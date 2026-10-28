Elle a été la première Française championne WNBA de l'histoire : Sabrina Palie, le titre dont personne n'a jamais entendu parler

Vendredi 21 octobre 2016. La France du basket se réveille avec une dépêche de l'Agence France Presse (AFP) : "Sandrine Gruda est devenue la première Française à remporter le titre WNBA".

Dans la foulée du sacre de Los Angeles, la Martiniquaise clame même sa fierté d'être une pionnière. "En plus, je suis la première Française à le décrocher", savoure-t-elle dans les colonnes du Parisien. "C'est important pour moi d'être la première. Ça restera."

À jamais la première, vraiment ? Non, pas tout à fait... En réalité, dix ans plus tôt, une de ses compatriotes avait déjà touché le Graal : Sabrina Palie, couronnée avec les Detroit Shock en 2006. Sauf que personne n'en avait parlé en France !

"Silence radio"

À l'ère des réseaux sociaux, et du suivi intensif de toutes les tricolores de l'autre côté de l'Atlantique, pareil oubli semble impensable. Mais le sacre de Palie est bien passé sous les radars.

"Silence radio", souffle-t-elle. Les archives de la presse française le confirment : son nom n'a été mentionné nulle part en septembre 2006, pas même dans les rares échos évoquant le triomphe de Detroit.

"Mon agent était révolté par rapport à ça", se souvient Sabrina Palie. "Il n'y a pas eu d'engouement autour de moi. Mais pour la FFBB, en ne jouant pas en LFB et en n'étant pas vraiment membre de l'équipe de France (qui démarrait son Mondial 2006 deux jours plus tard, ndlr), je n'étais pas prévue à cette place. Cela dit, je n'ai rien fait non plus pour me mettre en avant. J'en ai profité avec ma famille et mes proches, sans travailler sur ma communication et mon image. Je n'avais pas conscience de ce que cela pouvait représenter."

Vingt ans après, Sabrina Palie raconte son histoire (photo : Hervé Bellenger/IS/FFBB)

Vingt ans plus tard, la donne a changé. Le 11 novembre 2026, Sabrina Palie (45 ans) va être célébrée par la FIBA : son maillot du Shock va intégrer la future exposition temporaire consacrée au basket féminin à la Maison du Basketball, en Suisse.

C'est là-bas, au siège de la Fédération internationale, situé sur les rives du lac Léman, que nous l'avons retrouvée. Prête, enfin, à dévoiler son histoire : celle de la première Française championne WNBA, que personne ne connaît.

"Et la mafia italienne, on en parle ?!"

Un destin méconnu né dans une école primaire de la périphérie lyonnaise, sur les conseils d'un professeur qui lui a glissé qu'elle ferait mieux de se mettre au basket plutôt qu'au handball.

"Comme j'aimais bien ce prof, j'ai dit OK", retrace-t-elle. "Je suis allée au club de Vaulx-en-Velin. Étant donné que je venais du handball, l'entraîneur Thierry Serrano m'a mise de côté pour faire des doubles-pas pendant des mois et des mois. Je ne pouvais même pas faire des matchs. Mais j'étais déterminée. Je me répétais qu'il fallait absolument que j'y arrive."

Et elle y est arrivée. Jusqu'à intégrer l'INSEP, génération Tony Parker - Céline Dumerc, puis devenir la meilleure marqueuse de la première équipe de France U16 médaillée à l'EuroBasket (bronze en 1997), et intégrer le monde professionnel, via un premier contrat à Istres en 1998/99.

Désormais retraitée des parquets, reconvertie dans le coaching socio-éducatif et sport-santé, Sabrina Palie s'anime à l'évocation des multiples anecdotes de sa carrière professionnelle, déjà bien assez riche, même sans son crochet américain.

Sabrina Palie a joué en club de 1998 à 2020 (photo : BeBasket)

"Et la mafia italienne, on en parle ?!", rigole-t-elle, par exemple. Référence à son long passage en Sicile, à Priolo (2003/08), le club qu'elle a le plus fréquenté, devenant notamment meilleure marqueuse de Lega en 2004 avec 24,1 points de moyenne.

"À l'époque, on était payé avec des valises de billets. On avait un coach, Santino Coppa, qui était assez marrant, car il me faisait un peu penser au Parrain : toujours un chapeau, jamais en survêtement. Et puis t'avais des petits vieux du village qui arrivaient en plein entraînement, lui disaient un mot et repartaient. Tout le monde savait mais personne ne disait rien."

"Personne ne m'avait dit qu'il fallait perdre ce match !"

