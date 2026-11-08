Le Limoges CSP a augmenté ses moyens pour la saison 2026-2027. Le club limougeaud dispose désormais de la quatrième masse salariale de Betclic ELITE, estimée à 2,1 millions d'euros, contre environ 1,848 million d'euros et le neuvième rang du championnat lors de l'exercice précédent. Une progression significative dans la hiérarchie financière du basket français, qui s'explique notamment par la revalorisation de plusieurs joueurs conservés et le recrutement de profils expérimentés, à commencer par Andrew Albicy.

Pourtant, malgré sa victoire à Nancy ce samedi 7 novembre, le CSP connaît un début de saison compliqué. Les investissements consentis durant l'intersaison ne se traduisent pas encore par les performances espérées. Le contraste entre les moyens mobilisés et les résultats sportifs interroge d'autant plus que Limoges a fait le choix de conserver une partie de son ossature tout en lui apportant des renforts importants.

Nicolas Lang reste le joueur le mieux payé du Limoges CSP

Avec un salaire annuel net estimé à 175 000 euros, Nicolas Lang demeure le joueur le mieux rémunéré de l'effectif limougeaud. L'arrière/ailier international conserve ainsi la première place d'une hiérarchie salariale qui a néanmoins considérablement évolué depuis la saison dernière.

Derrière lui, Gavin Ware occupe désormais la deuxième position avec 150 000 euros nets annuels. Le pivot américain percevait environ 110 000 euros en 2025-2026. Son salaire a donc augmenté de 40 000 euros, soit une revalorisation de plus de 36 %. Un investissement important pour un joueur dont les prestations ont été particulièrement critiquées sur le début de saison, surtout défensivement.

La troisième place revient à Andrew Albicy, recruté cet été après son passage à Gran Canaria. Le meneur international français émarge à 145 000 euros nets annuels. Un montant qui représente une baisse sensible par rapport à sa rémunération dans le championnat espagnol, où il bénéficiait d'un statut et d'un contrat plus importants. Cependant, un montage et un plan d'intéressement lui permettent de s'y retrouver davantage sur ses deux ans de contrat. Quoi qu'il en soit, son arrivée constitue néanmoins l'un des principaux investissements du CSP, qui attend de son expérience, de sa défense et de sa capacité à organiser le jeu qu'elles contribuent à stabiliser l'équipe.

PROFIL JOUEUR Andrew ALBICY Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 36 ans (21/03/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 6,3 #128 REB 1,4 #163 PD 7,3 #6

Hugo Invernizzi et Leon Stergar parmi les grands bénéficiaires des revalorisations

Au-delà des recrues, une partie importante de l'augmentation de la masse salariale s'explique par les nouveaux contrats accordés aux joueurs déjà présents la saison dernière.

Hugo Invernizzi en constitue l'exemple le plus spectaculaire. L'ailier français est passé de 75 000 à 135 000 euros nets annuels, soit une hausse de 60 000 euros et de 80 %. Il figure désormais au quatrième rang des joueurs les mieux rémunérés du club, devant plusieurs recrues de l'intersaison.

Leon Stergar a également bénéficié d'une augmentation conséquente. L'arrière slovène, qui percevait environ 65 000 euros en 2025-2026, touche désormais 100 000 euros nets par an. Après une bonne première partie de saison, l'international slovène a été prolongé en doublant son salaire. Mais ses performances ont diminué sur ce début de saison.

Même constat pour Mamadou Guissé. L'ailier international belge est passé de 70 000 à 95 000 euros, soit une augmentation d'un bon tiers. À eux trois, Invernizzi, Stergar et Guissé représentent 110 000 euros de rémunérations annuelles supplémentaires par rapport à la saison précédente. En ajoutant Gavin Ware, les quatre revalorisations atteignent 150 000 euros.

