et Minnesota font tomber Houston malgré l'absence d'Anthony Edwards

Les Wolves ont remporté leur deuxième victoire consécutive en s'imposant à Houston (107-117), dans la nuit de mercredi à jeudi. Face à des Rockets qui n'avaient perdu qu'une seule de leurs huit premières rencontres, l'équipe de Rudy Gobert a trouvé les ressources pour faire la différence en fin de match, malgré l'absence prolongée d'Anthony Edwards, opéré du genou droit.

Avec désormais six victoires en neuf rencontres, Minnesota confirme son redressement après avoir perdu trois de ses quatre premiers matchs sans son meilleur marqueur. Houston, qui restait sur une victoire contre Boston, concède de son côté sa deuxième défaite de la saison.

Rudy Gobert solide dans la raquette

Avec 32 minutes de temps de jeu, Rudy Gobert a terminé avec 8 points à 3/7 aux tirs, 11 rebonds, 2 passes décisives et surtout 4 contres. Le pivot français a également capté 6 rebonds offensifs, contribuant à offrir des possessions supplémentaires précieuses.

Son activité défensive a accompagné la bonne prestation collective des Timberwolves, qui ont limité Houston à 42,7 % de réussite aux tirs. Le groupe de Finch a également provoqué 18 pertes de balle adverses, converties en 33 points. De son côté Joan Beringer s'est offert une prestation convaincante avec 13 minutes de temps de jeu (4 points, 7 rebonds, 1 contre).

LaMelo was so hyped for Gobert 😂 pic.twitter.com/k8Qa8AHgqQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 5 novembre 2026

Dans une rencontre particulièrement disputée, marquée par 26 changements de leader, les Wolves ont longtemps dû répondre aux initiatives des Texans. Les deux équipes étaient encore à égalité à la mi-temps (57-57), avant que Houston ne prenne une courte avance à l'issue du troisième quart-temps (84-82).

Ball et Jonathan Kuminga décisifs dans le dernier quart

Menés de deux points au milieu de la dernière période, les Timberwolves ont repris les commandes grâce à LaMelo Ball. Le meneur a inscrit 12 de ses 20 points dans le quatrième quart-temps, dont 7 lors d'une séquence de 10-2 permettant à Minnesota de passer devant (104-98).

LAMELO BALL was PERFECT from the floor in the 4Q!



🐺 12 PTS

🐺 4/4 FGM

🐺 8 MIN



He finished the game with 20 PTS as the @Timberwolves secure the victory in Houston! pic.twitter.com/K1HBnnWDdC — NBA (@NBA) 5 novembre 2026

Houston est revenu à deux longueurs (104-102), mais Jonathan Kuminga a ensuite pris le relais. Son tir à 3-points, suivi d'une interception d'Ayo Dosunmu et d'un nouveau panier, a permis aux visiteurs de creuser l'écart (111-104). Un dernier tir primé de l'ailier a définitivement éloigné les Rockets.

Dosunmu termine meilleur marqueur des Wolves avec 21 points et 6 passes décisives. Bones Hyland a ajouté 19 points en sortie de banc, tandis que Kuminga a compilé 16 points, 8 rebonds et 5 passes décisives.

Joan Beringer speedy + graceful transition layup pic.twitter.com/GjhIyK9qZz — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 5 novembre 2026

Le triple-double d'Alperen Sengun ne suffit pas

Du côté de Houston, Kevin Durant a inscrit 21 points, Fred VanVleet en a ajouté 18 et Alperen Sengun a réalisé son 13e triple-double en carrière avec 17 points, 12 rebonds et 10 passes décisives.

Les Rockets n'ont toutefois pas réussi à contenir Minnesota avec un dernier acte perdu 23-35. Les Timberwolves poursuivront leur déplacement vendredi à La Nouvelle-Orléans, tandis que Houston se rendra à Phoenix samedi.