Dans les jolis souvenirs, on peut aussi évoquer "la fierté" d'avoir porté à deux reprises le maillot de l'équipe de France à Lorient en 2005. Ou ses 18 apparitions en EuroLeague, même si l'une d'entre elles lui aura montré la face un peu plus sombre du basket professionnel.

Nous sommes le 2 mars 2000 : Sabrina Palie a 18 ans et fait le bout du banc du grand Valenciennes de l'époque, qui lutte en quart de finale d'EuroLeague contre Ruzomberok. À quatre minutes de la fin, elle n'a évidemment pas joué de la rencontre mais se retrouve envoyée au feu dans un money-time serré. "Le public était outré", se souvient-elle. "Même moi, je me suis demandée ce que le coach (Laurent Buffard) faisait : je n'étais pratiquement même pas échauffée, ce n'était pas cohérent de me faire rentrer. Il y a eu des huées dans la salle mais je sais que ce n'était pas contre moi."

Vient la dernière possession, alors que le score était de 62-62. Et la Lyonnaise provoque une faute ! "Je rate le premier lancer-franc, je mets le deuxième et on gagne comme ça (63-62) ! Tout le monde était en feu dans la salle, j'étais trop contente."

Avec les Bleues, mais pas le lancer le plus marquant de sa carrière comparé à celui d'USVO - Ruzomberok (photo : Hervé Bellenger / IS / FFBB)

Avant la douche froide : "Arrive le président qui me dit : "Mais pourquoi t'as mis ce lancer ?!" Je reçois des remarques aberrantes. Ça a été ma première expérience choquante dans le monde professionnel, où je vois qu'il y a des enjeux financiers en plus du sportif. Car j'ai finalement compris après que le club ne voulait pas financer un nouveau déplacement en Slovaquie pour y disputer un Match 3. Sauf que moi, personne ne m'avait dit qu'il fallait perdre la rencontre (elle rigole)."

Mais puisque l'USVO aurait peut-être effectivement mieux fait de s'économiser un nouveau voyage vers Ruzomberok au vu de la belle à sens unique (78-49), Sabrina Palie n'a donc jamais remporté l'EuroLeague. Mais elle a soulevé un bien plus beau trophée, six ans plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, et presque par accident...

"Ça te dit de partir aux États-Unis après-demain ?!"

"La WNBA n'était absolument pas un objectif pour moi", admet-elle. "J'étais vraiment formatée Europe et cela me paraissait totalement inaccessible, même si le championnat commençait à s'ouvrir un tout petit peu."

En mai 2006, après une troisième saison italienne productive (16,1 points de moyenne), Sabrina Palie est ainsi en vacances, quand son téléphone sonne. Au bout du fil, son agent. "Il me dit : "Ça te dit de partir aux États-Unis après-demain ?" Je lui réponds : "Quoi ?!" Et il me fait : "Oui, en WNBA : si tu as un billet d'avion dans deux jours, tu pars ou non ?"

Bien sûr qu'elle partira. Et le billet d'avion avait pour destination Detroit, où le Shock cherchait à remplacer au pied levé une joueuse russe, victime d'un problème de visa. Changement total de décor.

Sabrina Palie, quatre mois et demi à Detroit, pour un titre

Aux États-Unis pour la première fois de sa vie, la native d'Oullins vit un choc culturel total. "J'étais fanatique de NBA, et c'est comme si je me retrouvais de l'autre côté de l'écran ! On jouait dans la même salle que les garçons (The Palace of Auburn Hills, 22 076 places, ndlr), ils changeaient juste les stickers selon les matchs."

Sous de nombreux aspects, la découverte est enthousiasmante : le décorum, déjà, mais aussi l'exposition médiatique, les vestiaires personnalisés, le professionnalisme de la franchise. "En tant que joueuse, tout t'est un peu dû : c'est d'un confort incroyable !"

Financièrement aussi, cela ressemble à un nouveau monde : 15 000 dollars qui tombent sur son compte en banque, tous les quinze jours. "Et encore, j'étais une rookie, qui arrivait d'Europe, remplaçante, donc vraiment au plus bas salaire possible !" Mais le contraste est déjà saisissant par rapport à ses émoluments de Priolo...

Le revers de la médaille...

Sauf que tout n'est pas aussi rose, forcément. "C'est un univers sans pitié : tout le monde est très centré sur son nombril, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Les filles jouent leur vie, elles ont une autre réalité que nous. En France, si on se blesse, on a l'assurance maladie. Mais pas là-bas... Donc c'est marche ou crève ! Elles me voyaient comme une concurrente, alors que je n'étais pas vraiment un danger basket pour elles..."