Cette somme permet de mesurer le poids des prolongations et des ajustements contractuels dans la construction du budget limougeaud. Une partie de l'effort financier a donc été consacrée à la conservation de joueurs déjà présents plutôt qu'à l'arrivée de nouveaux éléments.

Des recrues expérimentées, avec des salaires compris entre 115 000 et 145 000 euros

Le recrutement estival a également mobilisé des moyens conséquents. Outre Andrew Albicy, deux arrières étrangers, D.J. Horne et Tai Webster, perçoivent chacun 130 000 euros nets annuels. Ils se situent ainsi dans la première moitié de la hiérarchie salariale de l'effectif, à un niveau proche de celui d'Hugo Invernizzi.

En difficulté en 2025-2026 à Gran Canaria et Strasbourg après ses nombreuses années passées en Russie, Louis Labeyrie touche tout de même 115 000 euros nets annuels. L'intérieur français, dont l'expérience doit constituer un atout pour le CSP, fait partie des joueurs dont le rendement est attendu au regard des ambitions et des moyens du club. Ses premières prestations ont cependant été difficiles, dans une équipe qui peine notamment à trouver un équilibre défensif et une régularité collective.

Jean-Fabrice Dossou complète cette partie de la rotation avec une rémunération estimée à 72 000 euros nets annuels. L'intérieur béninois percevait environ 60 000 euros lors de sa dernière saison à Nantes.

La répartition des rémunérations témoigne d'un effectif dans lequel les principaux joueurs de rotation bénéficient de contrats relativement élevés. Neuf joueurs atteignent ou dépassent les 95 000 euros nets annuels, tandis que les sept mieux rémunérés perçoivent chacun au moins 115 000 euros.

Tous les salaires du Limoges CSP en 2026-2027

Voici les estimations des rémunérations nettes annuelles des joueurs et de l'entraîneur du Limoges CSP, selon nos informations :

Joueur Salaire annuel net Nicolas Lang 175 000 € Gavin Ware 150 000 € Andrew Albicy 145 000 € (plus intéressements) Hugo Invernizzi 135 000 € D.J. Horne 130 000 € Tai Webster 130 000 € Louis Labeyrie 115 000 € Leon Stergar 100 000 € Mamadou Guissé 95 000 € Jean-Fabrice Dossou 72 000 € Noam Masdieu-Reynaert 21 000 € Yaël Masdieu-Reynaert 18 000 € Chris-Ebou Ndow (1,25 mois) 10 000 € Arnaud Tessier (entraîneur) 65 000 €

Une quatrième masse salariale de Betclic ÉLITE qui accentue les attentes

En passant de la neuvième à la quatrième masse salariale du championnat, le Limoges CSP a changé de dimension financière en l'espace d'une intersaison. L'augmentation d'environ 250 000 euros représente une progression proche de 14 % de son enveloppe salariale, mais surtout un gain de cinq places dans la hiérarchie de Betclic ELITE.

Cette évolution mérite d'être soulignée : Limoges dispose désormais de moyens qui le placent dans le haut du tableau sur le plan salarial, avec l'objectif assumé de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Les difficultés du début de saison sont d'autant plus remarquées que plusieurs joueurs avaient déjà évolué ensemble lors de l'exercice précédent et que les recrues étaient censées apporter de l'expérience et des garanties supplémentaires.

L'importance des revalorisations accordées aux joueurs conservés ajoute une autre dimension à cette situation. En choisissant de mieux rémunérer plusieurs éléments de son effectif, le club a fait le pari de leur progression et de leur capacité à assumer davantage de responsabilités. Un choix qui devra être validé sur le terrain.

Avec la courte victoire de ce samedi à Nancy, Limoges doit enchaîner pour répondre à une exigence nouvelle : celle de justifier une masse salariale désormais parmi les quatre plus importantes du championnat. Le temps ne manque pas encore pour redresser la situation, mais les prochains matches s'annoncent costauds : Paris, Roanne, Cholet, Nanterre et Le Mans.