Jusque dans les détails les plus inattendus, comme lorsqu'elle débarque avec des chaussures Nike à son premier entraînement. "Les autres joueuses m'ont regardée en se disant : "C'est une Française, comment elle peut être sponsorisée ?!" Sauf que je les avais achetées moi-même mes baskets (elle rigole)."

Toutefois, puisque le Shock était habillé par Reebok, Sabrina Palie découvre finalement qu'elle n'a pas le droit de porter ses propres sneakers. Le basket business à son apogée. "Celle qui va jouer le plus, c'est celle qui vend le plus de maillots ! Moi, on m'a mis sur le terrain quand j'étais en séance de dédicaces à la fin des matchs. Si je signais des maillots après coup, je jouais. La politique, ce n'était pas : "Tu joues si tu es la meilleure aux entraînements !" C'était plutôt : "Combien tu vas me rapporter aujourd'hui ?"

Sabrina Palie avec sa coéquipière Deanna Nolan, MVP de la finale

Plus Sabrina Palie parle, plus les souvenirs lui reviennent. Lorsqu'elle évoque les chaussures, elle revoit ces poubelles débordant de paires quasi-neuves, abandonnées par ses coéquipières qui en recevaient régulièrement de leurs sponsors. "Ça m'avait choqué ! Une fois, j'ai demandé : "Mais elles sont trouées tes chaussures ?!" Mais elle m'a dit que non, qu'elle les avait mises une fois mais qu'elle n'en avait plus besoin." Donc la Française les récupère directement dans les ordures pour les redistribuer à plusieurs fondations.

"Oh, et l'alimentation, une catastrophe aussi", lance-t-elle en décrivant les buffets d'avant-match : "Cookies, bonbons, gâteaux : que des sucreries dans les vestiaires ! J'ai découvert la malbouffe et le gaspillage là-bas." Et l'omniprésence de la religion. "Avant toutes les rencontres, on faisait une prière collective en récitant le Notre Père !" Welcome to the United States. "Les États-Unis, c'était tellement folklorique que je pourrais en écrire un livre !"

"Les pilules, on me disait que c'était pour la récupération"

Et niveau basket ? Le fait d'avoir été coaché par une légende, Bill Laimbeer (quadruple All-Star NBA et double champion avec les Pistons) restera mémorable, déjà. "Il était ultra cool ! Il n'y a pas une salle où il ne se faisait pas huer, il en jouait. Il nous a ancré sa mentalité, on avait vraiment cette niaque de bad girls sur le terrain."

D'où une équipe physique, construite autour de son agressivité défensive, dans la droite lignée des Bad Boys de Laimbeer. Pas forcément le meilleur fit pour Sabrina Palie, davantage portée sur sa rapidité et ses qualités en un-contre-un.

"En Europe, j'étais pas mal physiquement, mais là-bas, j'avais presque l'impression de jouer avec des hommes", image-t-elle. "Même ma coéquipière Katie Smith, je n'arrivais pas à la tenir. J'étais par terre tout le temps. Et pourtant, c'était musculation tous les jours !"

Sabrina Palie a souffert physiquement aux États-Unis (photo : Imagn Images)

Muscu et... d'autres choses ?! "Je voyais des pilules fluorescentes passer." De la créatine, peut-être, mais très peu pour elle, même si les propositions n'ont pas manqué. "On me disait que c'était pour la récupération. Je répondais : "De la récupération, pour quoi faire ?! Je ne joue pas beaucoup, ne vous inquiétez pas pour moi (elle rigole)"

De fait, la Française a effectivement tenu un rôle assez minime dans la rotation du Shock : 11 apparitions WNBA, aucune en playoffs, pour 46 minutes au total et 14 points marqués, dont 8 dans le même match face à Phoenix.

PROFIL JOUEUR Sabrina PALIE Poste(s): Arrière Taille: 172 cm Âge: 45 ans (23/07/1981) Nationalités: Stats 2006-2007 / WNBA PTS 1,1 #170 REB 0,4 #176 PD 0,5 #147

Titrée devant 20 000 personnes !

En civil sur le banc lors des Finals face à Sacramento, Sabrina Palie a tout de même vécu une expérience extraordinaire, avec un titre décerné lors d'un Game 5 décisif, disputé au bout du suspense (80-75) devant 19 671 spectateurs à Detroit. "Alors que je jouais devant 500 personnes en Europe", s'esclaffe-t-elle.

"Il n'y a qu'à partir des Finals où j'ai vraiment trouvé l'esprit d'équipe", poursuit-elle. "On est devenues une équipe soudée d'un coup, j'ai trouvé ça extraordinaire." Tellement unies, à la fin, que tout le monde a eu le droit à sa bague,"même les personnes qui ramassent les serviettes".

La photo de famille du Shock, avec Sabrina Palie au milieu (photo : Imagn Images)

Vingt ans après, sa bague de championne demeure un symbole tangible de sa parenthèse américaine, en compagnie du souvenir du tourbillon qui l'a emporté après le titre. "C'était la fête tout le temps : parade, conférences, représentations, on était partout ! J'avais l'impression d'être dans un rêve. J'ai mis deux - trois mois avant de vraiment réaliser."

Des festivités malheureusement sans lendemain pour Palie qui n'a pu honorer, en 2007, sa deuxième année de contrat à Detroit à cause d'une rupture des ligaments croisés ensuite survenue en Lega. "Un retour à la réalité du monde", qui la pousse à tirer un trait définitif sur les États-Unis...

Sans trop de regrets, au fond. "Peut-être que l'argent m'aurait motivé à continuer un peu mais je n'aurais pas fait cela pendant des années non plus, c'était trop particulier !"

"T'as vu, ils ont mis Sandrine Gruda ?!"

Plutôt que de courir derrière une deuxième bague, Sabrina Palie a décidé de se tourner vers sa reconversion. Les études de sciences humaines deviennent prioritaires, ses premiers pas en tant qu'éducatrice spécialisée aussi.

Le basket passe un peu au second plan, même si elle étire le plaisir jusqu'à ses 41 ans dans les divisions inférieures, après avoir quitté la LFB en 2012 suite à la naissance de son fils Sacha, et surtout grâce au 3x3, son nouvel amour, qui lui permet de participer à deux Coupes du Monde avec les Bleues. "C'est toute ma vie ce sport, il m'a tellement apporté : il m'a construit et a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui."

En 2016, lorsque la France du basket applaudissait le titre de Sandrine Gruda, la véritable pionnière était loin de ces considérations, alors en LF2 avec Landerneau. "J'ai des amis qui m'ont dit : "T'as vu, ils ont mis que Sandrine Gruda était la première Française championne WNBA ?!" Mais bon, j'étais presque à la retraite, carrément sur autre chose. J'étais détachée du désintérêt ou des critiques à mon égard. À partir du moment où mes proches étaient fiers, c'était le plus important pour moi."

Deux sélections chez les Bleues pour Sabrina Palie, qui n'a jamais vraiment été très connue en France (photo : Hervé Bellenger / IS / FFBB)

Deux décennies après, le contingent de Françaises championnes WNBA (Palie 2006, Gruda 2016, Iliana Rupert 2022) pourrait doubler vu que Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye ne sont plus qu'à une victoire du titre suprême avec Golden State.

Cette fois, le trio tricolore des Valkyries est sous les feux des projecteurs, loin de l'anonymat qui avait régné sur l'aventure américaine de Palie.

Depuis la région genevoise, où elle est domiciliée, la principale intéressée suit cela de loin, sans réelle amertume, heureuse de constater l'exposition nouvelle du basket féminin, même si elle admet ne toujours pas goûter à la mentalité de la WNBA.

"Je reste fière, personne ne pourra m'enlever ce titre. Mais ce n'est jamais moi qui le mettais en avant. De temps en temps, quelqu'un le faisait pour moi. Aujourd'hui, j'en prends conscience pour l'anniversaire des 20 ans. Je réalise que ça pourrait inspirer quelques petites filles. Je me dis : "Bon, Sabrina, il faudrait quand même marquer le coup !"" Pour que la première Française championne WNBA de l'histoire sorte enfin de l'ombre...

REPÈRES

Le parcours de Sabrina Palie 1994/98 : INSEP

1998/99 : Istres (N1B)

1999/00 : Valenciennes (LFB)

2000/03 : Reims (LFB)

2003/08 : Trogylos Priolo (Italie)

2006 : Detroit Shock (WNBA)

2008/09 : Union Hainaut Basket (LFB)

2009 : Pays d'Aix Basket 13 (LFB)

2009/10 : Naples (Italie)

2010/11 : Challes-les-Eaux (LFB)

2011/12 : Villeneuve-d'Ascq (LFB)

2013/14 : Aulnoye (NF1)

2015/17 : Landerneau (LF2)

2017/18 : Chalon BC (NF3)

2018/19 : Genève (Suisse)

2019/20 : Nyon (Suisse)

Entretien réalisé en Suisse